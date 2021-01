Verschärfte Maskenpflicht und strengere Regeln auch bei einer Inzidenz unter 200: Das sind zwei Kernpunkte bei der Umsetzung der Bund-Länder-Vereinbarung zur Eindämmung der Corona-Pandemie in Rheinland-Pfalz.

Die neuen Regeln werden mit einer Änderung der Landesverordnung ab Montag wirksam. Die neuen Bestimmungen wurden am Freitag im Ministerrat beschlossen, wie ein Sprecher der Staatskanzlei mitteilte. Die neu gefasste Verordnung verlängert Schließungen in Gastronomie, Kultur und im Einzelhandel mit Ausnahme von Gütern des täglichen Bedarfs bis Mitte Februar. Auch die Präsenzpflicht an den Schulen ist bis 14. Februar aufgehoben.

Kommunen können Corona-Regeln schneller verschärfen

Ab Montag können Kommunen in Rheinland-Pfalz ihre Corona-Regeln verschärfen, auch wenn vor Ort der 7-Tage-Inzidenzwert unter 200 liegt. Bisher waren zusätzliche Einschränkungen wie eine nächtliche Ausgangssperre in der Regel ab dieser Marke verhängt worden. Dieser Wert ist in der neuen Verordnung nicht mehr genannt. Statt dessen wird das Ziel formuliert, eine 7-Tage-Inzidenz von 50 zu erreichen - und das bis Mitte Februar. Dafür sollen die Kommunen, die eine hohe Zahl von Neuinfektionen aufweisen, Maßnahmen mit dem rheinland-pfälzischen Gesundheitsministerium abstimmen. Eine genauere Definition, was eine hohe Zahl von Neuinfektionen bedeutet, ist in der Verordnung nicht festgelegt. Aktuell gibt das Gesundheitsministerium die Inzidenz für Rheinland-Pfalz mit 101 an. Knapp die Hälfte der Städte und Kreise liegt darüber.

Verschärfte Maskenpflicht in Rheinland-Pfalz

Eine Neufassung der Maskenpflicht sieht vor, dass in Bussen und Bahnen sowie in Geschäften sogenannte OP-Masken oder Mund-Nase-Bedeckungen der Standards KN95/N95 oder FFP2 getragen werden müssen. Alltagsmasken aus Stoff sind dort dann nicht mehr zugelassen.

Die erweiterte Maskenpflicht gilt nach Angaben des Gesundheitsministeriums unter anderem in Ämtern, Behörden, Verwaltungen und ähnlichen Einrichtungen mit Publikumsverkehr (z.B. Notariat und Rechtsanwaltskanzlei), in Lebensmittelgeschäften, Drogeriemärkten, Tankstellen, Banken und Sparkassen sowie nicht nur in Bussen und Bahnen, sondern auch an Haltestellen und Bahnsteigen. Auch bei Gottesdiensten in geschlossenen Räumen müssen die Masken mit dem stärkeren Schutz getragen werden.

Drei Kategorien für die Einreise

Bei der Einreise aus ausländischen Risikogebieten nach Rheinland-Pfalz wird künftig bezüglich der geltenden Regelungen wie in der Coronavirus-Einreiseverordnung des Bundes nach drei verschiedenen Kategorien unterschieden: Risikogebiet, Hochinzidenzgebiet und Virusvarianten-Gebiet. Im Allgemeinen seien die Regelungen insbesondere für Rückkehrer aus Virusvarianten-Gebieten strenger. Die Gebiete werden vom Robert Koch-Institut im Internet ausgewiesen.

Schutz für Mitarbeiter in Kliniken erhöht

Außerdem - so das Ministerium - werde durch die geänderte Verordnung der Schutz für Personen in Krankenhäusern, Tageskliniken, ambulanten Pflegediensten und ähnlichen Einrichtungen erhöht. Für Mitarbeiter, die in Quarantäne waren, gilt nun: Wenn sie unmittelbaren Kontakt zu Patienten haben, dürfen sie die Einrichtung in den ersten vier Tagen nach Ende der Quarantäne nur betreten, wenn ein negativer PCR-Test vorliegt.

Die neuen Bestimmungen gelten bis einschließlich 14. Februar.