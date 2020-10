Die Musikschulen in Deutschland fordern wegen der Corona-Pandemie von der Politik mehr Unterstützung, vor allem bei der digitalen Infrastruktur. Das ist das Ergebnis eines Verbandstreffens in Koblenz.

"1,4 Millionen Schülerinnen und Schüler an den öffentlichen Musikschulen haben ebenso ein Recht auf ein zeitgemäßes, digital unterstütztes musikalisches Bildungsangebot", erklärte der Bundesvorsitzende des Verbandes deutscher Musikschulen (VdM), Ulrich Rademacher.

Im Verband haben sich rund 930 öffentliche, meist kommunale Musikschulen an bundesweit etwa 4.000 Standorten zusammengeschlossen. Mehr als 39.000 Musikpädagogen unterrichten hier gut 1,4 Millionen Kinder, Jugendliche und Erwachsene.

Ausweitung des Digitalpakts auf Musikschulen gefordert

Die Digitalisierung der Musikschulen war Schwerpunkt der zweitägigen Konferenz des Verbands in Koblenz. Mehr als 200 Teilnehmer diskutierten gemeinsam mit Vertretern der kommunalen Spitzenverbände. Zum Schluss wurde die "Koblenzer Erklärung" verabschiedet. Darin fordert der VdM von Bund und Ländern einen weiteren Digitalpakt. In diesem sollten die Musikschulen als öffentliche Bildungseinrichtungen ebenso unterstützt werden wie die allgemeinbildenden Schulen im bisherigen Digitalpakt.

Die Kommunen kämen ihrer Trägerverantwortung zur Finanzierung der Musikschulen stetig in hohem Maße nach, erklärte der Verbandsvorsitzende Rademacher. Bund und Länder müssten aber die digitale Entwicklung von Musikschulen gezielt fördern. Zusätzlich brauchten die Musikschulen für die Bewältigung der Folgen der Corona-Pandemie einen Strukturfonds für die Jahre 2021 bis mindestens 2023.

Musikalische Frühbildung gefährdet

"Wenn Klassen in allgemeinbildenden Schulen wegen der Corona-Abstände geteilt werden, gibt es mehr Raumbedarf - das macht es für uns schwieriger", hatte Rademacher vor der Fachtagung in Koblenz gesagt. In Kindergärten kämen Musikpädagogen wegen der Pandemie häufig gar nicht mehr hinein, um dort musikalische Frühbildung zu organisieren. "Wie sollen Kinder - gerade aus bildungsfernen Schichten - so einen Zugang zu Musikschulen bekommen?"

Digitaler Fernunterricht sei für Musikpädagogen ein gutes Mittel, um etwa auf dem flachen Land weite Entfernungen zu überbrücken und in einer Lockdown-Zeit überhaupt noch Kenntnisse zu vermitteln. Auf Dauer und für Ensembles sei dieser Ansatz jedoch nicht geeignet.