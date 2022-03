Fast keine Corona-Regeln mehr in RLP ab Sonntag

In Rheinland-Pfalz entfallen ab Sonntag die meisten verpflichtenden Corona-Regeln. Eine Hotspot-Regelung mit strengeren Vorschriften ist nicht geplant.

Hintergrund der Entscheidung ist laut Landesregierung die von der Ampelkoalition im Bund durchgesetzte Änderung des Infektionsschutzgesetzes.

Maskenpflicht nur in Krankenhäusern und Nahverkehr

So wird das Tragen von Masken ab dem Wochenende nur noch an wenigen Stellen verpflichtend sein. Angaben des rheinland-pfälzischen Gesundheitsministers Clemens Hoch (SPD) zufolge bleibt es nur noch in Krankenhäusern, Arztpraxen, Pflegeeinrichtungen oder in Bus und Bahn bei der Maskenpflicht.

Keine Hotspot-Regelung in RLP

Eine sogenannte Hotspot-Regelung mit strengeren Vorschriften wird es in Rheinland-Pfalz zunächst nicht geben. Auch Baden-Württemberg verzichtet auf die Einführung einer Hotspot-Regel. Damit die Landesparlamente die ab Sonntag geltenden Regelungen abändern könnten, müsste eine konkrete Gefahr der Überlastung des Gesundheitssystems drohen, erläuterte Hoch die Entscheidung. "Das ist im Hinblick auf die Krankheitslast bei uns bisher nicht der Fall; aber die Lage ist in unseren Krankenhäusern vor allem im Hinblick auf den Ausfall von Mitarbeitenden ernster als sie jemals war."

So funktioniert die Hotspot-Regel Nach dem neuen Infektionsschutzgesetz können die Bundesländer bestimmte Gebiete zu Hotspots erklären und dort strengere Regeln verhängen. Dafür ist aber in jedem Einzelfall ein Parlamentsbeschluss nötig.

Hoch mahnt weiter zu Achtsamkeit

Das Bundesgesetz nehme den Ländern aber jede Möglichkeit flexibler Schutzmaßnahmen, sagte der rheinland-pfälzische Gesundheitsminister. Er appellierte an die Eigenverantwortung der Menschen, sich und andere in bestimmten Situationen auch nach dem Wegfall der Maskenpflicht zu schützen und einen Mund-Nasen-Schutz aufzusetzen.

Landesregierung plant Arbeitsquarantäne

Angesichts der hohen Fallzahlen will die Landesregierung die Möglichkeit einer Arbeitsquarantäne schaffen. Dieses Instrument kann demnach in Absprache zwischen Beschäftigten und Arbeitgebern vereinbart werden. Infizierte ohne Symptome sollen dabei unter bestimmten Vorgaben arbeiten dürfen, wie zum Beispiel eine FFP2-Maskenpflicht. Zudem sollen Kontakte der infizierten Person auf ein Mindestmaß reduziert werden. Das Gesundheitsamt soll keine Genehmigung mehr erteilen müssen. Auch das Klinikum Ludwigshafen leidet unter Personalmangel.

Zwei Tests pro Woche in Schulen

In Schulen wird es ab Montag zwei Mal pro Woche ein anlassloses Testangebot für Schüler und Lehrkräfte geben. Nach den Osterferien wird diese Regelung nach Angaben von Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) noch eine Woche weitergeführt. Wie es danach weitergehe, werde zu einem späteren Zeitpunkt entschieden.

Auch Kitas testen weiter

Auch in den Kitas wird den Angaben zufolge die anlassbezogene Testpflicht weiter bestehen. Das bedeutet, dass nach einem Infektionsfall für alle Kontaktpersonen eine Absonderungspflicht besteht. Die betroffenen Kinder und die Beschäftigten sollen erst dann wieder in die Kita zurückkehren, wenn sie sich mit einem Antigen-Schnelltest einer zertifizierten Teststelle freigetestet oder sich zehn Tage abgesondert haben.