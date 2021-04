In Mainz ist die Maskenpflicht an der Rheinpromenade in einer Allgemeinverfügungen klar geregelt - zu bestimmen Uhrzeiten muss auf jeden Fall Maske getragen werden. Wie sieht es in anderen Städten aus? Von der Landesregierung Rheinland-Pfalz heißt es zur Maskenpflicht unter freiem Himmel: "Eine Mund-Nasenbedeckung muss (...) an allen Orten mit Publikumsverkehr getragen werden, so auch an Örtlichkeiten in der Öffentlichkeit unter freiem Himmel, an denen sich Menschen entweder auf engem Raum oder nicht nur vorübergehend begegnen."

Das heißt also: Wird es aufgrund des schönen Wetters über die Osterfeiertage in Parks oder an Flusspromenaden zu voll, muss die Maske angezogen werden. In diesem Fall ist aber auch eine Stoffmaske erlaubt.