Kitas in Rheinland-Pfalz sollen ab 15. März wieder für alle Kinder offen sein. Bisher wurden die Eltern gebeten, ihr Kinder nach Möglichkeit zuhause zu lassen.

Die vergangenen drei Monaten gab es in Rheinland-Pfalz nur eine eingeschränkte Betreuung in den Kindertagesstätten. Es galt: Wer sein Kind zu Hause betreuen kann, solle das bitte tun. Und bei diesem Appell bleibe es auch bis zum 15. März, teilte das rheinland-pfälzische Bildungsministerium mit. Die Kitas sollen für Kinder von Alleinerziehenden und Eltern mit systemrelevanten Berufen offen sein und trotzdem nicht zu voll werden.

Vorschulkinder dürfen schon früher kommen

Ausnahmen gibt es für die Kinder, die im Sommer in die Schule kommen. Sie dürfen schon ab kommendem Montag wieder in ihre Kita. "Der Übergang zwischen Kita und Grundschule ist für Kinder ein großer Schritt", erklärte Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD). "Um diesen Übergang mit und für unsere Vorschulkinder gut vorzubereiten, können sie schon eine Woche früher wieder in ihre Kitas zurückkehren." Auch Kinder, für die die bestehende Situation besonders belastend sei, könnten jetzt wieder verstärkt in ihre Kita kommen.

Die Gruppen in den Kindertagesstätten in Rheinland-Pfalz werden wieder größer dpa Bildfunk Picture Alliance

Corona-Impfungen für Erzieherinnen und Erzieher

Letzendlich steht die Öffnung für alle Kita-Kinder aber unter dem Vorbehalt, dass die Corona-Infektionszahlen dies zulassen. Bis Mitte März hätten die Erzieherinnen und Erzieher aber "weitestgehend den Schutz durch die erste Impfung", so das Ministerium. Je nach Situation in den Kommunen und den Kitas könne es aber immer wieder Einschränkungen des Betreuungsangebots kommen - gerade auch während der Zeit, in der die Kinder gebracht und abgeholt würden. Das sei mit den sogenannten Kita-Tag abgestimmt, teilte das Ministerium mit. Zu dem Gremium gehören das Bildungsministerium, die Träger der Kindertagesstätten, Vertretungen der Erzieherinnen und Erzieher sowie Elternvertreter.

Corona-Infektionsgefahr in Kitas

Eine Studie des rheinland-pfälzischen Landesuntersuchungsamtes und der Universität Heidelberg hat ergeben, dass der Kontakt zwischen den Kita-Beschäftigten das größte Infektionsrisiko birgt. Demnach ließen sich viele Corona-Infektionen in Kindergärten offenbar darauf zurückführen, dass Erzieherinnen und Erzieher ihre Kollegen ansteckten. So führte eine Infektion bei einem Erwachsenen durchschnittlich zu 1,26 weiteren Fällen in der Einrichtung, überwiegend wurden andere Mitarbeiter angesteckt. Ein infiziertes Kita-Kind gab das Virus im Kindergarten im Schnitt an 0,66 andere Personen weiter, und zwar überwiegend an andere Kinder.