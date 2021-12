Diese Corona-Regeln gelten in anderen Bundesländern

Für alle, die mal wieder etwas anderes als die eigenen vier Wände sehen möchten, bietet sich eine Reise innerhalb Deutschlands an. Sie sollten aber wissen: Nicht überall gelten die Corona-Regeln, die in Rheinland-Pfalz gelten.

Corona kann man nicht wirklich entfliehen und trotzdem möchte man von Zeit zu Zeit etwas anderes sehen. Fernreisen sind zumeist mit einigem Aufwand verbunden, häufig bietet sich daher ein Trip innerhalb der Bundesgrenzen an. Doch auch dort gelten Corona-Regeln mit 2G-, 2G-Plus- und 3G-Bestimmungen. Wir haben zusammengefasst, worauf Touristen aus Rheinland-Pfalz bei einem Urlaub in einem anderen Bundesland achten müssen.

Was bedeuten 2G, 2G-Plus, 3G und 3G-Plus? Bei den Corona-Maßnahmen spielen die Zugangsbeschränkungen 2G, 2G-Plus, 3G und 3G-Plus eine große Rolle. Die Bedeutung im Einzelnen: 2G meint geimpft oder genesen. Als geimpft gelten Personen, bei denen die abschließende Impfung mindestens zwei Wochen zurückliegt. Als genesen gelten Personen, bei denen die Corona-Infektion mit einem PCR-Test festgestellt wurde. Dieses Testergebnis muss mindestens 28 Tage alt sein und darf aber nicht länger als sechs Monate zurückliegen. 2G-Plus: wie 2G, das Plus bedeutet, dass geimpfte und/oder genesene Personen zusätzlich getestet sind. Als Test wird das negative Ergebnis eines Corona-Schnelltests verlangt. Personen mit Booster-Impfung sind von der 2G-Plus Regel ausgenommen. 3G bedeutet vollständig geimpft, genesen oder getestet. Als Test ist ein negativer Antigen-Schnelltest erforderlich, der nicht älter als 24 Stunden sein darf. 3G-Plus bedeutet geimpft, genesen oder PCR-getestet. Hier wird von Ungeimpften ein negativer PCR-Test verlangt. Dieser muss bei längeren Aufenthalten alle 72 Stunden erneuert werden.

Hotels: Nur in Sachsen keine Übernachtung möglich

In Rheinland-Pfalz gilt in jedem Beherbergungsbetrieb die 2G-Plus-Regel. Der Test muss alle 72 Stunden erneuert werden. In den meisten anderen Bundesländern gilt für die Übernachtung zum Beispiel in einem Hotel oder einer Ferienwohnung die 2G-Regel. In Sachsen sind touristische Übernachtungen derzeit gänzlich verboten.

Corona-Regeln: Hotels Baden-Württemberg : 2G-Regel - Ausnahme bleiben geschäftliche Übernachtungen. Hier gilt 3G und alle drei Tage muss ein frisches negatives Testergebnis vorgezeigt werden. In der Hotelgastronomie gilt für Übernachtungsgäste 2G.

2G-Regel - Ausnahme bleiben geschäftliche Übernachtungen. Hier gilt 3G und alle drei Tage muss ein frisches negatives Testergebnis vorgezeigt werden. In der Hotelgastronomie gilt für Übernachtungsgäste 2G. Bayern : 2G-Regel - Kindern unter 12 Jahren ist der Zugang immer erlaubt. Ebenso minderjährigen Schülerinnen und Schülern, die regelmäßig in der Schule getestet werden.

: 2G-Regel - Kindern unter 12 Jahren ist der Zugang immer erlaubt. Ebenso minderjährigen Schülerinnen und Schülern, die regelmäßig in der Schule getestet werden. Berlin : 2G-Regel

: 2G-Regel Brandenburg : 2G-Regel

: 2G-Regel Bremen : 2G- oder 3G-Regel, je nach Warnstufe

: 2G- oder 3G-Regel, je nach Warnstufe Hamburg : 2G-Regel

: 2G-Regel Hessen : 2G-Regel - Bei beruflichen Reisen gilt 3G mit täglichem Negativ-Test.

: 2G-Regel - Bei beruflichen Reisen gilt 3G mit täglichem Negativ-Test. Mecklenburg-Vorpommern : 2G-Plus-Regel - Test nur am Anreisetag notwendig. Ab der Ampelstufe "gelb" gilt für Ungeimpfte die Pflicht, sich alle drei Tage erneut zu testen.

: 2G-Plus-Regel - Test nur am Anreisetag notwendig. Ab der Ampelstufe "gelb" gilt für Ungeimpfte die Pflicht, sich alle drei Tage erneut zu testen. Niedersachsen : 2G-Regel bei Auslastung von nicht mehr als 70 Prozent. Ist die Auslastung nicht beschränkt, müssen die Gäste zudem zwei zusätzliche negative Tests pro Woche vorlegen.

: 2G-Regel bei Auslastung von nicht mehr als 70 Prozent. Ist die Auslastung nicht beschränkt, müssen die Gäste zudem zwei zusätzliche negative Tests pro Woche vorlegen. Nordrhein-Westfalen : 2G-Regel

: 2G-Regel Saarland : 2G-Plus-Regel

: 2G-Plus-Regel Sachsen : Touristische Übernachtungen sind generell verboten. Für Dienstreisen und Übernachtungen für soziale Zwecke, zum Beispiel einen Verwandtenbesuch, gilt die 3G-Regel.

: Touristische Übernachtungen sind generell verboten. Für Dienstreisen und Übernachtungen für soziale Zwecke, zum Beispiel einen Verwandtenbesuch, gilt die 3G-Regel. Sachsen-Anhalt : 2G-Regel - Ausnahmen stellen Dienstreisen oder medizinsche Reisen dar.

: 2G-Regel - Ausnahmen stellen Dienstreisen oder medizinsche Reisen dar. Schleswig-Holstein : 2G-plus-Regel - Wenn Gäste schriftlich bestätigen, dass die Beherbergung ausschließlich aus dienstlichen Gründen oder aus medizinischen oder zwingenden sozialethischen Gründen erforderlich ist, gilt die 3G-Regel.

: 2G-plus-Regel - Wenn Gäste schriftlich bestätigen, dass die Beherbergung ausschließlich aus dienstlichen Gründen oder aus medizinischen oder zwingenden sozialethischen Gründen erforderlich ist, gilt die 3G-Regel. Thüringen: 2G-Regel - Für nicht-touristische Übernachtungen gilt 3G.

Gastronomie: In anderen Bundesländern zumeist 2G

Während in Rheinland-Pfalz die 2G-Plus-Regel gilt, wenn man in ein Restaurant gehen möchte, gibt es einige Bundesländer, die hier lockerere Regeln haben.

Corona-Regeln: Gastronomie Baden-Württemberg : 2G-Plus-Regel und Sperrstunde ab 22:30 Uhr

: 2G-Plus-Regel und Sperrstunde ab 22:30 Uhr Bayern : 2G-Regel und Sperrstunde ab 22 Uhr

: 2G-Regel und Sperrstunde ab 22 Uhr Berlin : 2G-Regel

: 2G-Regel Brandenburg : 2G-Regel

: 2G-Regel Bremen : 2G-Regel

: 2G-Regel Hamburg : 2G-Regel und Sperrstunde ab 23 Uhr

: 2G-Regel und Sperrstunde ab 23 Uhr Hessen : 2G-Regel, außer die Kommune wird zum Hotspot

: 2G-Regel, außer die Kommune wird zum Hotspot Mecklenburg-Vorpommern : 2G-Plus-Regel

: 2G-Plus-Regel Niedersachsen : 2G-Plus-Regel oder 2G-Regel bei einer Auslastung von nicht mehr als 70 Prozent

: 2G-Plus-Regel oder 2G-Regel bei einer Auslastung von nicht mehr als 70 Prozent Nordrhein-Westfalen : 2G-Regel

: 2G-Regel Saarland : 2G-Plus-Regel

: 2G-Plus-Regel Sachsen : 2G-Plus-Regel und Sperrstunde ab 20 Uhr

: 2G-Plus-Regel und Sperrstunde ab 20 Uhr Sachsen-Anhalt : 2G-Regel

: 2G-Regel Schleswig-Holstein : 2G-Regel

: 2G-Regel Thüringen: 2G-Regel und Sperrstunde ab 22 Uhr

Erleichterungen für Geboosterte: Rheinland-Pfalz eher die Ausnahme

Für Geboosterte in Rheinland-Pfalz, also für Menschen, die bereits ihre Auffrischungsimpfung erhalten haben, entfällt die Test-Pflicht bei der 2G-Plus-Regelung und zwar sofort am Tag der durchgeführten Impfung. Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) sagte, die Auffrischung erhöhe den Impfschutz enorm und begründete so die Entscheidung der Landesregierung. Für diese Ausnahmen hatte auch Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) geworben, um das Boostern so attraktiver zu machen. Im Unterschied zu Rheinland-Pfalz gelten die Erleichterungen in den meisten Bundesländern aber nicht direkt am Tag der Auffrischungsimpfung, sondern erst zwischen 14 und 15 Tagen danach.

Corona-Regeln: Geboosterte Baden-Württemberg : Ausnahme von der Testpflicht ab dem ersten Tag der Impfung. Diese Regel gilt auch für Menschen, deren Zweitimpfung, Corona-Infektion oder Erstimpfung nach einer Infektion nicht mehr als drei Monate zurückliegt.

: Ausnahme von der Testpflicht ab dem ersten Tag der Impfung. Diese Regel gilt auch für Menschen, deren Zweitimpfung, Corona-Infektion oder Erstimpfung nach einer Infektion nicht mehr als drei Monate zurückliegt. Bayern : Ausnahme von der Testpflicht 15 Tage nach Auffrischungsimpfung

: Ausnahme von der Testpflicht 15 Tage nach Auffrischungsimpfung Berlin : Ausnahme von der Testpflicht 15 Tage nach Auffrischungsimpfung

: Ausnahme von der Testpflicht 15 Tage nach Auffrischungsimpfung Brandenburg : Ausnahme von der Testpflicht 15 Tage nach Auffrischungsimpfung

: Ausnahme von der Testpflicht 15 Tage nach Auffrischungsimpfung Bremen : Die 2G-Plus-Regel ist nur bei Veranstaltungen relevant. Es gibt daher keine Erleichterungen für Geboosterte.

: Die 2G-Plus-Regel ist nur bei Veranstaltungen relevant. Es gibt daher keine Erleichterungen für Geboosterte. Hamburg : Die 2G-Plus-Regel war nur bei Clubs und Diskotheken relevant, diese sind nun geschlossen. Daher gibt es keine Erleichterungen.

: Die 2G-Plus-Regel war nur bei Clubs und Diskotheken relevant, diese sind nun geschlossen. Daher gibt es keine Erleichterungen. Hessen : Die 2G-Plus-Regel war nur bei Clubs und Diskotheken relevant, diese sind nun geschlossen. Daher gibt es keine Erleichterungen.

: Die 2G-Plus-Regel war nur bei Clubs und Diskotheken relevant, diese sind nun geschlossen. Daher gibt es keine Erleichterungen. Mecklenburg-Vorpommern : Ausnahme von der Testpflicht 14 Tage nach Auffrischungsimpfung

: Ausnahme von der Testpflicht 14 Tage nach Auffrischungsimpfung Niedersachsen : Ausnahme von der Testpflicht ab dem ersten Tag der Impfung. Dies gilt auch für Genesene eines Impfdurchbruchs.

: Ausnahme von der Testpflicht ab dem ersten Tag der Impfung. Dies gilt auch für Genesene eines Impfdurchbruchs. Nordrhein-Westfalen : keine

: keine Saarland : Ausnahme von der Testpflicht ab dem ersten Tag der Impfung. Außerdem gelten Menschen als geboostert, die genesen sind und dann zwei Impfungen erhalten haben. Als nicht geboostert gelten Menschen mit Impfdurchbruch.

: Ausnahme von der Testpflicht ab dem ersten Tag der Impfung. Außerdem gelten Menschen als geboostert, die genesen sind und dann zwei Impfungen erhalten haben. Als nicht geboostert gelten Menschen mit Impfdurchbruch. Sachsen : keine

: keine Sachsen-Anhalt : keine

: keine Schleswig-Holstein : Ausnahme von der Testpflicht 14 Tage nach Auffrischungsimpfung

: Ausnahme von der Testpflicht 14 Tage nach Auffrischungsimpfung Thüringen: Ausnahme von der Testpflicht 15 Tage nach Auffrischungsimpfung

Einzelhandel: Shoppen flächendeckend nur für Geimpfte und Genesene

Die Zugangsbeschränkung des Einzelhandels, der nicht Geschäfte des täglichen Bedarfs betrifft, war Teil der Bund-Länder-Beschlüsse vom 3. Dezember. Es wurde beschlossen, diese Geschäfte nur noch unter der 2G-Regelung zu öffnen. An diesen Beschluss haben sich alle Bundesländer gehalten. Teilweise wurden die Regeln zusätzlich verschärft. In Rheinland-Pfalz gibt es zusätzlich eine Personenbegrenzung von einer Person pro angefangene zehn Quadratmeter Verkaufs- oder Besucherfläche.

Corona-Regeln: Einzelhandel (ausgenommen: Geschäfte für täglichen Bedarf) Baden-Württemberg: 2G-Regel

2G-Regel Bayern : 2G-Regel - Aber: Nach einem aktuellen Gerichtsbeschluss wurde die 2G-Regel für Bekleidungs- sowie Spielzeuggeschäfte gekippt. Zudem gibt es Quadratmeterbeschränkungen: Pro Kunde muss eine Fläche von zehn Quadratmetern zur Verfügung stehen; in Lockdown-Landkreisen mit einer Inzidenz über 1.000 sind es 20 Quadratmeter. Und: Im gesamten Handel gilt eine FFP2-Maskenpflicht.

: 2G-Regel - Aber: Nach einem aktuellen Gerichtsbeschluss wurde die 2G-Regel für Bekleidungs- sowie Spielzeuggeschäfte gekippt. Zudem gibt es Quadratmeterbeschränkungen: Pro Kunde muss eine Fläche von zehn Quadratmetern zur Verfügung stehen; in Lockdown-Landkreisen mit einer Inzidenz über 1.000 sind es 20 Quadratmeter. Und: Im gesamten Handel gilt eine FFP2-Maskenpflicht. Berlin : 2G-Regel

: 2G-Regel Brandenburg : 2G-Regel

: 2G-Regel Bremen : 2G-Regel

: 2G-Regel Hamburg : 2G-Regel - Zudem gibt es eine Personenzahlbegrenzung, die sich an der Verkaufsfläche orientiert. Pro zehn Quadratmeter Verkaufsfläche ist ein Kunde zulässig.

: 2G-Regel - Zudem gibt es eine Personenzahlbegrenzung, die sich an der Verkaufsfläche orientiert. Pro zehn Quadratmeter Verkaufsfläche ist ein Kunde zulässig. Hessen : 2G-Regel

: 2G-Regel Mecklenburg-Vorpommern : 2G-Regel

: 2G-Regel Niedersachsen : 2G-Regel - Zudem gilt eine FFP2-Maskenpflicht im gesamten Handel.

: 2G-Regel - Zudem gilt eine FFP2-Maskenpflicht im gesamten Handel. Nordrhein-Westfalen : 2G-Regel

: 2G-Regel Saarland : 2G-Regel

: 2G-Regel Sachsen : 2G-Regel - Zudem gilt eine Sperrstunde ab 20 Uhr und eine Begrenzung der Kundenzahl: bis 800 Quadratmeter Verkaufsfläche ein Kunde pro zehn Quadratmeter, auf Flächen darüber hinaus zusätzlich ein Kunde pro 20 Quadratmeter.

: 2G-Regel - Zudem gilt eine Sperrstunde ab 20 Uhr und eine Begrenzung der Kundenzahl: bis 800 Quadratmeter Verkaufsfläche ein Kunde pro zehn Quadratmeter, auf Flächen darüber hinaus zusätzlich ein Kunde pro 20 Quadratmeter. Sachsen-Anhalt : 2G-Regel - Ein zusätzlicher Test kann vorgeschrieben werden.

: 2G-Regel - Ein zusätzlicher Test kann vorgeschrieben werden. Schleswig-Holstein : 2G-Regel

: 2G-Regel Thüringen: 2G-Regel

Kultur- und Freizeiteinrichtungen: Viele Möglichkeiten für Geimpfte und Genesene

Rheinland-Pfalz hat in Sachen Freizeitgestaltung eine strikte Trennung zwischen Außenanlagen und Innenräumen. Bei Freizeiteinrichtungen wie Parks, Minigolf- und Kletteranlagen, aber auch Zoos und botanischen Gärten gilt im Freien die 2G-Regelung. In Innenräumen von beispielsweise Museen, Thermen, Theater-, Konzert- und Opernhäusern gilt 2G-Plus, außer es kann durchgängig eine Maske getragen werden. Die maximale Kapazität an Besuchern und Besucherinnen darf 50 Prozent jedoch nicht überschreiten. In anderen Bundesländern sind Freizeiteinrichtungen häufig generell mit der 2G-Regel geöffnet.

Corona-Regeln: Kultur- und Freizeiteinrichtungen Baden-Württemberg: 2G-Plus-Regel - Auch Skilifte sind nur für Menschen geöffnet, die geimpft oder genesen sind und dazu einen negativen Test mitbringen.

2G-Plus-Regel - Auch Skilifte sind nur für Menschen geöffnet, die geimpft oder genesen sind und dazu einen negativen Test mitbringen. Bayern : 2G-Plus-Regel in den meisten Einrichtungen - Zudem gilt eine Kapazitätsbeschränkung von 25 Prozent Auslastung. Das Tragen einer Maske ist überall Pflicht, wie etwa in Kino, Oper oder Theater. Die Testpflicht entfällt bei zoologischen und botanischen Gärten, Freizeitparks, Ausflugsschiffen, Führungen unter freiem Himmel und Gedenkstätten.

: 2G-Plus-Regel in den meisten Einrichtungen - Zudem gilt eine Kapazitätsbeschränkung von 25 Prozent Auslastung. Das Tragen einer Maske ist überall Pflicht, wie etwa in Kino, Oper oder Theater. Die Testpflicht entfällt bei zoologischen und botanischen Gärten, Freizeitparks, Ausflugsschiffen, Führungen unter freiem Himmel und Gedenkstätten. Berlin : 3G-Regel bei Stadtrundfahrten und ähnlichen touristischen Angeboten, die ausschließlich im Freien stattfinden. 2G-Regel gilt in Innenräumen.

: 3G-Regel bei Stadtrundfahrten und ähnlichen touristischen Angeboten, die ausschließlich im Freien stattfinden. 2G-Regel gilt in Innenräumen. Brandenburg : 2G-Regel innen und außen

: 2G-Regel innen und außen Bremen : 2G-Regel innen und außen

: 2G-Regel innen und außen Hamburg : 2G-Regel - In zoologischen und botanischen Gärten ist im Freien auch 3G möglich.

: 2G-Regel - In zoologischen und botanischen Gärten ist im Freien auch 3G möglich. Hessen : 2G-Regel innen und außen

: 2G-Regel innen und außen Mecklenburg-Vorpommern : geschlossen - Sollte das Land wieder fünf Tage infolge in der Ampelstufe "orange" sein, werden Kultur- und Freizeiteinrichtungen zwei Tage später unter 2G-Plus-Bedingungen geöffnet.

: geschlossen - Sollte das Land wieder fünf Tage infolge in der Ampelstufe "orange" sein, werden Kultur- und Freizeiteinrichtungen zwei Tage später unter 2G-Plus-Bedingungen geöffnet. Niedersachsen : 2G-Plus-Regel innen und außen

: 2G-Plus-Regel innen und außen Nordrhein-Westfalen : 2G-Regel innen und außen - Für Thermen und Saunen gilt 2G-Plus.

: 2G-Regel innen und außen - Für Thermen und Saunen gilt 2G-Plus. Saarland : 2G-Regel im Außenbereich - Für Innenbereiche gilt die 2G-Plus-Regel.

: 2G-Regel im Außenbereich - Für Innenbereiche gilt die 2G-Plus-Regel. Sachsen : geschlossen - Ausnahmen, die unter 3G öffnen dürfen: Bibliotheken, Außenbereiche von Zoos

: geschlossen - Ausnahmen, die unter 3G öffnen dürfen: Bibliotheken, Außenbereiche von Zoos Sachsen-Anhalt : 2G-Regel - Ein zusätzlicher Test kann vorgeschrieben werden.

: 2G-Regel - Ein zusätzlicher Test kann vorgeschrieben werden. Schleswig-Holstein : 2G-Regel innen und außen

: 2G-Regel innen und außen Thüringen: 2G-Regel - Freizeit- und Themenparks sowie Schwimm- und Freizeitbäder, Thermen, Erlebnisbäder und Saunen sind geschlossen.

Kontaktbeschränkungen: Bund-Länder-Beschlüsse bis auf eine Ausnahme konsequent umgesetzt

Geimpfte und Genesene dürfen sich nur noch mit maximal 10 Personen treffen, Kinder unter 14 Jahren zählen dabei nicht mit. Nicht-immunisierte Personen dürfen sich jedoch nur noch mit dem eigenen Haushalt und zwei weiteren Personen treffen. Diese Regelungen werden in Deutschland fast flächendeckend angewendet. Einzig in Sachsen-Anhalt gilt diese Kontaktbeschränkung als Empfehlung. Eine andere kleine Abweichung dieses Bund-Länder-Beschlusses steht in der aktuellen Verordnung von Thüringen. Hier sind Kinder bis 12 Jahre von der Regelung ausgenommen.

ÖPNV: 3G-Regel vereinzelt mit FFP2-Maskenpflicht

Wer die Stadt während seines Urlaubs mit Bus und Bahn erkunden möchte, muss sich an die 3G-Regel halten. Diese gilt überall in Deutschland. In Sachsen, Niedersachsen und Bayern ist zudem das Tragen einer FFP2- oder einer vergleichbaren Maske Pflicht. Bremen führt diese Regel zum 1. Januar 2022 ein. In Hamburg wird das Tragen einer FFP2-Maske im ÖPNV ausdrücklich empfohlen.

Ausgangsbeschränkungen: Nur in drei Bundesländern vorgesehen

In Rheinland-Pfalz, wie auch in der Mehrheit der Bundesländer, sind keine Ausgangsbeschränkungen vorgesehen, auch nicht für nicht-immunisierte Personen. Im Nachbarland Baden-Württemberg sieht es jedoch anders aus: In Stadt- und Landkreisen, die an zwei aufeinanderfolgenden Tagen über dem Inzidenzwert von 500 liegen, gelten von 21 bis 5 Uhr Ausgangsbeschränkungen für Menschen, die nicht genesen oder geimpft sind. Die Wohnung oder das Haus, aber auch das Hotel verlassen dürfen Ungeimpfte und Nicht-Genesene dann nur noch aus "triftigen Gründen". Neben Baden-Württemberg haben auch Brandenburg und Sachsen solche Regelungen. Dort dürfen in Hotspots Ungeimpfte von 22 bis 6 Uhr nicht mehr aus dem Haus oder aus der Unterkunft gehen. Ausnahmen gelten unter anderem für Wege zur Arbeit oder in medizinischen Notfällen.