Diese Corona-Regeln gelten ab Sonntag in RLP

In Rheinland-Pfalz ist die Corona-Inzidenz weiterhin hoch. Trotzdem fallen die meisten bundesweiten Corona-Schutzmaßnahmen ab Sonntag weg. Was bleibt ist ein Basis-Schutz.

Ungeachtet hoher Infektionszahlen hatte der Bundestag erst kürzlich ein geändertes Infektionsschutzgesetz mit dem Wegfall der meisten bundesweiten Corona-Schutzregeln beschlossen. Rheinland-Pfalz nutzte bis zum 2. April eine Übergangsfrist, die viele Schutzregeln zumindest teilweise aufrechterhalten lies. Diese Frist ist jetzt um.

Im neuen Infektionsschutzgesetz der Bundesregierung wird zwischen zwei verschiedenen Maßnahmen unterschieden: dem Basis-Schutz, den die Länder auf jeden Fall anwenden können - und schärferen Restriktionen für Hotspots mit einem gefährlichen Infektionsgeschehen. Die Umsetzung liegt in den Händen der Länder.

Eine sogenannte Hotspot-Regelung mit strengeren Vorschriften wird es in Rheinland-Pfalz zunächst nicht geben.

Garantiert sind aber die Basis-Schutzmaßnahmen wie die Maskenpflicht in Krankenhäusern, in Arztpraxen, in Pflegeeinrichtungen oder in Bussen und Bahnen.

Die Maskenpflicht im Einzelhandel entfällt. Rheinland-Pfälzern steht es aber frei, dennoch überall dort eine Maske zu tragen, wo Menschen miteinander in Kontakt kommen. Sich selbst und andere zu schützen, liegt jetzt noch mehr in der Eigenverantwortung jedes Einzelnen.

Außerdem will die Landesregierung die Möglichkeit einer Arbeitsquarantäne schaffen. Infizierte ohne Symptome sollen unter bestimmten Vorgaben arbeiten dürfen. Das könnte zum Beispiel eine FFP2-Maskenpflicht sein. Das Gesundheitsamt soll dafür keine Genehmigung mehr erteilen müssen.

In Schulen wird es ab Montag zwei Mal pro Woche ein anlassloses und freiwilliges Testangebot für Schüler und Schülerinnen sowie Lehrkräfte geben. Es bleibt weiterhin dabei, dass sich eine Lerngruppe nach Auftreten eines Infektionsfalls für fünf aufeinanderfolgende Schultage selbst testen muss.

Im Bereich der Kitas wird die anlassbezogene Testpflicht fortgesetzt. Das bedeutet, dass nach einem Infektionsfall für alle Kontaktpersonen eine Absonderungspflicht besteht. Die betroffenen Kinder und die Beschäftigten können erst dann wieder in die Kita zurückkehren, wenn sie sich mit einem Antigen-Schnelltest einer zertifizierten Teststelle freigetestet oder sich zehn Tage abgesondert haben.

Maskenpflicht: Das Tragen einer Maske kann für Krankenhäuser, Dialyseeinrichtungen, Pflegeeinrichtungen und ambulante Pflegedienste sowie in Arztpraxen und Rettungsdiensten angeordnet werden. Dasselbe gilt für Asylbewerberunterkünfte und den öffentlichen Personennahverkehr.

In Schulen, in Geschäften oder Innenräumen gilt die Maskenpflicht nicht mehr. Bundesweit bleibt die Maskenpflicht im Luft- und Personenfernverkehr bestehen.

Testpflicht: Sie kann ebenfalls angeordnet werden - und zwar für Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen und Asylbewerberunterkünfte sowie Schulen, Kindertageseinrichtungen, Justizvollzugsanstalten, Abschiebehafteinrichtungen sowie im Maßregelvollzug. Zudem ist dies möglich für Einrichtungen mit "freiheitsentziehenden Unterbringungen" - insbesondere in psychiatrischen Krankenhäusern, Heimen der Jugendhilfe und Senioren.

Hotspots sind dem Gesetz zufolge Gebiete, in denen "die konkrete Gefahr einer sich dynamisch ausbreitenden Infektionslage besteht". Das kann gegeben sein, wenn sich zum Beispiel eine gefährliche Virusvariante ausbreitet - oder die Infektionszahlen stark steigen und zugleich eine Überlastung der Krankenhäuser droht. Dann können weitergehende Maskenpflichten - etwa auch in Supermärkten - angeordnet werden. Aber auch Impf-, Genesenen- oder Testnachweiskontrollen oder Hygienekonzepte bei Publikumsverkehr können Maßnahmen bei Hotspots werden. Rheinland-Pfalz sieht die Hotspot-Regelung vorerst nicht vor.

Eine solche Lage, muss das Landesparlament erst per Beschluss feststellen. Ein Hotspot kann sich auf einen Stadtteil beschränken, aber auch ganz Rheinland-Pfalz umfassen. Wann ein Gebiet ein Hotspot ist, also Schwellenwerte, wurden im Gesetz nicht definiert.

Das neue Infektionsschutzgesetz ist bis zum 23. September befristet. Das Bundesgesundheitsministerium sieht damit auch die Möglichkeit, nach der parlamentarischen Sommerpause eine neue Regelung zu beschließen, falls das erforderlich ist.