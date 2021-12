Kirchen in RLP entscheiden über Corona-Regeln für Gottesdienste

Auch in diesem Jahr sind die Feiertage von Corona geprägt, die Omikron-Variante verschärft die Lage noch. Die Kirchen in Rheinland-Pfalz können entscheiden, unter welchen Regeln Gottesdienst stattfindet.

An Heiligabend und den Weihnachtsfeiertagen müssen sich Gottesdienstbesucher in Rheinland-Pfalz wohl auf unterschiedliche Regelungen einstellen. Nach Mitteilung der Landesregierung können die Kirchen im Kern selbst entscheiden, ob sie nur Geimpften und Genesenen Zutritt gewähren, das wäre die 2-G-Regel.

Kommt die 3-G-Regel zur Anwendung, müssen Ungeimpfte einen negativen Test vorlegen. Außerdem müssen dann alle Gläubigen in der Kirche Maske tragen und Abstandsregeln einhalten.

Gemeinden in RLP können 2G-Plus vorschreiben

In der Praxis können die Gemeinden strengere Regeln erlassen. Alternativ haben die Kirchen laut Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) die Möglichkeit, den Gottesdienst nur für Geimpfte und Genesene, mit oder ohne Test zu erlauben (2G oder 2G-Plus). Dann entfällt die Maskenpflicht, außerdem gelten geringere Abstandsregeln. Dadurch könnten auch mehr Menschen den Gottesdienst besuchen.

Dabei gelten aber enge Vorgaben durch die Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes, die die Kirchen-Gemeinden einzuhalten und auch zu überprüfen haben. Dazu gehört auch, den Impfstatus der Gottesdienstbesucher zu prüfen.

Bistum Mainz plädiert für 2G oder 2G-Plus

Während im rheinland-pfälzischen Teil des Bistums Trier sowie im gesamten Bistum Speyer und in der Evangelischen Kirche der Pfalz in Gottesdiensten in geschlossenen Räumen die 3G-Regel gilt, geht das Bistum Mainz einen Schritt weiter und empfiehlt, die Gottesdienste unter Einhaltung von 2G (beziehungsweise 2G-Plus) zu feiern. Allerdings müsse in jeder Pfarrei oder Pfarrgruppe eine Eucharistiefeier an Sonn- und Festtagen angeboten werden, "an der nicht immunisierte Personen teilnehmen können", so der Mainzer Generalvikar Udo Markus Bentz.

Musik erlaubt, aber "sparsam einsetzen"

Musik im Gottesdienst ist grundsätzlich erlaubt. Das Bistum Trier empfiehlt aber, Gesang auf wenige Strophen zu reduzieren und nicht alle vorgesehenen Lieder zu singen. Die Bistümer Speyer und Mainz raten, Gemeindegesang zurückhaltend einzusetzen

Auch evangelische Landeskirche lässt 2G und 3G zu

Auch die evangelische rheinische Landeskirche lässt Weihnachtsgottesdienste sowohl unter 2G- als auch 3G-Regel zu. Die Feiern sollten "je nach Anlass und örtlichen Gegebenheiten" durchgeführt werden, so Präses Thorsten Latzel.

Gottesdienste in RLP auch online

Für diejenigen, die die Gottesdienste an den Festtagen lieber aus der Entfernung mitverfolgen wollen, bieten zahlreiche Kirchengemeinden im Land, wie schon im vergangenen Jahr, Online-Übertragungen per Livestream an. Eine Auswahl:

Gottesdienste im Livestream an Heiligabend u.a.: -Christmette aus dem Limburger Dom (Livestream ab 17:00 Uhr) -Christmette aus dem Mainzer Dom (Livestream ab 17:00 Uhr) -Christmette aus der katholischen Gemeinde St. Maria in Landau (Livestream+Das Erste ab 18:30 Uhr)

Gottesdienste im Livestream am 1. Weihnachtsfeiertag u.a.: --Pontifikalamt aus dem Mainzer Dom (Livestream ab 10:00 Uhr) --Pontifikalamt aus dem Speyerer Dom (Livestream ab 10:00 Uhr)

Gottesdienste im Livestream am 2. Weihnachtsfeiertag u.a.: --Fernsehgottesdienst aus der Evangelischen Saalkirche/ Ingelheim (ab 9:50 Uhr/ ZDF)

Die Übersicht bildet eine Auswahl an Online-Angeboten der Kirchen zu Weihnachten ab. Weitere Informationen gibt es auf den jeweilige Internetseiten der Bistümer beziehungsweise der evangelischen Landeskirchen.