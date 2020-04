Soforthilfen sollen Betriebe vor der Insolvenz retten. Doch wer wieviel bekommt, ist auch eine Frage des Bundeslandes. Manche rheinland-pfälzische Betriebe fühlen sich ungerecht behandelt.

Seit zwei Wochen muss der Reiterhof Leuchtfeuerhof in Ludwigshafen auf seine Reitschüler verzichten. Wie in so vielen anderen Betrieben in Rheinland-Pfalz brechen den Hof-Inhabern Jacqueline und Frank Orth durch die Corona-Krise Einnahmen weg, von denen sie eigentlich leben. Die fast 100 Pferde auf dem Hof müssen trotzdem versorgt werden, die etwa 40 Mitarbeiter weiter bezahlt.

Orths fühlen sich vom Land Rheinland-Pfalz im Stich gelassen

Die Hof-Inhaber erzählen einerseits von großer Unterstützung durch Kunden und auch ihre Banken. Vom Land Rheinland-Pfalz aber fühlen sie sich momentan im Stich gelassen. Denn vergangene Woche hat die Bundesregierung Soforthilfen für Solo-Selbständige und kleinere Betriebe mit bis zu zehn Mitarbeitern beschlossen. Sie erhalten Zuschüsse über bis zu 15.000 Euro - Geld, dass sie später nicht wieder zurückzahlen müssen.

Für größere Betriebe zwischen elf und 250 Mitarbeitern sind die Länder für die Soforthilfen zuständig. Und die haben sehr unterschiedliche Vorstellungen davon, wie sie ihre Betriebe am besten unterstützen.

Kritik an Soforthilfe in Rheinland-Pfalz Unternehmen können in der Corona-Krise finanzielle Hilfe von Bund und Land beantragen. Auch Rheinland-Pfalz bietet Unterstützung an. Doch es gibt Kritik aus der Wirtschaft: Die Unterstützung sei nicht so groß wie in anderen Bundesländern. Auch ein Reiterhofbesitzer aus Ludwigshafen findet das ungerecht.

Geliehenes Geld statt Geld-Geschenke

So zahlen die einen Bundesländer Betrieben bei durch die Krise verursachten wirtschaftlichen Schwierigkeiten Zuschüsse von bis zu 60.000 Euro. Andere Bundesländer wie Rheinland-Pfalz bieten ihren Betrieben ab elf Mitarbeitern dagegen Kredite an – also geliehenes Geld, dass sie später wieder zurückzahlen müssen.

Für den Reiterhof Leuchtfeuerhof in Ludwigshafen bedeutet das, dass ähnlich große Betriebe im benachbarten Mannheim 30.000 Euro Soforthilfe vom Bundesland Baden-Württemberg quasi geschenkt bekommen. Jacqueline Orth und ihr Mann aber können nur einen Kredit über die gleiche Höhe aufnehmen. Nur in Kombination mit diesem Darlehen erhalten sie einen vergleichsweise geringen Zuschuss von 9.000 Euro.

IHK kritisiert Wettbewerbsverzerrung

Für die Hofinhaber eine nicht hinnehmbare Ungerechtigkeit: "Wir wollen ja keine Neiddebatte führen", sagen die beiden. "Aber es ist schon so, dass das einfach schmerzt. Den Einen wird in dieser schwierigen Situation geholfen. Und wir sollen uns einen Kredit aufladen." Hinzu kommen noch laufende Kredite und die Sorge, bei weiteren Rückschlägen vielleicht nicht noch einmal einen Kredit zu erhalten.

Arne Rössel von der Industrie- und Handelskammer (IHK) Arbeitsgemeinschaft Rheinland-Pfalz, nennt es eine "dramatische Wettbewerbsverzerrung", dass Betriebe in dem einen Bundesland Geld als Soforthilfe ausgezahlt bekämen, in Ländern wie Rheinland-Pfalz aber Kredite aufnehmen müssten. Der rheinland-pfälzische Wirtschaftsminister, Volker Wissing (FDP), jedoch steht zu seiner Entscheidung. Im Interview mit dem SWR sagte er, der Staat könne aus seiner Sicht keine Geld-Geschenke verteilen.

Minister Wissing: So bleibt Land handlungsfähig

"Deswegen handeln wir in Rheinland-Pfalz nachhaltig. Wir helfen mit Liquidität", sagte Wissing. Die angebotene Hilfe von insgesamt 39.000 Euro für wirtschaftlich angeschlagenen Unternehmen sei daher mehr Geld, als es Unternehmen vergleichbarer Größe in vielen anderen Bundesländern zur Verfügung gestellt werde. Durch die Unterstützung über Kredite statt durch Geld-Geschenke bleibe Rheinland-Pfalz aus Sicht des Wirtschaftsministers "auch in der zweiten Jahreshälfte und darüber hinaus handlungsfähig."

Wissing: Sofortkredite, aber keine Zuschüsse Der rheinland-pfälzische Wirtschaftsminister Volker Wissing (FDP) äußerte sich im SWR zu den Hilfsmaßnahmen für Unternehmen im Land.

Eine Argumentation, die Jacqueline und Frank Orth vom Leuchtfeuerhof in Ludwigshafen nicht nachvollziehen können. Für die beiden steht wie für so viele andere Betriebe im Moment viel auf dem Spiel. "Weil wir keine GmbH sind, haften wir mit allem, was wir haben. Mit unserem Privatleben, unserer Wohnung. Wir können nicht einfach sagen: Wir schaffen das." In dieser schwierigen Zeit fordern sie vom Staat wenigstens eines: Gleichbehandlung.