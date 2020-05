Nach mehrwöchiger Corona-Zwangspause gibt es in Rheinland-Pfalz zahlreiche Lockerungen. Allerdings gelten für viele Bereiche noch Einschränkungen. Über diese will die Landesregierung am Dienstag reden.

Sehnlich erwarten die Gastronomen im Land die Öffnung von Kneipen, Restaurants, Gaststätten und Cafés. Etwas Geduld ist jedoch noch nötig. Erst ab Mittwoch können wieder Gäste empfangen werden - wenn auch unter strengen Auflagen. So ist in der Regel eine Reservierung notwendig. In jedem Fall besteht eine Anmeldepflicht. Spontanbesuche sind möglich, wenn die Anmeldung bei der Ankunft erfolgt.

Die Wirte müssen den Gästen einen Tisch zuweisen, und auf dem Weg dorthin müssen die Gäste eine Alltagsmaske tragen - aber auch zwischendurch beim Toilettengang sowie beim Verlassen des Lokals. Diese Masken dürfen nur am Tisch abgelegt werden. Dass zwischen den Tischen ein Abstand von mindestens 1,5 Meter bestehen muss, ist mittlerweile schon fast selbstredend.

Immerhin: Mit der Eröffnung der Gaststätten in dieser Woche ist es wieder möglich, sich dort (aber auch sonst in der Öffentlichkeit) mit Freunden aus einem anderen Hausstand zu treffen. Bislang war es nur erlaubt, sich mit der eigenen Familie oder den Mitbewohnern der eigenen Wohnung draußen aufzuhalten - sowie einer weiteren Person.

Endlich wieder Kultur, Fahrschule und erweiterte Körperpflege

Neben Friseuren und Fußpflegern dürfen ab Mittwoch auch weitere Dienstleister ihrer Arbeit nachgehen, beispielsweise Kosmetik-, Nagel-, Massage- und Tattoostudios ebenso wie Solarien. Vor allem werden sich all diejenigen freuen, die ihren Führerschein machen wollen: Fahrschulen dürfen ab Mittwoch wieder Theoriestunden und Praxisunterricht anbieten.

Schon ab diesem Montag dürfen in Rheinland-Pfalz wieder Museen, Ausstellungen und Galerien sowie Bau- und Kulturdenkmäler öffnen. Allerdings können nicht alle sofort besichtigt werden. Die Landesmuseen in Mainz, Trier und Koblenz beabsichtigen, erst am Freitag aufzumachen. Das Historische Museum der Pfalz in Speyer teilte mit, eine kurzfristige Wiedereröffnung sei wegen der hohen Besucherzahlen bei den Sonderausstellungen "Der Grüffelo" und "Medicus - Macht des Wissens" nicht möglich. Das Mainzer Gutenberg-Museum plant die Eröffnung zum 19. Mai. Im Gegensatz dazu macht das Technik Museum in Speyer seine Türen gleich zu Wochenbeginn wieder auf.

Dauer 56:44 min Sendezeit 16:25 Uhr Sender SWR Fernsehen RP SWR Extra: Neue Corona-Regeln für Rheinland-Pfalz Nach der Telefon-Schalte von Bund und Ländern trat die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) vor die Presse. Sie informierte über die Beratungen und neue Corona-Regeln in Rheinland-Pfalz.

Lockerungspläne für viele andere Bereiche müssen noch erstellt werden

Auch wenn nach und nach die Corona-Vorschriften gelockert werden, gibt es immer noch für zahlreiche Bereiche Einschränkungen. Hierüber will die Landesregierung am Dienstag reden. Es geht beispielsweise um den Breitensport. Bislang sind nur Sportarten erlaubt, die man alleine oder zu zweit machen kann, wie Tennis spielen oder Golf. Künftig sollen auch größere Gruppen trainieren dürfen - immer unter der Voraussetzung, dass genügend Abstand gehalten werden kann und der Sport im Freien stattfindet. Kampf- und körperbetonte Sportarten wie Fußball fallen also weiterhin aus, auch Hallensport bleibt untersagt und Schwimmbäder sind noch dicht.

Pläne zur schrittweisen Öffnung sollen für Theater, Kinos und Konzerthäuser erstellt werden. Ebenso nötig ist ein Stufenplan für die Wiedereröffnung von Bars, Clubs und Diskotheken, Fitnessstudios, Freizeitparks oder Spielhallen.

Worauf ebenfalls viele Menschen warten: Wie geht es mit privaten Festen oder kleinen öffentlichen Veranstaltungen weiter? Hier muss sich die Landesregierung auf maximale Teilnehmerzahlen verständigen. Klar ist nur: Bis Ende August werden Großveranstaltungen definitiv nicht stattfinden, und zwar nicht nur solche wie bereits abgesagte Festivals wie Rock am Ring, sondern auch Wein- und Straßenfeste.

Ein Drei-Stufen-Plan für eine neue Infektionswelle fehlt noch

Und letztlich stellt sich die Frage, was passieren muss, wenn es doch wieder zu einem Ausbruch von Corona-Infektionen kommen sollte. Hier haben Bund und Länder festgelegt: Gibt es in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt innerhalb von einer Woche mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner, müssen Maßnahmen ergriffen werden. Dafür muss die Landesregierung einen Drei-Stufen-Plan erstellen. Auch über den werden Ministerpräsidentin Dreyer und ihre Kabinettskollegen vermutlich am morgigen Dienstag diskutieren.