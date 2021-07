per Mail teilen

Zuletzt war die Hochwasser-Katastrophe das beherrschende Thema in Rheinland-Pfalz. Doch wie ist eigentlich die Corona-Lage? Wie sieht es aus mit der Inzidenz, dem Impffortschritt und der Diskussion um die Impfpflicht?

Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt seit Ende Juni in Rheinland-Pfalz stetig. Aktuell liegt sie laut Landesuntersuchungsamt bei 16,7 (Stand 27. Juli), in der Vorwoche hatte sie noch bei 11,7 gelegen. Nach wie vor stecken sich mehr Jüngere neu an, in der Altersgruppe der unter 20-Jährigen liegt die Inzidenz bei 27,1.

Doch im Land gibt es Kreise und Städte, in denen die Inzidenz höher liegt: So weist Kaiserslautern seit einigen Tagen eine Inzidenz von mehr als 35 auf. Deshalb gelten dort seit Sonntag wieder strengere Corona-Regeln. Der Kreis Südliche Weinstraße hatte zuletzt mit 43,4 die höchste Inzidenz im Land.

Auch bundesweit steigt die Sieben-Tage-Inzidenz weiterhin, derzeit liegen nur noch fünf Bundesländer unter 10, bundesweit liegt sie bei 14,5 (Stand 27. Juli).

Wie im gesamten Bundesgebiet hat die Nachfrage für Corona-Schutzimpfungen in Rheinland-Pfalz nachgelassen. Aus Impfzentren wird von nicht wahrgenommenen Zweitimpfungsterminen berichtet, das Impfstoffangebot übersteigt nahezu überall die Nachfrage. Mobile Impfteams sollen daher künftig gezielt in Stadtteilen und Regionen impfen, in denen sich die Infektionslage verschärft.

Ab August sollen sich in Impfzentren zudem alle ohne vorherige Terminanmeldung impfen lassen können. Die Impfzentren in Trier und Ingelheim bieten das bereits seit dem 27. Juli an. Nur Personalausweis und Impfpass muss man mitbringen.

Corona-Impfungen für Kinder und Jugendliche

Kinder und Jugendliche zwischen 12 und 15 Jahren können sich weiterhin nicht in den Impfzentren impfen lassen. Die Ständige Impfkommission (Stiko) hat noch keine derartige Empfehlung ausgesprochen, obwohl die EMA, die europäische Arzneimittelagentur, bereits mehrere Corona-Impfstoffe ab dem zwölften Lebensjahr zugelassen hat. Die Stiko rät nur Jugendlichen mit besonderem Risiko zur Impfung.

In Absprache mit den jeweiligen Haus- und Kinderärztinnen und -ärzten können 12- bis 15-Jährige aber die Corona-Schutzimpfung erhalten, das Einverständnis der Erziehungsberechtigten vorausgesetzt. In Impfzentren ist die Impfung ab 16 Jahren möglich, wenn die Person einer Berufsgruppe angehört, die laut Corona-Impfverordnung der höchsten oder hohen Priorität zugewiesen ist.

Von vielen Seiten wird gefordert, den Menschen mehr Anreize für die vollständige Corona-Impfung zu bieten. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) etwa sagte in einem Interview: "Die nicht geimpfte Person muss auch einsehen, dass wir die Gesamtgesellschaft schützen müssen und deshalb nur die Geimpften zu größeren Gemeinschaftsveranstaltungen zulassen können."

Auch der Vorsitzende des Weltärztebundes, Frank Ulrich Montgomery, befürwortet, Geimpften mehr Freiheiten im Alltag zuzugestehen. Es gehe nicht um Privilegien für Geimpfte, sondern um die Rücknahme von Grundrechtseinschränkungen, sagte er der Funke Mediengruppe. Dem vorausgegangen war eine Aussage von Kanzleramtschef Helge Braun (CDU), der mögliche Beschränkungen für Nicht-Geimpfte ins Gespräch gebracht hatte.

Justizministerin: "Wird keine Impfpflicht geben"

Eine - womöglich gesetzlich verankerte - Impfpflicht wird aller Voraussicht nach in Deutschland nicht eingeführt. "Es wird keine allgemeine Impfpflicht geben", sagte Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) dem Deutschlandfunk. Das sei rechtlich auch nicht möglich. Auf der anderen Seite der Debatte um Anreize für die Impfung sehen Politikerinnen und Politiker eine Quasi-Impfpflicht, wenn Menschen ohne Corona-Impfung mit härteren Einschränkungen leben müssten.

Die Politik in Rheinland-Pfalz ist uneins: Während die Aussagen von Kanzleramtschef Braun bei den Grünen Zustimmung erfahren, äußert sich die CDU gar nicht dazu. FDP, Freie Wähler und AfD lehnen Vorteile für Geimpfte ab.

Angesichts der wachsenden Zahl der geimpften Menschen hat sich die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) für angepasste Bewertungskriterien in der Corona-Politik ausgesprochen. "Wir schauen natürlich auch mit Sorge auf die steigenden Infektionszahlen", sagte sie der "Rheinischen Post". "Dennoch sagt die Inzidenz heute viel weniger über die Gefahr einer Erkrankung und die mögliche Belastung des Gesundheitssystems aus als noch vor einem halben Jahr, weil immer mehr Menschen geimpft werden."

Die Inzidenz bleibe wichtig, aber sie sollte mit der Lage in den Krankenhäusern verknüpft werden, meinte Dreyer. Dazu zähle, wer dort eingeliefert werde und wer auf eine Intensivstation müsse. "Die Bundesländer müssen mit der Bundesregierung zu einem neuen Warnwert kommen. Wir sollten uns rasch auf eine bundeseinheitliche Regelung verständigen." Dreyer lobte ein von der Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig (SPD), vorgeschlagenes System als "sehr kluges Ampelsystem".

In Mecklenburg-Vorpommern gilt ein Ampelmodell, das die Sieben-Tage-Inzidenz, die Zahl der Covid-Patienten im Krankenhaus und die Auslastung der Intensivstationen berücksichtigt. Die Bundesregierung hat bereits angekündigt, dass künftig Werte wie die Krankenhauseinweisungen stärker berücksichtigt werden sollen. Auch zahlreiche Medizinerinnen und Mediziner unterstützen, dass nicht mehr allein die Inzidenz maßgeblich für Corona-Einschränkungen sein soll.

Dreyer sprach sich zudem dafür aus, bei der Ministerpräsidentenkonferenz im August über die Aufhebung sämtlicher Corona-Beschränkungen zu beraten. "Eigentlich haben wir eine ganz gute Impfquote", sagte sie den Funke-Zeitungen. "Ende August werden wir sehen, wo wir stehen."

In Rheinland Pfalz gilt derzeit noch die 24. Corona-Bekämpfungsverordnung. Sie läuft am Freitag, 30. Juli aus. Die Folgeverordnung soll die aktuelle ohne inhaltliche Änderungen fortsetzen und bis in den August hinein gelten.