Schon wieder Corona: Stimmt das wirklich?

Menschen, die sich mehrmals hintereinander mit Corona infizieren - Berichte darüber häufen sich. Was ist dran an den Mehrfachinfektionen?

In Rheinland-Pfalz wurden in diesem Jahr bisher 14.133 Fälle geprüft, bei denen der Verdacht bestand, dass sich die Betroffenen mehrmals mit dem Coronavirus infiziert hatten. Aber nur in 33 Fällen konnte sicher bestätigt werden, dass es sich tatsächlich um eine erneute Ansteckung mit dem Virus handelt. In 1.044 Fällen gilt es als wahrscheinlich, aber in den allermeisten Fällen, nämlich 12.768, konnte es nicht geklärt werden. Woran liegt das?

"Die meisten Fälle von Reinfektionen, die jetzt in der Öffentlichkeit erscheinen, sind gar keine."

Der Mainzer Virologe Professor Bodo Plachter Universitätsmedizin Mainz / Peter Pulkowski

Die meisten Fälle von Reinfektionen, die jetzt in der Öffentlichkeit erscheinen, sind gar keine", erklärt der Mainzer Virologe Plachter. Eine erneute Corona-Infektion sei sehr schwer zu unterscheiden von einer sehr langen Nachweisbarkeit des Virus'.

"Es ist schon lange bekannt, dass man mit sensitiven PCR-Tests bei manchen Patienten über Wochen hinweg Virus-RNA in geringen Mengen nachweisen kann. Dieser Bestandteil des Virus kann zwischenzeitlich auch verschwinden und wieder auftauchen. Und wenn dann eine Person zunächst negativ getestet wird und Wochen später positiv, liegt der Schluss nah, der Patient hätte sich neu infiziert. Aber das stimmt nicht."

So definiert das RKI Corona-Reinfektionen

Die US-Gesundheitsbehörde CDC hat Kriterien festgelegt, wann von einer Reinfektion mit dem Virus zu sprechen ist, dem sich auch das Robert-Koch-Institut angeschlossen hat. Demnach kann nur durch eine Gen-Analyse des Coronavirus mit Sicherheit bestimmt werden, ob der Betroffene sich tatsächlich erneut mit einem anderen Coronavirus infiziert hat. Eine Reinfektion gilt als wahrscheinlich, wenn zwischen dem Nachweis der Erst-Infizierung und dem erneuten Corona-Nachweis mindestens 90 Tage liegen.

Vollständige Immunität gegen Corona unmöglich

"Man muss sich von der Vorstellung verabschieden, dass wir als Individuum eine vollständige Immunität gegen diesen Erreger aufbauen können", so Plachter. Das liege nicht nur daran, dass sich das Virus verändere, sondern auch daran, dass die Infektion in den Atemwegen abläuft. Die Schleimhäute der Atemwege stellten eine enorm große Fläche dar, in der sich ein Virus einnisten könne. "Das beste Immunsystem kann die Infektion nicht gänzlich verhindern, sie aber unter Kontrolle bringen."

Wichtig sei deshalb ein guter Impfschutz. Aber auch eine Infektion mit dem Omikron-Virus, das mildere Verläufe zeigt, kann Studien zufolge den Immunschutz verbessern. "Studien aus Großbritannien und anderen Ländern belegen, dass diese sogenannte Hybrid-Immunität möglicherweise besser schützt als die Impfung allein", bestätigt Plachter.

Impfung plus Corona-Infektion verbessert Immunschutz

Der Grund dafür: Der Corona-Impfstoff enthält nur ein Protein des Coronavirus - das Spike-Protein. Das Virus besteht aber eigentlich aus viel mehr Proteinen. Mit einer natürlichen Infektion kommt das Immunsystem daher mit viel mehr Antigenen in Kontakt und lernt das Coronavirus sozusagen viel besser kennen. Kommt der Körper bei einer Reinfektion mit dem Virus erneut in Kontakt, erkennt das Immunsystem es schneller als schädlich und ergreift Abwehrmaßnahmen.

Auf keinen Fall solle man sich aber absichtlich einer Corona-Infektion aussetzen. Davor warnen alle Virologen. Denn jede Corona-Infektion ist ein Risiko und oftmals weiß man von seinen eigenen Vorerkrankungen gar nichts bis sie in Erscheinung treten. Bei einer Corona-Infektion könnte das schlimme Folgen haben.

Reinfektionen haben keinen positiven Einfluss auf die Pandemie

Dass Reinfektionen aktuell viel dazu beitragen könnten die Pandemie unter Kontrolle zu bekommen, das sieht der Mainzer Virologe Plachter nicht. Größeren Einfluss hätten Erstinfektionen und Impfungen - viele Menschen seien immer noch nicht ausreichend geimpft - und die oben erwähnte Hybrid-Immunität. Denn so werde eine Basisimmunität in der Bevölkerungaufgebaut, in der das Virus sich nicht mehr gut ausbreiten könne.