Die Corona-Neuinfektionen klettern in immer neue Höhen. Das bedroht auch den Betriebsablauf in den Gerichten und Gefängnissen. Die Sicherheitsmaßnahmen greifen bisher aber.

Im Saal 201 des Mainzer Landgerichts frösteln die Prozessbeobachter und ziehen ihre Jacken bald wieder an. Von "Verhandlungen im Kühlschrank" ist gerichtsintern schon die Rede. "Mitten in der Verhandlung alle 20 Minuten die Fenster aufzumachen ist schwieriger als die ganze Zeit zu lüften", erklärt der Präsident des Landgerichts Tobias Eisert den scherzhaften Ausdruck. Lüftungs- und Hygienekonzepte mit Plexiglas-Trennscheiben, Desinfektionsspendern und FFP2-Maskenpflicht auf den Fluren und in vielen Sälen: Die Corona-Pandemie hat auch den Alltag der Justiz in Rheinland-Pfalz verändert.

Corona-Maßnahme: Plexiglasscheiben beim Cyberbunker-Prozess am Landgericht Trier 2020. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Birgit Reichert

3G-Regelung im Landgericht

"Das Konzept mit 3G - also Zutritt nur für Genesene, Geimpfte oder Getestete - und FFP2-Pflicht im Haus habe sich bewährt, so Eisert. Die 3G-Regelung gelte auch für Zeugen, Anwälte, Angeklagte und Sachverständige.

Manche Prozesse hätten wegen einer Corona-Infektion später beginnen müssen. Prominentestes Beispiel: Der Prozess gegen den ehemaligen Oppenheimer Bürgermeister und SPD-Politiker Marcus Held.

Alle neuen Häftlinge in Gefängnissen müssen zwei Wochen in Quarantäne dpa Bildfunk picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Jens Büttner

Bisher wenige Infektionen in Gefängnissen

In den Gefängnissen gilt für Besucher die 2G- oder auch die 2G-plus-Regel, heißt es im Justizministerium in Mainz. "Trotz der Omikron-Variante gibt es im Justizvollzug Rheinland-Pfalz weiterhin wenige Infektionen", berichtet ein Sprecher. Damit das auch so bleibt, arbeiteten die Bediensteten wieder in Kohorten, also so, dass sie in jeder Schicht immer denselben Kollegen begegnen.

Neue Häftlinge automatisch in Quarantäne

Alle neuen Häftlinge müssen zwei Wochen in Quarantäne, egal ob genesen oder geimpft - "damit sie das Virus nicht in die Anstalt tragen können". Möglicherweise müssten die Justizvollzugsanstalten auch wieder weiter Besuche einschränken, wie zu Beginn der Pandemie. Häftlinge können aber auch über Video mit Angehörigen telefonieren.

"Wichtig ist aus Sicht der Gewerkschaft, dass viele Gefangene das Impfangebot annehmen und insbesondere gegen schwere Verläufe der Erkrankung geschützt sind", sagt der Landesvorsitzende der Gewerkschaft Justizvollzug, Winfried Conrad.

Diskussion um Impfpflicht

"Bei den Bediensteten ist die Problematik, dass zwar unser Sanitäts- und Krankenpflegedienst unter die Impfpflicht fällt, aber die übrigen Bediensteten nicht." Dies sei wenig nachvollziehbar, "da in einem Altenheim auch das Küchen- und Reinigungspersonal der Impfpflicht unterliegt". Die Situation werde "im Kollegenkreis sehr heftig und kontrovers diskutiert", so Conrad.