Rund 1.250 Menschen bei Kundgebung in Trier

Unter starkem Polizeiaufgebot hat in Trier eine Kundgebung von Kritikern der Corona-Maßnahmen stattgefunden. Angemeldet wurden nach Angaben der Stadt Trier bis zu 2.500 Teilnehmer. Es kamen etwa die Hälfte.

Fast 50 Mannschaftswagen der Polizei waren auf dem Parkplatz nahe des Messegeländes aufgefahren. Zunächst zogen zirka 500 Teilnehmende in einem Protestmarsch durch den Westen der Stadt - gefolgt von einer Gegendemonstration. Unterwegs schlossen sich dem Protestzug weitere geschätzt 750 Menschen an.

Die Kundgebung und die Gegendemonstration wurden nur unter strengen Sicherheitsauflagen genehmigt. Stadt und Polizei wollten dies kontrollieren. Außerdem sollte das gleich gegenüberliegende Trierer Impfzentrum geschützt werden.

Gegner der Corona-Maßnahmen versammeln sich in Trier. SWR

Eigentlich wollten die Protestler sich in der Innenstadt treffen und durch die Fußgängerzone ziehen. Das wollte die Stadt wegen geltender Corona-Auflagen nicht zulassen. Stattdessen durften sie sich auf einem Parkplatz am Messegelände treffen und von dort zu einem Umzug starten. Unter lauten Rufen und mit vielen Transparenten gegen das Impfen zogen sie durch den Trierer Stadtteil Euren.

Die Veranstaltung verlief bislang friedlich. Die Polizei ist dennoch mit zahlreichen Beamten im Einsatz, weil eine Großkundgebung mit 2.500 Teilnehmenden angemeldet worden war. Unter den Teilnehmern sollen auch der AfD-Fraktionsvorsitzende Michael Frisch und der NPD-Politiker Safet Babic gewesen sein. Die Organisatoren der Proteste hatten immer wieder betont, sie hätten mit Rechtsradikalen nichts zu tun. An der Gegenkundgebung beteiligten sich unter anderem die Grünen und andere antifaschistische Gruppen. Ihre Zahl wurde mit 110 angegeben.

Kundgebung am Abend auch in Koblenz

Am Abend ist eine weitere Kundgebung in Koblenz geplant. Dort hatten sich zuletzt am vergangenen Montag rund 1.500 Menschen zu einer nicht genehmigten Kundgebung versammelt. Zuletzt hatte es auch Vorwürfe gegen die Koblenzer Polizei gegeben, die sich angeblich zu nachgiebig gegenüber den Protestierenden verhalten habe und nicht neutral gewesen sei. Diese wies die Vorwürfe zurück. Sie habe deeskalierend gewirkt und so für einen friedlichen Verlauf der Proteste gesorgt.

Seit Wochen Proteste gegen Corona-Maßnahmen

In den vergangenen Wochen hatte es vor allem an Montagabenden in ganz Rheinland-Pfalz immer wieder Proteste gegen die Corona-Maßnahmen gegeben. Teilweise verliefen sie friedlich, es gab aber auch Übergriffe gegen die Polizei. In vielen Fällen wurden Abstände nicht eingehalten und keine Masken getragen. Einige Kommunen verboten daher die Aufmärsche. Eine AfD-Stadträtin aus Frankenthal zeigte bei einer Protestaktion den Hitler-Gruß. Sie hat den Stadtrat inzwischen auf öffentlichen Druck hin verlassen. Die AfD prüft noch, ob die Frau aus der Partei ausgeschlossen wird.