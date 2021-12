Große Nachfrage nach Corona-Selbsttests in Rheinland-Pfalz

per Mail teilen

Corona-Selbsttests für zu Hause sind in Rheinland-Pfalz gerade heiß begehrt. In vielen Drogerien, Supermärkten und Apotheken sind die Regale leer.

"Sobald was da ist, ist es auch gleich wieder weg", berichtet Petra Engel-Djabarian vom Apothekerverband Rheinland-Pfalz. Die Nachfrage nach Corona-Selbsttests in Apotheken im Land ist in den vergangenen Wochen wieder stark gestiegen. Nicht immer könne neue Ware direkt nachgeliefert werden.

Corona-Selbsttests zeitweise vergriffen

Auch Drogerien, Discounter und Supermärkte bestätigen auf SWR-Anfrage eine stark gestiegene Nachfrage nach Corona-Selbsttests für zu Hause. Bei Lidl etwa sind die Tests nach Unternehmensangaben in einigen Regionen ausverkauft, auch im Online-Shop sind sie derzeit nicht erhältlich (Stand: 7.12.).

dm, Rossmann, Aldi Süd und Edeka Südwest geben auf SWR-Anfrage an, dass es in einigen Märkten Engpässe bei der Versorgung geben und Produkte vorübergehend vergriffen sein könnten. In der Regel würden die Regale aber auch wieder aufgefüllt.

Rossmann hat nach eigenen Angaben "die Abgabemenge auf zehn Testungen pro Kunde begrenzt". Aldi fordert seine Kunden dazu auf, alle Produkte im Sortiment nur in haushaltsüblichen Mengen einzukaufen.

Steigende Nachfrage = steigende Preise

Auch das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung in Rheinland-Pfalz räumt Probleme bei der Versorgung mit Corona-Schnelltests ein. Leiter Detlef Placzek sagte dem SWR, der Markt sei angespannt und die Preise hätten angezogen.

Das beobachtet auch der Apothekerverband Rheinland Pfalz: "Die Preise für die Selbsttests waren vergangene Woche um 100 Prozent höher als davor", berichtet Petra Engel-Djabarian.

Große Nachfrage durch 3G- und 2G-Plus-Regeln

Einer der Gründe für das wieder gestiegene Interesse an Selbsttests sind die verschärften Corona-Schutzmaßnahmen. Seit dem 24. November müssen zum Beispiel Arbeitnehmer am Arbeitsplatz einen tagesaktuellen negativen Corona-Test vorweisen, wenn sie nicht gegen das Virus geimpft oder genesen sind. Das betrifft auch alle, die mit Bussen und Bahnen unterwegs sind.

Zudem gilt in Rheinland-Pfalz mit der neuen Corona-Verordnung vom 3. Dezember die 2G-Plus-Regel etwa für Gastronomie, Sport im Innenbereich oder körpernahe Dienstleistungen, wenn keine Maske getragen werden kann. Restaurants oder Sportvereine dürfen dafür eigene Tests anbieten. Es ist auch zulässig, einen Selbsttest vor Ort unter Aufsicht durchzuführen.

Liveblog: Corona in Rheinland-Pfalz Die aktuellsten Informationen zur Corona-Pandemie in Rheinland-Pfalz finden Sie in unserem Liveblog.

Auch in der Schule müssen sich Kinder und Jugendliche wieder häufiger selbst testen. Gleichzeitig berichtet der Apothekerverband von erhöhter Vorsicht in Familien, die ihre Kinder deshalb zu Hause noch zusätzlich testen wollen.

Da die Testzentren in Rheinland-Pfalz aktuell stark ausgelastet sind, bemühen sich viele Menschen gerade um einen Selbsttest zur Eigenanwendung.

Selbsttest-Hersteller müssen Produktion anpassen

Alle greifen dabei auf das gleiche Kontingent an Selbsttests zu. Da die Tests im Sommer aber eher Ladenhüter und die Testzentren zeitweise geschlossen waren, hätten viele Hersteller ihre Produktion zurückgefahren, so der Apothekerverband Rheinland-Pfalz. Auf die erhöhte Nachfrage müssten die Unternehmen erst wieder reagieren. Gleichzeitig sind viele Hersteller im Ausland angesiedelt, was zu langen Lieferwegen führt.

Der Apothekerverband geht aber davon aus, dass sich die Lage sukzessive von selbst wieder regulieren wird. Das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung in Rheinland-Pfalz meldet gleichzeitig Erfolge beim Ausbau der Testzentren. Zudem werde eine bundesweite Drogeriemarkt-Kette bald wieder Tests in ihren rheinland-pfälzischen Filialen anbieten.

PEI: Zuverlässigkeit von Selbsttests unterschiedlich

In Deutschland sind viele verschiedene Selbsttests für den Privatgebrauch im Handel erhältlich. Bisher dürfen die Hersteller ihre Tests selbst zertifizieren, eine Überprüfung durch ein unabhängiges Labor ist nicht notwendig.

Deshalb überprüften Expertinnen und Experten des Paul-Ehrlich-Instituts (PEI) gemeinsam mit Forschenden anderer Institutionen die Zuverlässigkeit von Corona-Schnelltests. Dabei stellte sich heraus: Die Qualität ist sehr unterschiedlich. Von 122 untersuchten Tests erfüllten 96 die Anforderungen. 26 Tests boten nicht die geforderte Sensitivität, also die Fähigkeit, das SARS-CoV-2-Virus nachzuweisen.

Liste zuverlässiger Schnell- und Selbsttests Eine Liste der zuverlässigen Schnell- und Selbsttests listet das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) auf seiner Website auf.

Dennoch können Schnelltests beim Bekämpfen der Pandemie helfen, glaubt das Institut. "Bei entsprechender Güte erlauben Antigen-Schnelltests daher eine zeitnahe Identifizierung akut infizierter und potenziell infektiöser Personen und ermöglichen unmittelbare Maßnahmen, um die Virusausbreitung einzudämmen."