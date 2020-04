In einigen Bundesländern haben Gesundheitsämter offenbar Daten von Corona-Infizierten illegal weitergeben. In Rheinland-Pfalz sind die Ämter deshalb noch einmal sensibilisiert worden.

Das Ministerium in Rheinland-Pfalz hat die Gesundheitsämter im Land darauf hingewiesen, bei der Weitergabe von Daten von Corona-Infizierten die gesetzlichen Regelungen zu beachten. Diese sehen eine solche Weitergabe grundsätzlich nicht vor. Das hat das Ministerium dem SWR mitgeteilt.

In Baden-Württemberg zum Beispiel hatten Gesundheitsämter Listen mit den Namen von Corona-Infizierten, ihren Adressen und weiteren persönlichen Informationen an die Polizei weitergegeben. Die hatte die Daten abgefragt und angegeben, sie brauche die Namen, um sich bei Einsätzen schützen zu können.

Datenweitergabe illegal

Diese Datenweitergabe ist nach Einschätzung des Landesdatenschutzbeauftragten und des Sozialministeriums in Baden-Württemberg illegal. Das Sozialministerium in Stuttgart hatte die Gesundheitsämter anschließend darauf hingewiesen, dass sie Daten von Corona-Infizierten weder an die Polizei noch an Feuerwehr oder Rettungsdienst weitergeben darf.

Wer positiv auf das Coronavirus getestet wird, dessen Daten sind beim zuständigen Gesundheitsamt hinterlegt. Medienberichten zufolge haben Gesundheitsämter unter anderem in Niedersachsen, Bremen und Mecklenburg-Vorpommern solche Daten illegal weitergegeben.

Enger Kontakt zu Gesundheitsämtern

Aus dem rheinland-pfälzischen Ministerium heißt es, dass man regelmäßig in einem besonders engen Kontakt zu den Gesundheitsämtern stehe. Dabei habe man auf entsprechende gesetzliche Regelungen hingewiesen.

Diese würden eine Weiterleitung von personenbezogenen Daten durch das Gesundheitsamt an Dritte grundsätzlich nicht vorsehen - auch nicht an die Polizei. Zudem sei dem Ministerium bislang auch nicht bekannt, dass Gesundheitsämter solche Daten an Dritte weitergeleitet haben. Und: Eine Weitergabe von Daten von Corona-Infizierten ist "aus unserer Sicht datenschutzrechtlich kritisch zu sehen", so das Gesundheitsministerium weiter.

Eine Ausnahme gibt es laut Ministerium dann aber doch: Wenn die Polizei gegen Corona-Infizierte vorgehen muss, die gegen ihre Quarantäne-Auflagen verstoßen, dann ist es erlaubt, dass Gesundheitsämter die Namen der Betroffenen an die Polizei weitergeben.