Alle Menschen in Rheinland-Pfalz können sich ab Montag kostenlos auf Corona testen lassen - auch ohne Symptome auf eine Erkrankung. Was Sie dazu wissen müssen - hier alle Infos.

Ab wann kann ich mich testen lassen?

Ab Montag, dem 8. März. Es gibt aber auch Teststellen, die bereits am Wochenende geöffnet haben, zum Beispiel in der Verbandsgemeinde Cochem.

Wer darf sich testen lassen und wie oft?

Alle Bürgerinnen und Bürger können sich testen lassen - auch wenn keine Symptome für eine Ansteckung mit dem Coronavirus vorliegen. Laut Landesregierung ist pro Person mindestens ein Test pro Woche möglich.

Kostet mich der Test etwas?

Nein, die Kosten rechnen die Teststellen direkt mit dem Land Rheinland-Pfalz ab. Möglicherweise anfallende Fahrtkosten bekommen die Getesteten nicht erstattet.

Wo kann ich mich testen lassen?

Das Land hat angekündigt, ab Montag mindestens 450 bis 500 Anlaufstellen für die Schnelltests bereitzustellen. Beteiligt sind unter anderem Arzt- und Zahnarztpraxen, Apotheken und Freiwillige Feuerwehren.

Wie finde ich eine Testeinrichtung in meiner Nähe?

Das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung erstellt derzeit eine Liste mit allen aktuellen Teststellen. Den Link darauf finden Sie hier, sobald die Liste online ist.

Wie bekomme ich einen Termin in der Testeinrichtung?

Sie müssen selbstständig Kontakt zu einer Testeinrichtung aufnehmen und einen Termin vereinbaren.

Wie läuft der Test ab?

Die Testung erfolgt durch einen Abstrich in der Nase oder im Rachen mit einem speziellen Tupfer. Eine Probe dieses Nasen-Rachen-Abstrichs wird anschließend auf einen Teststreifen gegeben. Das Ergebnis liegt nach 15 bis 30 Minuten vor.

Wie funktioniert ein Test?

Verwendet wird ein PoC-Antigen-Test. PoC steht für "Point-of-care" ("Vor-Ort"). Während der Erregernachweis bei einer PCR-Testung nur in einem Labor durchgeführt werden kann, kann der PoC-Tests schnell und direkt in der Testeinrichtung ausgewertet werden.

Im Unterschied zum PCR-Test weist der PoC-Test nicht das Erbmaterial des Virus nach, sondern Eiweißfragmente (Proteine) von SARS-CoV-2-Viren, die sogenannten Antigene. Der PoC-Test zeigt damit, ob eine Testperson im Moment des Tests das Virus in sich trägt.

Dazu wird eine Probe von einem Nasen-Rachen-Abstrich auf einen Teststreifen gegeben. Falls das SARS-CoV-2 Virus in der Probe enthalten ist, reagieren die Eiweißbestandteile des Virus mit dem Teststreifen und eine Verfärbung auf dem Teststreifen wird sichtbar - ähnlich wie bei einem Schwangerschaftstest.

Was passiert, wenn der Test positiv ist?

Falls Sie positiv getestet werden, muss Sie sich sofort in Isolation begeben. Die Teststelle meldet den Fall an das zuständige Gesundheitsamt. Dieses wird sich in der Folge an Sie wenden und gegebenenfalls eine PCR-Kontrolltestung veranlassen. Die Isolierung endet, wenn der erste nach dem positiven PoC-Antigentest vorgenommene PCR-Test ein negatives Ergebnis aufweist.