3G an Universitäten: Land reagiert auf Vorwürfe von Binger Student

Ein ungeimpfter Binger Student hat einen Eilantrag gegen die 3G-Regelung an Universitäten in Rheinland-Pfalz eingereicht. Der Gesundheitsminister reagiert im SWR.

In der vergangenen Woche hatte Stefan Heyne, ein ungeimpfter Student der Technischen Hochschule Bingen, am Mainzer Verwaltungsgericht einen Eilantrag gegen eine Regelung der aktuellen Corona-Verordnung eingereicht. Derzufolge müssen nicht geimpfte oder genesene Studierende einen professionell durchgeführten Test vorlegen, um an Präsenzveranstaltungen der Hochschulen teilzunehmen. Heyne begründete sein Vorgehen unter anderem damit, dass ihm durch das tägliche Testen Kosten von monatlich rund 300 Euro entstünden.

Der rheinland-pfälzische Wissenschafts- und Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) sagte im SWR, die Rechnung des Studenten sei nicht ganz nachvollziehbar. An den Hochschulen gebe es etwa den Vorteil, dass von ungeimpften Personen nur jeden zweiten Tag ein negativer Test vorgelegt werden müsse.

Er empfinde die Kosten für die Tests auch nicht als "Härtefall", wenn eine Impfung, die gut verträglich sei, einfach so verweigert werde. Wer hingegen aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden könne, könne sich weiterhin kostenlos testen lassen.

Hoch verteidigt verschiedene Regeln in Gastronomie und an Hochschulen

Ein weiterer Vorwurf des Binger Studenten ist, dass an Hochschulen - anders als etwa in der Gastronomie oder in Bordellen - keine günstigen Selbsttests erlaubt sind, die unter professioneller Aufsicht durchgeführt werden. Dazu sagte Hoch, man habe die Regeln für verschiedene Lebensbereiche unterschiedlich angepasst. An Universitäten sei das nicht möglich, doch gebe es dort den Vorteil, dass es keine Personenbegrenzung für "nur" getestete Menschen gebe:

"Es können auch mehr als die in Rheinland-Pfalz eigentlich zulässigen 25 oder 250 - dann mit Abstand und Maske - ein Vorlesung besuchen", begründete der Minister den Unterschied und ergänzte: Bei mehr als 120.000 Studierenden im Land müsse das professionell organisiert sein.

Er rief erneut dazu auf, dass sich möglichst viele Studierende impfen lassen, erwähnte aber auch, dass Daten der Hochschule Mainz zeigten, dass bereits circa 90 Prozent der dortigen Studierenden, die an Präsenzveranstaltungen teilnähmen, geimpft seien.

Ob die aktuelle Corona-Verordnung des Landes zulässig ist, wird derzeit am Mainzer Verwaltungsgericht geprüft. Dort werden als nächstes die Stellungnahmen des Landes und der Technischen Hochschule Bingen bewertet.