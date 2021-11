Die Corona-Lage rund um Rheinland-Pfalz

Sieben Nachbarn - sieben verschiedene Wege in der Corona-Pandemie. Was erwartet die Rheinland-Pfälzer, wenn sie in eines der angrenzenden Bundesländer oder Länder wollen? Ein Überblick.

Sieben verschiedene Grenzen hat Rheinland-Pfalz - vier innerdeutsche zu Nordrhein-Westfalen, Hessen, Baden-Württemberg und dem Saarland und drei europäische zu Frankreich, Luxemburg und Belgien. Wer eines dieser Ziele ansteuern möchte, sollte sich vorher genau über die dortigen Corona-Regeln informieren. Denn alle sieben Ziele haben teils sehr unterschiedliche Maßgaben. Und in fast allen Ländern oder Bundesländern stehen - wie in Rheinland-Pfalz auch - zeitnah Verschärfungen der Regeln an.

Geimpfte und Genesene kommen fast überall hin

Es gibt aber auch Gemeinsamkeiten in den verschiedenen Regionen. Die wichtigste: Wer geimpft oder nach einer Infektion mit dem Coronavirus genesen ist, kann sich an den meisten Orten derzeit noch ziemlich frei bewegen.

Ungeimpfte dagegen haben es immer schwerer. Im Einzelhandel reicht zwar meist weiter eine Maske, für die Nutzung von Restaurants, Museen oder öffentlichen Verkehrsmitteln ist aber häufig ein aktueller Test nötig. Und den gibt es nicht überall kostenlos. So werden etwa in Frankreich für einen Antigentest 30 Euro und für einen PCR-Test 49 Euro verlangt.

Steigende Zahlen vor allem in Baden-Württemberg

In drei der vier angrenzenden Bundesländern ist die aktuelle Sieben-Tage-Inzidenz höher als in Rheinland-Pfalz (188,7, Stand: 17. November). Aber während Nordrhein-Westfalen (183,0) und Hessen (195,5) ähnliche Werte wie Rheinland-Pfalz aufweisen, ist die Lage im Saarland schon erkennbar schlechter (227,6).

Die mit Abstand höchste Sieben-Tage-Inzidenz der vier deutschen Nachbarländer hat Baden-Württemberg mit 382,8. Damit gilt seit Mittwoch die "Corona-Alarmstufe" mit weiteren Einschränkungen, vor allem für Ungeimpfte. Die grün-schwarze Landesregierung schloss zudem weitere Verschärfungen der Corona-Maßnahmen nicht aus.

Die Corona-Lage in Nordrhein-Westfalen (Stand: 17.11.2021) In Nordrhein-Westfalen ist die Sieben-Tage-Inzidenz am Mittwoch mit 183,0 unter dem bisherigen Höchstwert von 192,5 (24. Dezember 2020) geblieben. Derzeit gilt noch die sogenannte 3G-Regel. Es bleiben alle Einrichtungen geöffnet und alle Veranstaltungen erlaubt. Trotzdem gibt es Fälle, in denen man sich als genesen, geimpft oder negativ getestet ausweisen muss - unter anderem beim Sport in Innenräumen, bei Friseuren, drinnen in Restaurants oder auch bei Großveranstaltungen im Freien. Kein 3G gilt in Geschäften, Museen und Bibliotheken. Masken tragen muss man beim Einkaufen und im öffentlichen Personennahverkehr. Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) will in Nordrhein-Westfalen im Freizeitbereich ab der kommenden Woche flächendeckend die 2G-Regel einführen. Damit würden etwa zu Weihnachtsmärkten und Fußballveranstaltungen nur noch geimpfte und genesene Menschen zugelassen. In "Situationen mit besonders hohem Infektionsrisiko" soll Wüst zufolge die 2G-Plus-Regel gelten. Dazu zählen den Angaben zufolge etwa Diskotheken, aber auch Karnevalsfeiern. Die Regel sieht für Geimpfte und Genesene zusätzlich eine Testpflicht vor. In Krankenhäusern, Museen oder in der Innengastronomie soll weiter die 3G-Regel gelten.

Die Corona-Lage in Baden-Württemberg (Stand: 17.11.2021) In Baden-Württemberg ist die Sieben-Tage-Inzidenz am Dienstag auf 382,8 angestiegen. Ungeimpfte Menschen in Baden-Württemberg werden seit Mittwoch von der Teilnahme am öffentlichen Leben weitgehend ausgeschlossen. Dann trat das 2G-Prinzip in Kraft: Kinos, Restaurants, Theater, Galerien, Museen, Messen, Volksfeste, Vereinsfeiern und viele andere Bereiche bleiben für Ungeimpfte tabu. In Restaurants gilt im Freien 3G mit PCR-Test. Für die Übernachtung im Hotel müssen Ungeimpfte einen PCR-Test vorlegen. Für den Einzelhandel, der nicht der Grundversorgung dient, ist ebenso die 3G-Regel vorgeschrieben. Hier ist jedoch ein negativer Antigen-Schnelltest ausreichend. Bei Geschäften, die die Grundversorgung abdecken - wie etwa Supermärkte - gibt es außer der Maskenpflicht keine zusätzlichen Beschränkungen. Für Menschen, die nicht gegen das Coronavirus geimpft sind, wurden die Kontaktbeschränkungen verschärft. Treffen sind nur noch für einen Haushalt und für eine weitere Person erlaubt. Ausgenommen davon sind Geimpfte, Genesene und Menschen, die noch nicht volljährig sind oder sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können.

Die Corona-Lage in Hessen (Stand: 17.11.2021) In Hessen erhöhte sich die Sieben-Tage-Inzidenz am Mittwoch auf 195,5. Einschränkungen bei privaten Treffen gibt es nicht, es gilt die Maskenpflicht in Geschäften und im öffentlichen Personennahverkehr. In Restaurants und Geschäfte gilt teilweise 3G-Plus: Wer nicht geimpft oder genesen ist, muss einen aktuellen PCR-Test vorlegen. Die Einrichtungen können selbst entscheiden, ob sie die 2G-Regel einführen und nur noch Geimpfte und Genesene reinlassen - die Abstandsregeln und die Maskenpflicht entfallen dann.

Die Corona-Lage im Saarland (Stand: 17.11.2021) Im Saarland sind die Coronazahlen am Mittwoch auf neue Höchstwerte gestiegen. Das RKI meldete eine Sieben-Tage-Inzidenz von 227,6. Derzeit gilt das sogenannte Saarland-Plus-Modell mit einer weitgehenden 3G-Regelung etwa für Innenbereiche von Gastronomie, Freizeiteinrichtungen und Sportveranstaltungen. Der einzuhaltende Mindestabstand wurde von einem "Muss" in eine Empfehlung umgewandelt, Kontaktbeschränkungen für private Treffen gibt es nicht mehr. Die Maskenpflicht gilt bei der Nutzung des öffentlichen Personenverkehrs sowie im Innenbereich von Bahnhöfen, Flughäfen, Haltestellen und Wartebereichen. Ebenso in allen geschlossenen Räumen, die öffentlich oder im Rahmen eines Besuchs- oder Kundenverkehrs zugänglich sind, also auch im Einzelhandel. Angesichts der stark steigenden Corona-Zahlen hat Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) aber angekündigt, die Maßnahmen zu verschärfen. Im Innenbereich solle künftig die 2G-Regel gelten. Für den Außenbereich will Hans "die 3G-Regel ins Auge fassen".

Die Corona-Situation bei den europäischen Nachbarn

Bei den drei europäischen Nachbarn von Rheinland-Pfalz ist die Corona-Lage derzeit sehr unterschiedlich. Während Frankreich seine Fallzahlen mit einer groß angelegten Impfkampagne deutlich reduzieren konnte, stieg die Zahl der Infektionen in Luxemburg moderat und in Belgien sprunghaft an. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt in Frankreich bei 116,7, in Luxemburg bei 218,5 und in Belgien bei 739,6.

Reisewarnungen des Auswärtigen Amts gibt es für die drei Länder derzeit nicht (mit Ausnahme der französischen Überseegebiete Französisch-Guayana und Neukaledonien).

Impfpflicht bei Gesundheitsberufen

In Frankreich gilt für Gesundheitspersonal, also für Mitarbeiter von Krankenhäusern, Alten- oder Pflegeheimen, Pflegediensten sowie für Mitarbeiter von Rettungsdiensten und Feuerwehr, seit Mitte September eine Impfpflicht. Auch Belgien brachte Anfang der Woche eine solche Impfpflicht auf den Weg. In Luxemburg müssen sich die Beschäftigten seit dem 1. November regelmäßig testen lassen - und zwar auf eigene Kosten und außerhalb der Arbeitszeit.

Detaillierte und jederzeit aktuelle Informationen zur Lage in Frankreich, Luxemburg und Belgien gibt es - ebenso wie zu allen anderen Ländern weltweit - beim Auswärtigen Amt. Aktuelle Informationen zu Ein- und Ausreise findet man auch beim ADAC.

Die Corona-Lage in Frankreich (Stand: 17.11.2021) Frankreich meldet für Mittwoch eine Sieben-Tage-Inzidenz von 116,7. Das ist weit unter den bisherigen Höchstwerten. Eine Maskenpflicht im Freien gibt es in Frankreich nicht, jedoch muss bei Menschenansammlungen in Warteschlangen oder auf Märkten ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Grundsätzlich müssen alle Personen ab elf Jahren in allen öffentlich zugänglichen, geschlossenen Räumen eine Maske aufsetzen - also etwa in Flughäfen, Bahnhöfen und Geschäften. Das gilt auch für öffentliche Verkehrsmittel. Verstöße gegen die Maskenpflicht werden mit Geldstrafen geahndet, beim ersten Mal sind 135 Euro fällig, im Wiederholungsfall können sogar 3.750 Euro verhängt werden. Ein Gesundheitspass - der "pass sanitaire" - informiert über Impfung, Genesung oder Test. Diesen Pass müssen alle Menschen ab einem Alter von zwölf Jahren und zwei Monaten mit sich führen, wenn sie öffentliche Einrichtungen oder Verkehrsmittel aufsuchen. Der Nachweis kann in Papierform mitgeführt werden oder digital zur Hand sein und muss als QR-Code verschlüsselt sein. Der Gesundheitspass ist die Eintrittskarte für Cafés, Bars und Restaurants, Einkaufszentren, Fitnessstudios, Schwimmbäder, Einrichtungen der Alten- und Krankenpflege sowie Kultur- und Freizeiteinrichtungen. Auch bei der Nutzung von Flugzeugen, Zügen und Bussen - ausgenommen Nahverkehr - muss er vorgezeigt werden. Das müssen Deutsche bei der Einreise beachten Geimpfte müssen ihren Impfausweis sowie eine von der Webseite des französischen Innenministeriums heruntergeladene eidesstattliche Erklärung zur Hand haben. Auf Letzterer muss erklärt werden, ob man Symptome einer Corona-Infektion aufweist und ob in den 14 Tagen vor Reiseantritt laut eigenem Wissen Kontakt mit Infizierten bestand. Ungeimpfte brauchen zur Einreise einen höchstens 24 Stunden alten Test. Bei Genesenen genügt das entsprechende Zertifikat. Ausnahmen gibt es für Personen aus dem Grenzgebiet, die sich für weniger als 24 Stunden in einem Umkreis von 30 Kilometern um ihren Wohnort herum bewegen, beruflich Reisende sowie Berufstätige im Güterverkehr im Rahmen der Ausübung ihrer Tätigkeit. Ein entsprechender Nachweis ist jedoch mitzuführen.

Die Corona-Lage in Luxemburg (Stand: 17.11.2021) In Luxemburg beträgt die Sieben-Tage-Inzidenz 218,5. Es besteht Maskenpflicht in öffentlichen Räumen, in Verkehrsmitteln, Geschäften und grundsätzlich überall dort, wo ein Mindestabstand von zwei Metern nicht eingehalten werden kann. In Restaurants, Bars, Fitnesscentern, Geschäften und Verwaltungen oder bei Sportveranstaltungen und Konzerten gilt die 3G-Regel. Das müssen Deutsche bei der Einreise beachten Geimpfte und Genesene müssen sich mit einem entsprechenden Zertifikat ausweisen, für Ungeimpfte ist ein PCR- oder Antigen-Test Pflicht.