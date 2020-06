Die rheinland-pfälzische Landesregierung hat angekündigt, die Corona-Auflagen ab kommendem Mittwoch für private Feiern zu lockern. Allerdings formulierte sie dafür zwei Bedingungen.

So müsse der Personenkreis für solche geschlossenen Gesellschaften - wie etwa bei Geburtstags- oder Hochzeitsfeiern - im Voraus eindeutig festgelegt werden. Außerdem dürften nicht mehr als 75 Menschen an solchen Veranstaltungen teilnehmen. Sei dies erfüllt, müssten das Abstandsgebot und die Maskenpflicht nicht mehr zwingend eingehalten werden, so ein Sprecher der Staatskanzlei. Es darf dann zum Beispiel auch wieder enger zusammen getanzt werden. Die Änderung gilt ab dem kommenden Mittwoch, wenn die neue, die inzwischen zehnte Verordnung in Kraft tritt.

An standesamtlichen Trauungen und Trauerfeiern in geschlossenen Räumen dürfen dann auch Verwandte des zweiten Grades sowie deren Ehe- oder Lebenspartner wieder teilnehmen. Bisher galt dies nur für Verwandte des ersten Grades.

350 Personen bei Veranstaltungen im Freien erlaubt

Neu ist auch, dass ab dann Veranstaltungen im Freien mit bis zu 350 Menschen erlaubt sein werden. Das sind 100 Menschen mehr als bisher. Bei Veranstaltungen in Innenräumen bleibt es bei der schon länger angekündigten Steigerung der Personenzahl: Statt wie bisher 75 Menschen dürfen ab kommendem Mittwoch 150 Menschen an einer Veranstaltung innen teilnehmen. Dabei sind unter anderem Hygieneregeln einzuhalten.

Eine weitere Lockerung betrifft die Gottesdienste: Hier sind das Singen, Chorgesang und Blasmusik wieder erlaubt - wenn zwischen den Anwesenden ein Abstand von drei Metern eingehalten wird.

Chorauftritte ab Mittwoch wieder möglich

Das gilt auch für Chorauftritte generell, die ab Mittwoch wieder möglich sind. Auch kann Chorgesang unter Auflagen im Innenraum wieder stattfinden, wenn dafür der Mindestabstand von 1,5 Metern im Auditorium verdoppelt wird.

Ebenfalls wieder erlaubt sind Training und Wettkämpfe in Kontaktsportarten wie Judo oder Ringen.

Weiterhin untersagt ist die Öffnung von Clubs und Diskotheken sowie von Bordellen. Auch Volksfeste sind nicht zugelassen.