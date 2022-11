Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was geschieht am Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

9:17 Uhr Ärger im Rathaus Ludwigshafen Die Haushaltspläne der Stadt Ludwigshafen sind gescheitert: Im Haushaltsentwurf für 2023 plante die Stadt bis 2026 über 400 Millionen Euro Neuschulden aufzunehmen. Die Aufsichtsbehörde ADD genehmigte den Haushalt nicht, weil ein so hohes Schuldenniveau rechtlich nicht genehmigungsfähig sei. CDU und Grüne befürchten nun einen Stillstand für die Stadt und die Freien Wähler warnen vor Verzögerungen bei der Sanierung der Hochstraße. Die Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) will am Mittag auf einer Pressekonferenz informieren, wie es nun weitergeht. Ludwigshafen Landesaufsicht genehmigt Haushaltsentwurf nicht CDU, Grüne und FWG Ludwigshafen: Kritik wegen geplatzter Haushaltspläne Scharfe Kritik von CDU, Grünen und FWG wegen der eingefrorenen Haushaltspläne der Stadt Ludwigshafen. Die Aufsichtsbehörde ADD hatte den Entwurf gestoppt. mehr... 20:00 Uhr SWR4 Redezeit SWR4 Rheinland-Pfalz

8:43 Uhr Juhu! Theaterpreis geht nach Mainz 👏 Wer Tanz auf hohem Niveau sehen will, dem sei das Staatstheater in Mainz ans Herz gelegt. Das Tanzensemble "tanzmainz" wurde am Wochenende mit dem Deutschen Theaterpreis ausgezeichnet. Damit geht der Preis bereits zum dritten Mal an das Mainzer Tanzensemble. Über dieses Thema berichtete SWR4 RP am 28. November 2022 um 8:30 Uhr.

7:46 Uhr 250.000 Schaden nach Wohnhausbrand Bei einem Brand im Kreis Kusel gab es zum Glück keine Verletzten, aber das Haus ist bis auf die Grundmauern niedergebrannt. Am Sonntagabend ist der Brand laut Polizei ausgebrochen. Die Brandruine ist nun aber einsturzgefährdet. Der Schaden: 250.000 Euro. Warum es brannte, ist noch nicht klar. Über dieses Thema berichtete SWR4 RP am 28. November 2022 um 6:30 Uhr.

7:30 Uhr Was passiert in der Welt? Blicken wir einmal über die Grenzen von RLP: Deutschland spielt 1:1 gegen Spanien: Damit ist für die Nationalelf bei der Fußball-WM in Katar noch alles offen. Wichtig ist für das Weiterkommen der Deutschen: ein möglichst hoher Sieg gegen Costa Rica am Donnerstag. Proteste in China: In China demonstrieren zurzeit so viele Menschen wie seit langem nicht mehr. Der Grund sind die strengen Corona-Regeln dort. Die Regierung verhängt immer wieder Lockdowns, es gibt Massentests und Massenquarantäne. Konferenz gegen Plastikmüll: Ein verbindliches Abkommen gegen Plastikmüll ist das Ziel. In Uruguay treffen sich zum ersten Mal Regierungsvertreterinnen und -vertreter sowie Organisationen, um über Einwegplastik, Fischernetze oder Mikroplastik zu reden. Über diese Themen berichtete SWR1 RP am 28. November 2022 u.a. um 7 Uhr.

Was machen Jugendliche in ihrer Freizeit? Auf unseren Social Media Kanälen am Wochenende viel kommentiert: Jugendliche treffen sich lieber mit Freundinnen und Freunden, anstatt am Handy zu hängen. Das zeigt eine neue Studie des Medienpädagogischen Forschungsverbunds Südwest. Einige User freuen sich: Nach Lockdowns und strengen Corona-Regeln sind Jugendliche wieder mehr draußen unterwegs. Die anderen sagen: Die treffen sich doch nur, um dann gemeinsam am Handy zu hängen. Und die nächsten sind der Meinung: Ältere sind gar nicht besser.

6:08 Uhr So wird das Wetter am Montag Schauen wir auf das Wetter in Rheinland-Pfalz: Leider wird das heute kein sonniger Wochenstart. Es wird vor allem trüb. Glück hat, wer ganz im Süden von Rheinland-Pfalz lebt. Hier kommt die Sonne am Morgen kurz durch. Am Nachmittag kann es in der Eifel und in der Pfalz regnen - also lieber einen Regenschirm einpacken! Mit 6 bis 9 Grad bleibt es auch relativ frisch.

6:03 Uhr Das wird heute wichtig Wie startet diese neue Woche in RLP? Schauen wir drauf: Seit Samstag fällt in Rheinland-Pfalz für Corona-Infizierte die Isolationspflicht weg. Das bringt auch Neuerungen für die Schulen: Schülerinnen und Schüler - und auch Lehrkräfte - müssen ab heute auch dann zur Schule, wenn sie positiv getestet sind und keine Symptome haben. Für fünf Tage müssen sie aber eine Maske tragen. Es sei denn, sie sind von der Maskenpflicht befreit, dann müssen sie allerdings auch ohne Symptome zu Hause bleiben. Immer mehr Menschen sind auf der Flucht und suchen auch in Rheinland-Pfalz Schutz. Die rheinland-pfälzische Integrationsministerin Katharina Binz (Grüne) informiert deshalb heute darüber, wie der aktuelle Stand im Land ist und was im Hinblick auf mehr Geflüchtete geplant ist. Sie sollen 14 Mercedes Benz geklaut haben, heute steht der mutmaßlicher Drahtzieher vor Gericht: Eine Diebesbande soll zwei Jahre lang ihr Unwesen unter anderem in Bad Kreuznach getrieben haben. Um die Autos zu klauen, haben sie offenbar das Keyless Go-System genutzt.