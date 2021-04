per Mail teilen

Auch wenn bislang nur fünf Prozent der Rheinland-Pfälzer vollständig geimpft sind, treten in Rheinland-Pfalz für genau diese Gruppe ab Montag neue Lockerungen in Kraft.

Für vollständig geimpfte Menschen in Rheinland-Pfalz entfällt ab Montag in bestimmten Fällen die Quarantänepflicht. Das geht aus der geänderten Quarantäne-Verordnung hervor, die von Sonntag auf Montag in Kraft getreten ist.

Bislang galt, wenn bei einer Person Corona festgestellt wurde, dann mussten auch die engsten Kontaktpersonen vorsorglich in Quarantäne. Ab heute entfällt diese Quarantänepflicht für enge Kontaktpersonen, wenn sie vollständig geimpft sind.

Vollständig Geimpfte dürfen keine Symptome aufweisen

Die betroffenen Personen müssen allerdings vor mindestens 14 Tagen die zweite Impfung bekommen haben und keine typischen Symptome einer Corona-Infektion aufzeigen. Als Beleg dient der Impfpass oder ein digitaler Nachweis. Rheinland-Pfalz beginnt damit, für Menschen mit Corona-Impfung Einschränkungen zurückzunehmen.

Neue Regeln auch für Einreisende

Vollständig Geimpfte müssen sich außerdem nicht mehr in Quarantäne begeben, wenn sie aus einem Risikogebiet einreisen. Allerdings dürfen keine Symptome einer Coronavirus-Erkrankung vorliegen und die Einreise nicht aus einem Virusmutantengebiet erfolgen. Die Regelung gilt zunächst bis 10. Mai. Ausgenommen von der Neuerung sind Patienten und Bewohner von stationären Einrichtungen wie Krankenhäusern und Pflegeheimen.

Testpflicht für vollständig Geimpfte entfällt

Seit Sonntag ist für vollständig Geimpfte bereits die Testpflicht entfallen. Für Ende des Monats hat Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) die Rücknahme von Beschränkungen für vollständig geimpfte Altenheimbewohner in Aussicht gestellt.