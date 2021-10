Der Eifelkreis Bitburg-Prüm liegt weiterhin mit an der Spitze der Landkreise und Städte deutschlandweit, was die Zahl der Corona-Fälle betrifft. Hauptauslöser: private Partys. Der Landkreis ist damit so etwas wie das lebende Beispiel für die von Politikern so häufig genannten Ursachen für die Ausbreitung der Pandemie. Dieser negative Spitzenplatz und vor allem die für den Landkreis geltende Warnstufe rot bedeuten ganz konkret ab heute: strengere Regeln.