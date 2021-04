Die Corona-Pandemie macht die Arbeit der Rettungskräfte im Land schwieriger, etwa weil sie im Job dauerhaft Atemschutzmasken tragen. Doch das ist nicht die einzige Herausforderung.

Wenn Ingrid Olschewski und Thomas Kramer dieser Tage zu einem Notfall gerufen werden, beginnt ein ganz besonderes Prozedere. Hat die Leitstelle einen Verdacht auf Covid-19 gemeldet? Gibt es einen positiven Test? "Noch an der Tür fragen wir ab, ob Symptome wie Schnupfen, Husten, Heiserkeit vorliegen oder es Kontakt zu einem Corona-Infizierten gab", erklärt die Notfallsanitäterin vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) Rheinhessen-Nahe. Erst dann betreten sie und ihr Kollege die Wohnung - natürlich immer geschützt von einer Maske.

Schutzausrüstung, Hygienekonzepte, ein gestiegener Aufwand bei der Desinfektion der Fahrzeuge: Die Corona-Pandemie belastet die Arbeit der Rettungsdienste in Rheinland-Pfalz. Zwar sei die Zahl der Einsätze seit Ausbruch der Corona-Pandemie zurückgegangen, erläutert DRK Rheinhessen-Nahe Sprecher Philipp Köhler. Viele ambulante Fahrten fielen weg. Stattdessen gebe es deutlich mehr Infektionstransporte.

Erhöhte Schutzmaßnahmen erschweren Rettungseinsätze

Sollte bei einem Patienten oder einer Patientin der Verdacht auf eine Corona-Infektion bestehen, beginnt die Verwandlung von Kramer und Olschewski. Sie sind ein eingespieltes Team, die Abläufe sitzen. Einsatzjacke aus, stattdessen neben Mund-Nasenschutz auch Plastik-Kittel, eine Haube, Schutzbrille und zwei Handschuhe übereinander an.

"Es dauert länger, bis wir am Patienten sind" Notfallsanitäterin Ingrid Olschewski

"Es dauert länger, bis wir am Patienten sind", sagt Olschewski. Im Sommer schwitze man unter den Plastik-Kitteln und könne sich nicht gut bewegen. Das sei auf jeden Fall eine zusätzliche Belastung, meint auch Köhler. Zudem beschlage die Schutzbrille, berichtet Olschewski, die Maske mache das Atmen schwer - gerade beim Reanimieren eines Patienten oder einer Patientin nicht einfach. Dann müssten die Rettungskräfte sogar FFP3-Masken tragen, führt die 27-Jährige aus.

Patienten rufen in Panik den Notarzt

Olschewski ist seit 2014 Rettungssanitäterin und arbeitet seit Oktober vergangenen Jahres in Mainz und Umgebung für das DRK Rheinhessen-Nahe als Notfallsanitäterin. Nach ihrer Erfahrung wollen diejenigen, die während der Pandemie den Notruf wählen, entweder nicht ins Krankenhaus aus Angst vor einer Ansteckung oder sie sind bereits an Corona erkrankt und haben Angst vor einem schlimmen Verlauf, weil sie plötzlich Atemnot haben.

"Diese Patienten rufen in Panik den Notarzt", erzählt Olschewski. Und dann sind da noch die älteren Patientinnen und Patienten, die einsam sind und einfach nur mal einen Menschen sehen und mit ihm oder ihr reden wollen. "Die meisten sind sehr dankbar", sagt Olschewski.

Deeskalationstraining für Rettungskräfte

Dennoch werde das Klima rauer, stellt Köhler fest. Die Gereiztheit in der Bevölkerung nehme zu. Spezielle Schulungen sollen hier helfen. "Die Rettungskräfte lernen dabei unter anderem, in angespannten Situationen zu deeskalieren", erklärt Köhler.

Nach einem Einsatz wird alles, womit der Patient oder die Patientin Kontakt hatte, desinfiziert, vorausgesetzt, der- oder diejenige trug eine Maske. War das nicht der Fall, müsse der komplette Rettungswagen ausgeräumt und alles desinfiziert werden, so Olschewski. Stellt sich erst hinterher eine Corona-Infektion heraus und hatte Olschewski nicht ihre komplette Schutzausrüstung an, bekommt sie erst einmal "Status 6", wie das in der Fachsprache heißt. Also duschen, Kleidung komplett wechseln, dann erst kann sie den Dienst fortsetzen.

Eigentlich will Olschewski Medizin studieren, sie hat aber noch keinen Studienplatz gefunden. "Ich werde im Rettungsdienst nicht alt", konstatiert die junge Frau. Der Schichtdienst führe einen an seine Grenzen und körperlich sei die Arbeit auch unter normalen Bedingungen anstrengend. Dazu kommen die Leerläufe auf der Wache, während derer alle auf Abruf warten, aber nichts anderes tun können.

Hoffen auf Fortschritt bei Impfungen

Olschewski hofft, dass bald viele Menschen im Land geimpft sind und Covid-19 auf den Status einer Influenza herabgestuft werden könne. Sie selbst hat im Februar ihre zweite Impfdosis erhalten, achtet aber weiterhin darauf, eine Maske zu tragen und sich - und damit auch ihre Familie - so gut es geht zu schützen. "Ich habe nicht ständig Angst, mich anzustecken", sagt sie.

"Wir haben eine hohe Impfbereitschaft, ein Großteil der insgesamt 750 Mitarbeiter ist geimpft", erklärt Köhler. Auch übrig gebliebene Impfdosen würden gemäß der vorgeschriebenen Reihenfolge schnell verteilt. Nur ganz wenige Mitarbeiter hätten sich während eines Einsatzes infiziert, sagt der DRK-Sprecher.