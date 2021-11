Welche Regeln ab Mittwoch in Rheinland-Pfalz gelten - und was noch unklar ist

Infektionsschutzgesetz, Bund-Länder-Vereinbarungen und voraussichtlich bald vielerorts Warnstufe 2: Welche Corona-Regeln gelten ab Mittwoch in Rheinland-Pfalz? Eine Übersicht.

Bundestag und Bundesrat haben ein neues Infektionsschutzgesetz beschlossen. Zudem einigten sich die Ministerpräsidentinnen und-präsidenten der Länder am Donnerstag mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) über weitere Maßnahmen.

2G-Regel in Rheinland-Pfalz

Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) hat am Freitag angekündigt, die Landesregierung werde die "weitreichenden Beschlüsse" umgehend in Rheinland-Pfalz umzusetzen. Deshalb werde ab dem kommenden Mittwoch (24. November) parallel zum Inkrafttreten des neuen Bundesrechts in Rheinland-Pfalz grundsätzlich die 2G-Regel beim Zutritt zu Veranstaltungen, Hotels und Gaststätten sowie Dienstleistungen gelten.

Was bedeuten 2G, 2G plus, 3G und 3G plus? Bei den Corona-Maßnahmen spielen die Zugangsbeschränkungen 2G, 2G plus, 3G und 3G plus eine große Rolle. Die Bedeutung im Einzelnen: 2G meint geimpft oder genesen. Als geimpft gelten Personen, bei denen die abschließende Impfung mindestens zwei Wochen zurückliegt. Als genesen gelten Personen, bei denen die Corona-Infektion mit einem PCR-Test festgestellt wurde. Dieses Testergebnis muss mindestens 28 Tage alt sein und darf aber nicht länger als sechs Monate zurückliegen. 2G plus: wie 2G, das Plus bedeutet, dass geimpfte und/oder genesene Personen zusätzlich getestet sind. Als Test wird das negative Ergebnis eines Corona-Schnelltests verlangt. 3G bedeutet vollständig geimpft, genesen oder getestet. Als Test ist ein negativer Antigen-Schnelltest erforderlich, der nicht älter als 24 Stunden sein darf. 3G plus bedeutet geimpft, genesen oder PCR-getestet. Hier wird von Ungeimpften ein negativer PCR-Test verlangt. Dieser muss bei längeren Aufenthalten alle 72 Stunden erneuert werden.



Die Verordnung werde nur wenige Ausnahmefälle davon vorsehen, erklärte Hoch, "insbesondere solche, die vor allem die besondere Situation von Kindern und Jugendlichen berücksichtigen und Teilhabe ermöglichen". So würden Kinder unter 12 Jahren von der 2G-Regelung generell ausgenommen und für ältere Kinder und Jugendliche bis einschließlich 17 Jahre seien Ausnahmen bei zusätzlicher Testung vorgesehen.

Hospitalisierungsinzidenz als Maßstab

Ab bestimmten Grenzwerten gilt flächendeckend 2G oder gar 2G plus (Vorsicht: Nicht identisch mit der bisherigen Regelung in Rheinland-Pfalz, wonach für Geimpfte und Genesene unbegrenzte Zusammenkünfte möglich sind und dazu eine bestimmte Anzahl von getesteten Menschen kommt - siehe Textkasten). Ausschlaggebend dafür ist die Hospitalisierungsinzidenz, also wie viele Menschen pro 100.000 Einwohner wegen einer Covid-19-Erkrankung in den Krankenhäusern behandelt werden.

Liegt die Inzidenz - wie derzeit - über 3, gilt in Rheinland-Pfalz 2G. Klettern die Krankenhausaufnahmen über den Wert 6 folgt 2G plus. Das heißt, Geimpfte und Genesene brauchen zusätzlich einen negativen Test. Ab einem Wert von 9 soll es zudem Kontaktbeschränkungen geben.

Die Maßnahmen im Einzelnen

In Ladengeschäften müssen medizinische Maske getragen werden. Eine Testpflicht gibt es weiter nicht.

Zugang zu Restaurants (Innenbereich) und Hotels haben nur noch Geimpfte und Genesene (2G).

Auch bei Veranstaltungen im Innenbereich (Freizeit, Kultur, Sport) haben nur noch Menschen Zutritt, die geimpft oder genesen sind (2G).

Wer am Arbeitsplatz mit Menschen in Berührung kommt, muss geimpft oder genesen sein oder sich täglich testen lassen. Arbeitnehmer müssen dann einen Nachweis vorlegen. Die Arbeitgeber sind verpflichtet, zu kontrollieren, dass die 3G-Regel eingehalten wird.

Generell gilt wieder eine Homeoffice-Pflicht. Beschäftigten mit "Büroarbeiten oder vergleichbaren Tätigkeiten" muss Homeoffice ermöglicht werden - es sei denn, es geht aus betrieblichen Gründen nicht, wie etwa beim Bearbeiten von Post. Beschäftigte müssen das Homeoffice-Angebot annehmen. Ausnahmen gibt es, wenn die Arbeit zu Hause nicht möglich ist, weil es zum Beispiel zu eng oder zu laut ist oder nötige Ausstattung fehlt.

In Bussen und Bahnen gilt die 3G-Regelung - außer für kleine Kinder und in der Schülerbeförderung. Die Verkehrsbetriebe sollen stichprobenartig kontrollieren. Wie beim Schwarzfahren sollen Bußgelder drohen.

In Pflege- und Altenheimen sowie in Behinderten- und Gesundheitseinrichtungen gilt eine Testpflicht für Besucherinnen und Besucher sowie Personal. Wer dort arbeitet und nicht geimpft ist, muss sich täglich testen lassen, geimpfte oder genesene Beschäftigte können auch Selbsttests machen. Besucherinnen und Besucher müssen immer einen tagesaktuellen negativen Test vorweisen.

Es könnte jedoch sein, dass eine Impfpflicht für Beschäftige in Medizin und Pflege kommt, die mit gefährdeten Personen Kontakt haben. Das haben zumindest die Länderchefs in ihrer Runde mit der Bundesregierung einstimmig gefordert. Sie soll laut dem Beschluss für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen sowie Einrichtungen der Eingliederungshilfe und bei mobilen Pflegediensten gelten. Der Bund will diese Forderung nun prüfen.

Welche Regeln für größere Veranstaltungen im Freien wie Weihnachtsmärkte gelten werden, ließ die Landesregierung zunächst offen. Darüber werde zeitnah beraten. Rheinland-Pfalz hatte erst kürzlich fast alle Beschränkungen für den Außenbereich aufgehoben, auch Maskenpflicht und Abstandsgebote.

Ob es Änderungen bei den Schulen und Kitas gibt, ist ebenfalls noch unklar. Es bestehe Einigkeit, "dass weitere Belastungen für Kinder und Jugendliche zu vermeiden und sie gleichzeitig bestmöglich zu schützen sind", heißt es im Papier von Bund und Ländern.