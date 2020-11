Die Corona-Einschränkungen im November haben vielen Einzelhändlern in Rheinland-Pfalz den Beginn des Weihnachtsgeschäfts verhagelt. Die Angst ist groß, dass dies so bleibt - auch am heutigen Black Friday. Gewinne verzeichnet indes der Onlinehandel.

Es ist der Tag nach Thanksgiving, an dem in den US-amerikanischen Einkaufsmalls regelmäßig die Hölle ausbricht. Die Bilder kennt man aus dem Fernsehen: Menschenmengen strömen zur Ladenöffnung in die Geschäfte, im Kampf um die besten Schnäppchen kann es auch schon einmal handgreiflich zugehen.

Der heutige Black Friday ist der Tag, an dem in den USA traditionell das Weihnachtsgeschäft losgeht. Auch in Deutschland ist der Tag inzwischen angekommen, mit einem großen Unterschied: Der Black Friday findet hier vor allem im Internet statt. Für den Einzelhandel in den meisten Innenstädten sei er nur "ein untergeordnetes Thema", heißt es vom Handelsverband Rheinland-Pfalz.

Handelsverband: "Haben in vielen Innenstädten faktischen Lockdown"

Dabei hätte der Einzelhandel einen Schub im Weihnachtsgeschäft dringend nötig. Die Geschäfte in den Innenstädten leiden seit Beginn der Corona-Pandemie im Frühjahr unter Umsatzeinbußen. Nach der ersten Corona-Welle durften sie zwar wieder öffnen, die mit der zweiten Welle einhergehenden Maßnahmen setzen jedoch auch vielen Geschäften erneut zu. "Die Umsätze sind bereits seit Anfang November zum Beginn des Teil-Lockdowns nochmals zurückgegangen," sagt Thomas Scherer, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Rheinland-Pfalz.

Zwar seien die Geschäfte selbst von den November-Schließungen nicht betroffen, allerdings führe die Schließung von Restaurants, Freizeiteinrichtungen und Kulturstätten zu weniger Menschen in den Innenstädten, sagt Scherer. "Der Aufruf zu weiteren Kontaktbeschränkungen leistet ein Übriges dazu. Somit haben wir in vielen Innenstädten einen faktischen Lockdown."

Geschäfte melden hohe Umsatzeinbußen

Die Corona-Maßnahmen hätten für das Weihnachtsgeschäft zu keinem ungünstigeren Zeitpunkt kommen können. Denn dieses beginnt normalerweise Anfang November. In diesem Monat werden in der Regel 30 bis 35 Prozent der Weihnachtsgeschenke gekauft. 2020 verzeichnete der Einzelhandel in Rheinland-Pfalz in der ersten Novemberwoche laut Handelsverband jedoch Umsatzeinbußen von 30 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Von einem Kundenrückgang von bis zu 50 Prozent spricht Patrick Sterzenbach, Einzelhändler und Erster Vorsitzender der City-Initiative Trier. Die Fußgängerzone sei menschenleer, denn nicht nur die Trierer verzichteten auf Weihnachtseinkäufe. Auch die Kunden aus Luxemburg und die Herbsttouristen blieben aus.

Mit der Kampagne "Einkaufen in Trier – aber sicher" wirbt die City-Initiative noch einmal für Vertrauen bei den Kunden. Die Einzelhändler wollen Sicherheit vermitteln. Die Botschaft ist: "Beim Einkaufen besteht keine erhöhte Ansteckungsgefahr, da die Geschäfte viel Aufwand betreiben, um Hygienemaßnahmen einzuhalten."

Onlinehandel wird deutliches Plus einfahren

Die Konsumstimmung ist in Rheinland-Pfalz momentan eigentlich gar nicht so schlecht. Trotz Corona rechnet der HDE in diesem Jahr im Weihnachtsgeschäft mit Umsätzen von rund 1,4 Milliarden Euro. Das entspräche einem Plus von 1,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Auch der Handelsverband Rheinland-Pfalz geht von einem kleinen Plus aus. Allerdings ist es - neben Supermärkten, Baumärkten und Möbelgeschäften - vor allem der Onlinehandel, dem dieses Plus geschuldet ist.

Denn das Internetgeschäft brummt. In einer repräsentativen HDE-Umfrage gaben 44 Prozent der Befragen an, sie würden "Weihnachtseinkäufe verstärkt online tätigen". Aktionstage wie der Black Friday befeuern das Geschäft zusätzlich. So gaben mehr als drei Viertel aller Befragten in einer repräsentativen Umfrage des Internetportals blackfriday.de an, am Aktionstag etwas kaufen zu wollen. 69 Prozent von ihnen sagten, sie wollten dafür aber lediglich im Internet shoppen.

In einem normalen Jahr wäre der Black Friday zumindest in Trier einer der umsatzstärksten Tage gewesen, sagt Sterzenbach von der City-Initiative. "Nun sehe ich nur noch Paketwagen durch die Stadt fahren und wir müssen unseren Kopf hinhalten, dass die Onlinehändler die tollsten Geschäfte machen." Es sei eine ganz prekäre Situation, sagt der Einzelhändler: Die Geschäfte seien geöffnet und auf eine normale Handelsfrequenz ausgerichtet. Auf der anderen Seite sollen die Kunden den Innenstädten fernbleiben, sodass die Geschäfte ihre Handelszweck nicht erfüllen könnten.

Einzelhandel blickt pessimistisch nach vorn

Gibt es denn dann überhaupt noch Hoffnungen für das Weihnachtsgeschäft in diesem Jahr? "Nein", sagt Sterzenbach. Man müsse zum Beispiel auch bedenken, dass ein großer Touristenmagnet, der Weihnachtsmarkt, abgesagt wurde und ein verkaufsoffener Sonntag fehlt. Sein Fazit: "Es kann erst dann wieder weitergehen, wenn sich das mit Corona beruhigt hat."

Laut HDE 50.000 Geschäfte bundesweit von Schließung bedroht

Da es keine Entspannung der Corona-Vorschriften gebe, sei das nicht nur für das Weihnachtsgeschäft problematisch, sondern für manche Geschäfte existenzbedrohend: "Da in vielen Bereichen das Weihnachtsgeschäft bis zu einem Drittel des Jahresumsatzes ausmacht, werden weiter sinkende Umsatzzahlen zu vielen Schließungen und zum Verlust von Arbeitsplätzen führen", so Scherer.

Der Präsident des Handelsverbandes Textil, Steffen Jost, nannte die Lage dramatisch. Es drohe ein erhebliches Ladensterben. "Das Gesicht vieler Städte wird sich massiv verändern. Manche Innenstädte wird es unter Umständen nicht mehr geben." Und der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Deutschland, Stefan Genth, warnte, dass deutschlandweit bis zu 50.000 Geschäfte in ihrer Existenz gefährdet seien.