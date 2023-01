Wie geht es weiter mit den Corona-Testzentren in RLP?

Kostenlose Corona-Test gibt es für die meisten Menschen in Rheinland-Pfalz nicht mehr. Weiterhin kostenlos testen dürfen sich jedoch:





Kinder bis fünf Jahre

Frauen im ersten Schwangerschaftsdrittel

Krankenhaus- und Pflegeheimbesucher

Haushaltsangehörige von Infizierten

Menschen in der häuslichen Pflege

Pflegende Angehörige

Bewohnerinnen und Bewohner von Einrichtungen der Eingliederungshilfe

Menschen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können

Menschen, die nach einer Infektion einen negativen Beleg brauchen



Wer eine kostenlose Testung in Anspruch nehmen möchte, muss sich gegenüber der testenden Stelle ausweisen und einen Nachweis erbringen: Bei Kleinkindern ist das die Geburtsurkunde oder der Kinderreisepass, bei Schwangeren der Mutterpass. Wer aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden kann, muss ein ärztliches Zeugnis im Original vorlegen. Wer sich freitesten will, legt den PCR-Test vor. Gleiches gilt für Haushaltsangehörige von Infizierten, die zudem einen Nachweis für die übereinstimmende Wohnanschrift benötigen. Bei Besuchen in Pflegeheimen muss der Besuch der Teststelle gegenüber glaubhaft gemacht werden. Pflegende Angehörige müssen glaubhaft machen, dass sie einen pflegebedürftigen Angehörigen pflegen.



Auch für Bürgertests mit der Eigenbeteiligung von drei Euro ist es notwendig, den Anspruch glaubhaft belegen zu können. Das geht beispielsweise mit der Eintrittskarte für eine Veranstaltung, der Corona-Warn-App oder bei Kontakten mit Risikopatientinnen und -patienten mit einer Selbstauskunft, die auf einem Formblatt festgehalten wird. Wer sich ohne speziellen Grund anlasslos testen lassen will, muss die die Kosten in voller Höhe allein tragen.



Patienten mit Symptomen sollten für ihren Test zum Arzt gehen. Dort werden der Schnelltest und im Bedarfsfall auch der genauere PCR-Test über die Krankenkasse abgerechnet.