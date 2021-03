per Mail teilen

Der Anteil der Corona-Mutationen an den Neuinfektionen in Rheinland-Pfalz hat sich innerhalb eines Monats versechsfacht. Das teilte das Gesundheitsministerium dem SWR mit. Überraschend sei das aber nicht.

Laut Ministerium liegt der Anteil der Corona-Mutationen am Infektionsgeschehen derzeit schätzungsweis bei bis zu 30 Prozent. Vor rund einem Monat sei man noch davon ausgegangen, dass etwa fünf Prozent der Corona-Infektionen auf Mutationen zurückgehen.

Das Ministerium teilte allerdings schon damals mit, dass es von einer steigenden Quote ausgehe. Bisher gibt es landesweit mehr als 1.400 Fälle. Darunter nachgewiesene Mutationen und Verdachtsfälle, bei denen der endgültige Nachweis noch aussteht, aber laut Ministerium wahrscheinlich ist.

Am Mittwoch 457 Infektionen mit mutierten Coronaviren

Das Landesuntersuchungsamt (LUA) gab die Zahl der nachgewiesenen Infektionen mit mutierten Coronaviren am Mittwoch mit 457 (Vortag: 401) an. Die meisten Mutationen wurden danach bisher in Mayen-Koblenz (60), Trier-Saarburg (52) und Bad Kreuznach (49) nachgewiesen.

Dem Ministerium zufolge handelt es sich bei den allermeisten Fällen um die britische Virusvariante. Diese gilt als besonders ansteckend.

Wie das Robert Koch-Institut (RKI) am Mittwochabend mitteilte, wurde die britische Virusmutante bundesweit sogar in 46 Prozent der untersuchten Corona-Infektionen gefunden. Das RKI geht davon aus, dass die Quote auf über 50 Prozent steigt.