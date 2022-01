Eine Gruppe von jungen Leuten will darauf aufmerksam machen, dass bei uns zu viele Lebensmittel im Müll landen. Sie fordern ein Gesetz zur Rettung von Lebensmitteln, wie in Frankreich. Denn in Deutschland begehen sie rechtlich gesehen Hausfriedensbruch und Diebstahl, wenn sie Lebensmittel aus den Mülltonnen der Supermärkte holen. mehr...