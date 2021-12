FAQ zu Omikron - Was wir über die neue Corona-Variante wissen

Die neue Corona-Variante B.1.1.529 - Omikron genannt - löst international Besorgnis aus. Es wurden inzwischen auch erste Fälle aus Deutschland bekannt. Was wir bislang über Omikron wissen:

Wo kommt die neue Variante her?

Die neue Variante B.1.1.529 des Coronavirus' hat sich nach derzeitigem Erkenntnisstand zunächst im südlichen Afrika ausgebreitet. Das südafrikanische Institut für Ansteckende Krankheiten (NICD) hatte am 25. November mitgeteilt, es seien in Südafrika 22 Fälle der neuen Variante nachgewiesen worden. Die nigerianische Gesundheitsbehörde NCDC hingegen meldete Anfang Dezember, dass die Omikron-Variante in Proben, die im Oktober entnommen wurden, gefunden wurde. Sie konnte jedoch erst jetzt, nach der Sequenzierung in Südafrika, zweifelsfrei nachgewiesen werden. Mittlerweile ist Omikron in Europa und auch in mehreren Bundesländern in Deutschland angekommen. In Rheinland-Pfalz wurde bislang kein Fall der Omikron-Variante entdeckt.

David Beck von der SWR Wissen-Redaktion: "Erstmals nachgewiesen wurde die Omikron-Variante in Botswana – aufgefallen ist sie, nachdem in der südafrikanischen Region Gauteng vermehrt Menschen positiv auf das Coronavirus getestet wurden." Bei Stichproben habe sich herausgestellt, dass die Infektionen durch die bis dahin unbekannte Variante ausgelöst worden seien.

Warum gilt die neue Variante möglicherweise als besonders gefährlich?

"Einzelne Mutationen dieser Variante sind bereits bekannt", erklärt der Mainzer Virologe Bodo Plachter. Es sei jedoch die Kombination dieser Mutationen, die besorgniserregend sein könnte. "Weil sie eine höhere Infektiosität ausmachen könnte und womöglich einen Einfluss auf den Impfschutz hat", so Plachter.

Die Omikron-Variante unterscheidet sich recht deutlich von den anderen bisher bedeutsamen Alpha-, Beta- und Delta-Varianten. SWR-Redakteur Beck erklärt, die neue Variante weise im Vergleich zum ursprünglichen Virus etwa 50 Mutationen auf - allein auf dem Spike-Protein etwa 30. Dieses Protein benötigt das Virus, um in die Zelle einzudringen und sie zu infizieren. Andererseits ist es auch der Angriffspunkt der Impfstoffe. Veränderungen könnten dazu führen, dass das Virus ansteckender ist und Impfstoffe weniger wirksam sind. Experten gehen davon aus, dass die Omikron-Variante die in der südafrikanischen Provinz Gauteng zuvor vorherrschende Variante Delta innerhalb von etwa 20 Tagen fast komplett verdrängt hat. Bei Delta dauerte es dagegen ungefähr viermal so lang, bis die Variante so weit verbreitet war.

Man kenne zwar viele dieser Mutationen bereits von anderen Varianten, so Beck. Doch bisher könne noch niemand sicher sagen, was der neue Mutations-Mix für die Verbreitung, die Schwere der Krankheit oder den Immunschutz bedeutet.

Jonas Schmidt-Chanasit, Virologe an der Universität Hamburg, glaubt zum Beispiel nicht, dass diese Variante den Impfschutz komplett aushebeln kann.

"Das kann irgendwann passieren, ich sehe es aber als nicht sehr wahrscheinlich jetzt in, sage ich mal, einer überschaubaren Zeit, dass das passiert."

Einen gewissen Schutz - etwa vor einem schweren Krankheitsverlauf - bieten die Impfstoffe wahrscheinlich auch noch gegen Omikron, so Schmidt-Chanasit. "Der Booster erhöht diesen Schutz auch nochmal bezüglich der Infektion, und genau das ist das, was jetzt eigentlich jeder machen sollte." Auch andere Experten, wie der Virologe Christian Drosten von der Charité in Berlin, teilen diese Meinung.

Was sagen die Impfstoffhersteller?

Zurzeit wird überprüft, wie gut der bereits vorhandene Impfstoff gegen die neue Variante Omikron wirkt. Mit Ergebnissen wird in etwa zwei Wochen gerechnet - rund um den 10. Dezember.

Der Mainzer Impfstoffhersteller BioNTech untersucht die neue Corona-Variante Omikron und arbeitet auch an der Entwicklung eines angepassten Impfstoffs - vorbeugend für den Fall, dass dieser notwendig werden könnte. BioNTech-Chef Ugur Sahin erwartet, dass der bestehende Covid-19-Impfstoff auch bei der neuen Variante vor schweren Krankheitsverläufen schützen kann. Schließlich sei Omikron nicht die erste Corona-Variante, die aufgetaucht sei, sagte er.

Nach Auskunft des Verbandes der forschenden Pharmaunternehmen vfA prüfen auch die weiteren Hersteller, deren Impfstoffe derzeit in Deutschland zugelassen sind (Moderna, AstraZeneca und Johnson&Johnson), wie gut ihre Impfstoffe auch vor Omikron schützen.

Weniger gelassen als der BioNTech-Chef sieht es der Chef des US-Pharmakonzerns Moderna, Stéphane Bancel. Er sagte der "Financial Times", dass wegen der vielen Mutationen dieser Variante davon auszugehen ist, dass die Schutzwirkungen der Impfung erheblich abnehmen.

Wie schnell kann ein angepasster Impfstoff entwickelt werden?

In den vergangenen Monaten haben BioNTech, Moderna und AstraZeneca im Labor geübt, wie sie ihre Impfstoffe an Varianten wie Beta und Delta anpassen können. BioNTech zum Beispiel hat eine Anpassung an die Beta-Variante im Impfstoff vorgenommen und ist damit in der Erprobungsphase II/III. Nun spielt diese Variante weltweit keine große Rolle im Infektionsgeschehen mehr, doch das Ziel war vor allem, gemeinsam mit den Zulassungsbehörden einen Prozess zu entwickeln, wie solche Anpassungen im Notfall schnell durchgeführt werden können.

Der Notfall tritt dann ein, wenn eine Variante auftaucht, die der durch Impfungen ausgelösten Immunantwort tatsächlich vollständig entkommen kann. Ein BioNTech-Sprecher versicherte nun, wenn nötig, dann könne der Impfstoff innerhalb von sechs Wochen gegen die Variante Omikron angepasst werden und die ersten Chargen könnten innerhalb von 100 Tagen ausgeliefert werden.

Wie hat sich die neue Variante bereits ausgebreitet?

Am Samstagabend, 27. November, wurden zwei Fälle mit der Omikron-Virusvariante in München bestätigt - die ersten bestätigten Fälle in Deutschland. Die beiden Reisenden seien am 24. November mit einem Flug aus Südafrika eingetroffen, sagte Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU). In Hessen wurde inzwischen ein Fall bestätigt, im Alb-Donau-Kreis in Baden-Württemberg wurde die Omikron-Variante in vier Fällen nachgewiesen. In Bayern und Nordrhein-Westfalen gibt es weitere Verdachtsfälle. In Rheinland-Pfalz sind bislang keine Fälle bekannt.

In Europa haben inzwischen Norwegen, Dänemark, Österreich, Belgien, Portugal, die Niederlande und die Schweiz sowie Großbritannien Fälle gemeldet. Auch Nigeria, Israel, Saudi-Arabien, Australien, Japan und Hongkong haben Omikron-Infektionen registriert. Dem US-Regierungsberater Anthony Fauci zufolge sind 226 Omikron-Fälle in 20 Ländern bestätigt worden (Stand Mittwoch, 1. Dezember). Der Virologe Plachter sagte: "In Südafrika hat die neue Variante innerhalb einiger Wochen die Oberhand gewonnen." Das sei das besorgniserregende.

Wie sind die Reaktionen auf die neue Virusvariante?

Die Bundesregierung schränkt den Flugverkehr mit Südafrika drastisch ein. Das Land gilt seit der Nacht zum Samstag als Virusvariantengebiet, teilte das Bundesgesundheitsministerium mit. "In der Folge dürfen Fluggesellschaften nur noch deutsche Staatsbürger nach Deutschland befördern." Zudem müssten alle Eingereisten für 14 Tage in Quarantäne - auch wenn sie vollständig geimpft sind. Zuvor hatten schon Großbritannien und Israel ähnliche Maßnahmen ergriffen. Die Weltgesundheitsorganisation WHO wies allerdings darauf hin, dass es "einige Wochen" dauern werde, bis Wissenschaftler die Auswirkungen der Virusvariante wirklich verstehen könnten - und warnte ausdrücklich davor, schon jetzt mit Reisebeschränkungen zu reagieren.

Auch die EU insgesamt will den Flugverkehr aus dem südlichen Afrika kappen. Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) forderte alle Menschen, die in den vergangenen Tagen aus Südafrika und der Region nach Deutschland gekommen sind, dazu auf, sich mit einem PCR-Test sicherheitshalber auf das Virus testen zu lassen.

Was sagt die Weltgesundheitsorganisation (WHO)?

Ein Expertengremium der Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat die neue Corona-Variante am Freitag als "besorgniserregend" eingestuft. Diese Klassifizierung ist laut WHO ein Signal, dass eine Variante ansteckender ist oder zu schwereren Krankheitsverläufen führt. Außerdem besteht bei "besorgniserregenden Varianten" die Gefahr, dass herkömmliche Impfungen, Medikamente oder Corona-Maßnahmen weniger wirksam sind. Diese nun Omikron genannte Variante weise eine große Anzahl Mutationen auf, von denen einige besorgniserregend seien, hieß es.

Am Montag stufte die WHO das weltweite Risiko durch Omikron als "sehr hoch" ein. Die Wahrscheinlichkeit einer weiteren globalen Ausbreitung sei groß. Es sei mit steigenden Covid-19-Fallzahlen zu rechnen. Die WHO ruft ihre 194 Mitgliedstaaten dazu auf, sicherzustellen, dass Pläne zur Eindämmung in Kraft seien, um das Gesundheitssystem aufrecht zu halten.

Wie sicher sind die neuen Erkenntnisse?

Laut WHO wird sich erst in einigen Wochen herausstellen, ob B.1.1.529 ansteckender oder aggressiver ist als bisherige Varianten. SWR Wissen-Redakteur David Beck: "Experten weisen darauf hin, dass es bisher noch sehr wenige Daten zu der Variante gibt. Die schnelle Verbreitung in Gauteng könnte ein statistischer Ausreißer sein, und ob die Variante den Impfschutz umgehen oder einen schwereren Krankheitsverlauf auslösen kann, ist bisher auch nicht bekannt."

Beck erklärt weiter: "Ob sich die Meldungen bestätigen, dass Omikron hauptsächlich jüngere Menschen infiziert, aber einen leichteren Krankheitsverlauf auslöst, ist noch unklar". In Südafrika gebe es deutlich mehr jüngere Menschen, die sowieso bereits ein geringeres Risiko für einen schweren Verlauf hätten.