Corona-Schnelltests dürfen derzeit nur an geschultes Personal abgegeben werden, unter anderem an Ärztinnen und Ärzte. Auch Apotheken dürfen inzwischen solche Schnelltests durchführen. Künftig sollen Menschen einfache Schnelltests aber auch ohne geschultes Personal nutzen können. Dazu plant das Bundesgesundheitsministerium die sogenannte Medizinprodukte-Abgabeverordnung zu ändern. Bis die geplanten Antigen-Heimtests aber verfügbar sind, wird es wohl noch dauern. Ministeriumssprecher Hanno Kautz dämpfte nun entsprechende Erwartungen. Noch, sagte er, sei man nicht so weit: "Es geht bei dieser Medizinprodukte-Abgabeverordnung erst mal um die prinzipielle Idee, solche Schnelltests für zu Hause möglich zu machen." Im Vergleich zu den PCR-Tests sollen die Heimtests einfacher zu handhaben sein.