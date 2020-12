per Mail teilen

Künftig sollen sich in den Schulen in Rheinland-Pfalz nicht mehr Lehrer um die technische Wartung der digitalen Geräte und Behebung von Störungen kümmern. Stattdessen sollen vom kommenden Schuljahr an die Schulträger diese Aufgabe übernehmen und für entsprechendes Fachpersonal sorgen.

Zuschuss von sechs Millionen Euro

Das Bildungsministerium in Rheinland-Pfalz und Kommunale Spitzen unterschrieben am Freitag eine entsprechende Vereinbarung. Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) erklärte, Lehrer sollten lehren und nicht mehr dafür sorgen, dass Computer vor Ort funktionieren.

Die Schulträger - also die Städte und Gemeinden - müssen künftig für entsprechendes IT-Fachpersonal sorgen. Für diese Aufgaben gibt das Land einen Zuschuss von sechs Millionen Euro, doppelt so viel wie bisher. In jeder Schule wird zudem künftig ein Lehrer für die digitale Koordination zuständig sein, der beispielsweise Störungen von technischen Geräten oder des W-Lans weitermeldet.

Digitales Lernen immer wichtiger

Im Zuge der Corona Pandemie spielt digitales Lernen an immer mehr Schulen eine größere Rolle. Allein in diesem Jahr wurden laut Hubig 70.000 Tablets und Laptops für den schulischen Einsatz bestellt. Bisher konnten davon 16.000 ausgeliefert werden.