Rheinland-Pfalz wird das geplante Beherbergungsverbot für Menschen aus Corona-Krisengebieten vorerst nicht in Kraft setzen. Das kündigte Ministerpräsidentin Dreyer an.

Das Beherbergungsverbot werde nicht wie geplant am Dienstag in Kraft treten, weil die bundesweite Debatte "extrem virulent" sei, sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Montag in Mainz nach einem Treffen mit Kommunalverbänden. Die Rückmeldungen etwa von den Hoteliers seien "verheerend".

"Solange diese Debatte nicht zu Ende geführt ist, werden wir diese Regelung auch nicht anwenden", betonte Dreyer, die eine bundeseinheitliche Maßnahme für die beste Lösung hielte. Sie werde das Thema am Mittwoch in die Beratungen der Länder mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) einbringen.

In den meisten Bundesländern gilt derzeit die Regel, dass Menschen aus Regionen mit mehr als 50 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner binnen einer Woche nur in einem Hotel beherbergt werden können, wenn sie einen aktuellen Corona-Test mit negativem Ergebnis vorweisen können.

Private Feiern als Hauptproblem

Hauptursache der steigenden Infizierten-Zahl seien Partys und private Feiern, sagte Malu Dreyer (SPD). Der Mainzer Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD) ergänzte, in der Landeshauptstadt kämen verstärkt auch Fälle im Vereinssport dazu.

Landkreistag will kleinere Gruppen

Der Geschäftsführer des Landkreistages, Burkhardt Müller, forderte die Landesregierung auf, sich in den Verhandlungen von Bund und Ländern dafür einzusetzen, dass die derzeitige Zahl bei Veranstaltungen in geschlossenen Räumen reduziert wird. Derzeit sind 50 Personen erlaubt, denkbar sei eine Halbierung.

Dreyer sagte zu, sich für eine solche Begrenzung einsetzen zu wollen. Es wäre "ein echtes Signal", wenn die Teilnehmerzahlen bei Privatfeiern nochmals reduziert würden.

Appell an Pensionäre

Dreyer, Müller und Ebling lobten die Zusammenarbeit der verschiedenen Corona-Arbeitsgruppen. Rheinland-Pfalz sei insgesamt gut aufgestellt. Die Gesundheitsämter arbeiteten aber an der Grenze der Belastbarkeit und brauchen Unterstützung, sagte Dreyer. Es solle an Mediziner in Pension oder Menschen aus verwandten Berufen in Pension appelliert werden, ob sie nicht mithelfen könnten.

Das Land werde den Ämtern zudem zusätzlich 50 Menschen etwa zur Nachverfolgung von Infektionsketten zur Verfügung stellen.