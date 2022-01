Corona: Grundschüler von Omikron voll erwischt

Die Omikron-Welle in Rheinland-Pfalz hat nach drei Wochen Präsenzunterricht vor allem Grundschüler getroffen, zeigt eine exklusive SWR-Datenanalyse. Lehrer sind seltener infiziert.

"Wir wollen keine flächendeckenden Schließungen von Schulen", beschwört der Landeselternsprecher in Rheinland-Pfalz, Reiner Schladweiler. Aber wie realistisch ist das, angesichts der stark steigenden Infektionszahlen im Land? Omikron ist schneller und dynamischer als alle anderen Wellen zuvor. Deshalb hat SWRdata exklusive Daten der Corona-Schulstatistik in Rheinland-Pfalz bis auf die Ebene der einzelnen Schulen ausgewertet.

Omikron-Welle auch in der Schule

Die Schüler-Infektionszahlen zeigen nach drei Wochen Unterricht eine klare Tendenz: Innerhalb kürzester Zeit wurde das Niveau von vor Weihnachten überschritten. Den SWR-Datenjournalisten lagen für die Analyse alle Infektionszahlen bis hinunter auf die Ebene der einzelnen Schulen vor. Dadurch sind erstmals Daten zu den verschiedenen Schularten öffentlich:



In den Grundschulen sind rund 2,3 Prozent aller Kinder aktuell mit dem Coronavirus infiziert ,

sind rund aller Kinder aktuell mit dem Coronavirus infiziert gefolgt von Schularten mit mehreren Bildungsgängen mit 2,2 Prozent und

und Integrierten Gesamtschulen mit 1,7 Prozent.

mit Gymnasiasten sind mit 1,4 Prozent wesentlich seltener betroffen.

Hoher Infektionsdruck auf Schüler - vor allem in den Städten

Dass diese Omikron-Welle in die Schulen schwappt, ist nicht zu verhindern, solange das Coronavirus in der Bevölkerung so stark grassiert. In der Epidemiologie wird das "Infektionsdruck" genannt. Allerdings ist der Druck unterschiedlich hoch. Während in Mainz, Kaiserslautern, Koblenz, Worms und Ludwigshafen mehr als 90 Prozent der Schulen aktive Infektionen bei Schülern meldeten, hatte etwa die Südwestpfalz bei fast der Hälfte aller Schulen (47,1%) im Kreis keinen infizierten Schüler zu verzeichnen.

Omikron trifft die Kinder mit voller Breitseite

Die Omikron-Welle lässt die Zahl der Infektionsfälle unter Kindern in Rheinland-Pfalz in bislang unbekannte Höhen schießen. In der Altersgruppe der Fünf- bis Vierzehnjährigen wurden innerhalb weniger Wochen fast drei Prozent aller Kinder infiziert. Im neuen Jahr hat deren Inzidenz zu Jahresbeginn den steilsten Verlauf genommen:

Coronavirus: So viele Kinder sind infiziert

Ein Viertel der Schulen ohne infizierte Schüler

Die ausgewerteten Daten entsprechen nach SWR-Recherchen den werktäglich veröffentlichten Lage-Informationen der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) bis zum 21. Januar 2021. Sie gehen aber wesentlich tiefer als die veröffentlichten Daten. Denn SWRdata konnte für die Analyse auf die täglichen Angaben bis auf die Ebene jeder einzelnen Schule zurückgreifen. Dadurch zeigt sich ein differenzierteres Bild der Lage. Denn längst nicht alle Schulen haben hohe Infektionszahlen. Rund 66 Prozent der rheinland-pfälzischen Schulen haben fünf oder weniger aktive Fälle in der Schülerschaft gemeldet. Jede vierte Schule hat keinen aktuell infizierten Schüler und kommt damit derzeit relativ unbehelligt durch die fünfte Welle.

Definition: Der Wert "Aktive Fälle" sammelt - anders als die übliche Sieben-Tage-Inzidenz - alle Infizierten, die bis zu einem bestimmten Datum weder als genesen noch als verstorben gemeldet worden sind. Die Zahlen sind deshalb höher als die gewöhnlichen tagesaktuellen Infektionszahlen. In der Schulstatistik umfassen die Daten also alle an diesem Tag bestehenden aktiven Infektionsfälle, neue und noch andauernde aus den rund zehn bis vierzehn vorangegangenen Tagen. In Rheinland-Pfalz gibt es rund 515.000 Schülerinnen und Schüler, sowie 50.000 Lehrkräfte.

Der Unterrichtsbetrieb kann nur dann aufrechterhalten werden, wenn nicht zu viele Lehrerinnen und Lehrer gleichzeitig ausfallen. Laut SWR-Datenanalyse ist das Risiko für flächendeckende Schulschließungen wegen Lehrermangels im Moment eher als sehr gering einzuschätzen. Zwar steigen landesweit die Zahlen von infizierten Lehrern. An vier von fünf Schulen fehlt gerade keine einzige Lehrkraft wegen einer Corona-Infektion. Auch von massenhaften Verdachtsfällen in der Lehrerschaft zum Beispiel wegen angeordneter Quarantäne ist der Großteil der Schulen im Land derzeit verschont:

Omikron: Lehrer seltener, Schüler häufiger infiziert als die Gesamtbevölkerung

Wie lange diese Situation angesichts der stark steigenden Infektionszahlen noch anhält, lässt sich nicht abschätzen. Vergleicht man allerdings die aktiven Infektionsfälle der rheinland-pfälzischen Gesamtbevölkerung mit denen von Lehrerinnen und Lehrern, zeigt die SWR-Datenanalyse, dass die Berufsgruppe der unterrichtenden Lehrer aktuell in der fünften Welle ein geringeres Infektionsniveau aufweist als die Gesamtbevölkerung. Lehrer sind also seltener infiziert. Schülerinnen und Schüler dagegen sind häufiger von Infektionen betroffen als die Gesamtbevölkerung.

Insgesamt zeigt sich zwar, dass die Entwicklung der Infiziertenzahlen in der Bevölkerung und an den Schulen im Gleichklang verlaufen. Aber trotz hoher Infektionszahlen ist der überwiegende Teil der Lehrerkollegien im Land aktuell coronafrei: 1.222 Schulen meldeten zuletzt keinen aktiven Infektionsfall, 368 Schulen haben infizierte Lehrkräfte. In Cochem-Zell waren landesweit die meisten Lehrerkollegien, nämlich an 93 Prozent aller Schulen, ohne Infizierten.

Grundschulen: Präsenzunterricht gesichert?

Trotz der besonderen Belastung der Grundschulen scheint der Unterricht für die jüngsten Schülerinnen und Schüler noch vergleichsweise gut gesichert. Die Infektionen und die auch Verdachtsfälle unter Lehrerinnen und Lehrern kommen in nur wenigen der rund 900 Grundschulen vor. Fast 97 Prozent aller Schulen haben keine oder eine einzige infizierte Lehrkraft. Ähnlich sind die Zahlen für quarantänebedingte Ausfälle, also Verdachtsfälle an den Grundschulen:

Die Daten nach Schularten aufgeschlüsselt geben Aufschluss darüber, wie häufig Infektionen unter Schülerinnen und Schülern an Schulen einer bestimmten Schulform vorkommen:

Hinweise zur Datenanalyse Für diese Analyse wurden die Schulstatistik-Daten der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) zu Corona ausgewertet. Sie entsprechen nach SWR-Recherchen den Daten, die werktäglich auf https://add.rlp.de/de/themen/schule/corona-schulen/ueberblick-ueber-corona-infektionszahlen-an-schulen-in-rlp/ zur Verfügung gestellt werden. Dem datenjournalistischen Recherche-Team SWRdata lagen für die Analyse alle Infektionszahlen bis hinunter auf die Ebene der einzelnen Schulen vor. Aufgrund von offensichtlichen Datenfehlern in der geführten Statistik wurden zahlreiche Plausibilitätsprüfungen durchgeführt. Dies führte dazu, dass die Daten nicht vollumfänglich verarbeitet werden konnten. Da es sich allerdings um einzelne Datenpunkte handelt, entsteht daraus keine substantielle Verzerrung des Lagebildes. Zuordnungen einzelner Daten und Angaben zu Schulen wurden geprüft und gegebenenfalls nach ausgiebigen Recherchen und Nachberechnungen korrigiert.



Der Datensatz hat auch nach Angaben der ADD zahlreiche Einschränkungen, die hier im Originaltext dargelegt werden:

"Die aufgeführten Werte sind nicht kumulativ zu verstehen, sondern geben die zum jeweiligen Zeitpunkt an der Schule vorhandenen Summe der infizierten Personen wieder (nicht Neuinfektionen!) Verdachtsfälle: Es trifft mindestens eine der folgenden Aussagen zu: a. Es wurde durch einen Arzt oder das Gesundheitsamt ein Coronatest angeordnet. b. Es wurde eine Isolationsempfehlung oder eine Quarantäne durch das Gesundheitsamt ausgesprochen, ohne dass bereits ein Infektionsfall nachgewiesen wurde. c. Es wurde durch das Gesundheitsamt aufgrund AbsonderungsVO die Testung aller Schülerinnen und Schüler einer Klasse/Kurs über einen Zeitraum von 5 Tagen angeordnet. Die aktuellen Verdachtsfälle sind alle, die an dem Tag aktuell als Verdachtsfall gelten. Es ist eine Gesamtsumme des Tages; dies sind keine Neufälle. Ist jemand über mehrere Tage ein Verdachtsfall, so wird er an jedem dieser Tage erneut als Verdachtsfall gemeldet. Diese Zahlen dürfen daher nicht addiert werden, denn sie geben einen Überblick über den Verlauf. Die aktuellen Verdachtsfälle an dem Tag beinhalten nicht die aktuellen Infektionsfälle an dem Tag. Dafür gibt es die Zahl der aktuellen Infektionsfälle. Verdachtsfälle: Will man wissen wie viele Personen insgesamt an einem Tag als Verdachtsfälle gelten, so müssen für diesen Tag die aktuellen Verdachtsfälle und die aktuellen Infektionsfälle addiert werden. Die Summe der Tage darf hingegen nicht addiert werden, da jede Person, die an mehreren Tagen Verdachtsfall ist, an jedem dieser Tage erneut als Verdachtsfall gezählt wird. Es ist also eine Gesamtsumme aller aktuellen Fälle für den Tag. Schulferien: Während der Schulferien erfolgte keine durchgehende Erfassung der Werte. Schulen, die aufgrund einer Allgemeinverfügung in einem Ortsgebiet geschlossen wurden, muss kein Infektionsfall zugrunde liegen. Schließungen erfolgen auch aufgrund der örtlichen Lage ohne festgestellte Infektionsfälle bei Schülerinnen und Schülern oder Lehrkräften." (Quelle: ADD, abgerufen am 21.1.2022)