Das haben die Menschen in Rheinland-Pfalz lange ersehnt: Das Leben bekommt ein Stück Normalität zurück. Wir erklären, was ab sofort erlaubt ist - und welche Lockerungen bis Monatsende kommen.

Hotels und Gastronomie

Clubs und Diskotheken

Fußballspiele und andere Großveranstaltungen

Öffnungsschritte am 20. März

Schon Mitte Februar wurde ein Fahrplan für die schrittweise Lockerung der Corona-Maßnahmen in Abstimmung mit dem Bund und den anderen Bundesländern beschlossen. Heute treten einige der beschlossenen Lockerungen in Kraft - nachdem sich bestätigt hat, dass der Scheitelpunkt der Omikron-Welle überschritten ist, die täglichen Infektionszahlen abnehmen und die Sieben-Tage-Inzidenz ebenfalls rückläufig ist. Konkret bedeutet das:

Auswärts essen und übernachten

Hotels und Gastronomie dürfen vom 4. März an Genesene, Geimpfte und Getestete als Gäste empfangen - es gilt also jetzt die 3G-Regel. Damit ist es wieder für jeden möglich, die Angebote wahrzunehmen.

In Rheinland-Pfalz darf wieder getanzt werden

Seit dem 23. Dezember waren Clubs und Discos in Rheinland-Pfalz geschlossen. Diese dürfen ab Freitag wieder öffnen, allerdings gilt die 2Gplus-Regel. Das bedeutet: Nur vollständig Geimpfte oder Genesene, die zusätzlich einen aktuellen negativen Test vorweisen, dürfen in die Clubs. Ein Schnelltest von zuhause reicht dabei nicht aus. Es muss ein Test von einer zugelassenen Teststelle sein oder ein vor Ort unter Aufsicht durchgeführter Test.

Dabei gibt es es Ausnahmen: Wer eine Boosterimpfung bekommen hat, braucht keinen zusätzlichen negativen Test vorzulegen. Auch Menschen, die einen positiven PCR-Test hatten und zusätzliche eine Impfung bekommen haben, sind von der Testpflicht ausgenommen. Wenn erst die Impfung und dann der positive PCR-Test vorlag, gilt das ab dem 29. Tag nach dem PCR-Test.

Volle Stadien, volle Konzertsäle

Auch Großveranstaltungen wie Fußballspiele und Konzerte profitieren von heute an von den Lockerungen - es sind wieder mehr Zuschauer bei Veranstaltungen zugelassen.

In einigen Bereichen des täglichen Lebens waren die Corona-Maßnahmen in einem ersten Schritt schon am 18. Februar gelockert worden. So wurde damals zum Beispiel die 2G-Regel im Einzelhandel aufgehoben. Andere Beschränkungen blieben bestehen, dazu gehören die Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte. All diese Regeln bleiben bis auf die oben genannten Bereiche - Hotellerie/Gastronomie, Clubs/Diskotheken und Großveranstaltungen - auch über den 4. März hinaus in Kraft, aber nicht mehr lange.

Ausblick auf weitere Lockerungen ab 20. März in Rheinland-Pfalz

Zum Frühlingsanfang werden nach bisherigem Plan die Corona-Schutzmaßnahmen in Rheinland-Pfalz weitgehend wegfallen - vorausgesetzt, dass die Situation in den Krankenhäuser weiter unter Kontrolle bleibt. Insbesondere die Testpflicht am Arbeitsplatz und die Homeoffice-Pflicht sollen zum 20. März aufgehoben werden.

Rheinland-Pfalz setzt allerdings auch dann noch auf einen Basisschutz durch Maskenpflicht und Abstand, zum Beispiel in Bus und Bahn. Damit soll ein erneutes Aufflammen der Corona-Pandemie möglichst vermieden werden.