Seit drei Wochen sind die Unternehmen dazu verpflichtet, ihren Beschäftigten Corona-Schnelltests mindestens einmal pro Woche anzubieten. Wie ist die neue Regelung bisher in Rheinland-Pfalz umgesetzt worden?

Die Bundesregierung hatte beschlossen, dass Unternehmen ihren Mitarbeitenden ein Angebot für mindestens einen Corona-Test pro Woche machen müssen, wenn diese in der Firma sind. Die Tests für die Beschäftigten sind freiwillig. Wer viel Kontakt hat, soll sich sogar zweimal in der Woche testen lassen können. Die Kosten der Tests müssen die Arbeitgeber übernehmen.

Arne Rössel von den Industrie- und Handelskammern (IHK) in Rheinland-Pfalz sagte dem SWR, die Unternehmen im Land hätten ein "ureigenes Interesse" daran, ihre Mitarbeiter gesund zu wissen und zu halten. Viele Betriebe investierten in Gesundheitsmaßnahmen und nun auch in Hygienemaßnahmen.

Unternehmen investieren in die Gesundheit und den Betriebsschutz

So auch beim Pumpenhersteller KSB in Frankenthal: Ein Sprecher teilte dem SWR mit, die Kosten für das Testangebot seien vergleichsweise hoch. Man sehe dies jedoch als einen wichtigen Beitrag, um die Gesundheit der Mitarbeiter zu schützen und den Betrieb aufrecht zu erhalten.

Generell sei die Bereitschaft zu Tests im Unternehmen sehr hoch, so der KSB-Sprecher. Bislang habe es noch keinen positiven Corona-Test gegeben. Die Mitarbeiter, die in Präsenz im Werk und in den Büros arbeiteten, erhielten zwei Selbsttests pro Woche. Darüber hinaus werde auch mit Schnelltests im Betriebsärztlichen Dienst getestet, wenn dies erforderlich sei.

BASF gibt 27.000 Selbsttests pro Woche aus

Bei der BASF werden pro Woche aktuell rund 27.000 Selbsttests an die Mitarbeitenden des Standorts Ludwigshafen ausgegeben. Eine Statistik zu den Verdachts-, Infektions- und Quarantänefällen veröffentliche die BASF nicht, teilte eine Unternehmenssprecherin mit.

Auch der Glashersteller Schott in Mainz gibt keine Auskunft über Zahlen, "da es sich ja um eine freiwillige Anwendung der Belegschaft handelt". Unternehmenssprecher Salvatore Ruggiero teilte aber mit, dass "wir allen ausreichend Tests zur Verfügung stellen und motivieren, dass diese entsprechend genutzt werden". Das Unternehmen bekomme für das Angebot sehr viele positive Rückmeldungen.

Viele Betriebe boten auf Eigeninitiative Tests an

In einer früheren Umfrage des SWR unter Betrieben in der Westpfalz hatten sich die Unternehmen überwiegend zufrieden gezeigt. Die Tests würden gut angenommen und es gebe keine Probleme bei Bestellung und Lieferung. Für mittelständische Unternehmen sei es jedoch "schwer, die geforderte finanzielle Leistung zu stemmen", hieß es vom Vertreter einer Bäckerei.

Ähnlich sieht es in der Region Trier aus. Dort stehen in großen Firmen die Schnelltests teils schon seit Monaten zur Verfügung, also lange bevor das Angebot verpflichtend wurde.

Das kann auch die IHK bestätigen. Viele Betriebe in Rheinland-Pfalz hätten bereits zuvor auf eigene Initiative flächendeckend Tests angeboten, wenn sie das mit Blick auf die Arbeitssicherheit für sinnvoll hielten. Wenn jedoch die meisten Mitarbeiter ohnehin fast komplett im Homeoffice arbeiteten, würden der Zeit- und Kostenaufwand stärker hinterfragt, gerade auch mit Blick auf die vorhandene professionelle Teststruktur, berichtet die IHK.

Testangebote kosten 130 Euro pro Beschäftigtem

Die Arbeitgeber müssen die Tests zur Verfügung stellen und dokumentieren, dass sie die Tests angeschafft haben oder entsprechende Testkapazitäten anbieten. Sie müssen aber nicht dokumentieren, dass ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter diese auch in Anspruch nehmen. Es genügt somit faktisch, den Beschäftigten Selbsttests nach Hause zu schicken oder Selbsttests für alle zugänglich im Betrieb zu bereitzustellen.

Die Bundesregierung rechnet nach eigenen Angaben damit, dass die zunächst bis Ende Juni vorgeschriebenen Testangebote 130 Euro pro Beschäftigtem kosten werden. Besonders belastete Betriebe können die Ausgaben allerdings im Rahmen eines Antrags auf Überbrückungshilfe geltend machen.

Betriebe bereiten schon das Impfen vor

Für die Betriebe tritt nach Angaben der IHK derzeit aber das Thema Impfen deutlich stärker in den Vordergrund, da nun auch die Betriebsärzte in die Impfkampagne eingebunden werden sollen. Arne Rössel sagt dazu: "Testen allein reicht auf Dauer nicht." Deshalb hätten die IHKs ein Konzept entwickelt, um die Betriebe als "dritte Säule" in der Impfstrategie des Landes zu berücksichtigen.