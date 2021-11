Was wir über die neue Corona-Variante aus Südafrika wissen

per Mail teilen

Die neue Corona-Variante B.1.1.529 löst international Besorgnis aus. Was wir bislang über sie wissen:

Wo kommt die neue Variante her?

Die neue Variante B.1.1.529 des Coronavirus' hat sich zunächst im südlichen Afrika ausgebreitet. Das südafrikanische Institut für Ansteckende Krankheiten (NICD) teilte am Donnerstag mit, es seien in Südafrika erste 22 Fälle der neuen Variante nachgewiesen worden. Mit mehr Fällen sei im Zuge der laufenden Genomanalysen zu rechnen.

David Beck von der SWR Wissen-Redaktion: "Erstmals nachgewiesen wurde sie in Botswana – aufgefallen ist sie, nachdem in der südafrikanischen Region Gauteng vermehrt Menschen positiv auf das Coronavirus getestet wurden." Bei Stichproben habe sich herausgestellt, dass die Infektionen durch die bis dahin unbekannte Variante ausgelöst worden seien.

Warum gilt die neue Variante möglicherweise als besonders gefährlich?

"Einzelne Mutationen dieser Variante sind bereits bekannt", erklärt der Mainzer Virologe Bodo Plachter. Es sei jedoch die Kombination dieser Mutationen, die besorgniserregend sein könnte. "Weil sie eine höhere Infektiosität ausmachen könnte und womöglich einen Einfluss auf den Impfschutz hat", so Plachter.

SWR-Redakteur Beck erklärt, die neue Variante weise im Vergleich zum ursprünglichen Virus etwa 50 Mutationen auf - allein auf dem Spike-Protein etwa 30. Dieses Protein benötigt das Virus, um in die Zelle einzudringen und sie zu infizieren. Andererseits ist es auch der Angriffspunkt der Impfstoffe. Veränderungen könnten dazu führen, dass das Virus ansteckender ist und Impfstoffe weniger wirksam sind.

Was sagen die Impfstoffhersteller?

Das Mainzer Unternehmen BioNTech hat nach eigenen Angaben bereits Untersuchungen zu der neuen Variante eingeleitet. Die Firma habe schon Vorbereitungen getroffen und könne ihren Impfstoff binnen sechs Wochen anpassen. Die Daten aus nun laufenden Labortests würden Aufschluss geben, ob eine Anpassung des Impfstoffs erforderlich werde, wenn sich diese Variante international verbreite. Man rechne spätestens in zwei Wochen mit Erkenntnissen.

Wie hat sich die neue Variante bereits ausgebreitet?

"In Südafrika hat die neue Variante innerhalb einiger Wochen die Oberhand gewonnen", sagt Virologe Plachter. "Das ist das besorgniserregende." Nach britischen Angaben gab es zunächst bestätigte Fälle in Südafrika, Botswana und Hongkong. Israel und Belgien meldeten inzwischen, dass die neue Variante auch in diesen Ländern nachgewiesen worden sei.

Wie sind die ersten Reaktionen auf die neue Virusvariante?

Die Bundesregierung schränkt den Flugverkehr mit Südafrika drastisch ein. Das Land gelte ab der Nacht zum Samstag als Virusvariantengebiet, teilte das Bundesgesundheitsministerium mit. "In der Folge dürfen Fluggesellschaften nur noch deutsche Staatsbürger nach Deutschland befördern." Zudem müssten alle Eingereisten für 14 Tage in Quarantäne - auch wenn sie vollständig geimpft sind. Zuvor hatten schon Großbritannien und Israel ähnliche Maßnahmen ergriffen.

Auch die EU insgesamt will den Flugverkehr aus dem südlichen Afrika kappen. Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) forderte alle Menschen, die in den vergangenen Tagen aus Südafrika und der Region nach Deutschland gekommen sind, dazu auf, sich mit einem PCR-Test sicherheitshalber auf das Virus testen zu lassen.

Die UN-Gesundheitsorganisation WHO empfiehlt dagegen wissenschaftlich fundierte Maßnahmen und Risikobewertungen, aber aktuell keine Reisebeschränkungen. WHO-Sprecher Christian Lindmeier sagte am Freitag, Staaten könnten auch ohne solche Einschränkungen eine Reihe von Maßnahmen ergreifen, um die Ausbreitung von neuen Varianten einzudämmen.

Was sagt die Weltgesundheitsorganisation (WHO)?

Ein Expertengremium der Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat die neue Corona-Variante am Freitag als "besorgniserregend" eingestuft. Diese Klassifizierung ist laut WHO ein Signal, dass eine Variante ansteckender ist oder zu schwereren Krankheitsverläufen führt. Außerdem besteht bei "besorgniserregenden Varianten" die Gefahr, dass herkömmliche Impfungen, Medikamente oder Corona-Maßnahmen weniger wirksam sind. Diese nun Omikron genannte Variante weise eine große Anzahl Mutationen auf, von denen einige besorgniserregend seien, hieß es.

Wie sicher sind die neuen Erkenntnisse?

Laut WHO wird sich erst in einigen Wochen herausstellen, ob B.1.1.529 ansteckender oder aggressiver ist als bisherige Varianten. SWR Wissen-Redakteur David Beck: "Experten weisen darauf hin, dass es bisher noch sehr wenige Daten zu der Variante gibt. Die schnelle Verbreitung in Gauteng könnte ein statistischer Ausreißer sein, und ob die Variante den Impfschutz umgehen oder einen schwereren Krankheitsverlauf auslösen kann, ist bisher auch nicht bekannt."