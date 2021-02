Lehrkräfte an Grund- und Förderschulen sowie Kita-Beschäftigte sollen schneller gegen das Coronavirus geimpft werden. Mehr dazu will Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) heute mitteilen.

Die rheinland-pfälzische Landesregierung hat die Möglichkeit für ein schnelleres Impfen von Lehrkräften an Grund- und Förderschulen sowie Erzieherinnen und Erziehern in Kitas begrüßt. Das Land werde nun den Beschäftigten zeitnah ein Impfangebot machen, teilten Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthaler (beide SPD) am Montagabend mit.

Nähere Einzelheiten will Dreyer am Nachmittag nach der Sitzung des rheinland-pfälzischen Ministerrates erläutern. Der Vorsitzende der Länder-Gesundheitsminister, Bayerns Ressortchef Klaus Holetschek (CSU), hatte nach einer Beratung mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) mitgeteilt, Lehrkräfte an Grund- und Förderschulen sowie Erzieherinnen und Erzieher in Kitas sollen sich früher impfen lassen können als bisher geplant.

"Wichtiger Baustein im Gesundheits- und Infektionsschutz"

Diese Beschäftigten sollen von der dritten in die zweite Gruppe der Impfreihenfolge vorgezogen werden, soweit nötiger Impfstoff in den Ländern da ist. Die Bundesländer hätten sich ohne Gegenstimmen für diese neue Regelung ausgesprochen, erläuterte Holetschek.

"Die Impfung von Erzieherinnen und Erziehern sowie unserer Grundschullehrkräfte ist ein ganz wichtiger Baustein im Gesundheits- und Infektionsschutz unserer Kitas und Schulen", sagte Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD). Kinder und Jugendliche litten enorm unter dem Lockdown. Je mehr Normalität ihnen zurückgegeben werden könne, desto besser.

GEW: "Richtige Entscheidung"

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) in Rheinland-Pfalz hat die Entscheidung der Gesundheitsminister begrüßt. Damit sei eine zentrale Forderung der Gewerkschaft umgesetzt worden, sagte der GEW-Landesvorsitzende Klaus-Peter Hammer dem SWR.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will die Änderung im Schnellverfahren möglichst bis Mitte dieser Woche schon in die Corona-Impfverordnung aufnehmen.

Ministerpräsidentin Dreyer hatte schon beim letzten Bund-Länder-Treffen vorgeschlagen, diese Gruppe bei den Corona-Impfungen vorzuziehen. Bisher gehörten sie zur dritten Priorisierungsgruppe. Auch Lehrerverbände hatten darauf gedrängt, Grundschullehrer und Erzieherinnen früher zu impfen. Rasche Impfungen würden das Infektionsrisiko in den Kitas und Grundschulen senken. Und die Länder könnten die Einrichtungen zügig wieder für alle Kinder öffnen.