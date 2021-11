Betrifft Corona mittlerweile vor allem Ungeimpfte? Intensivmediziner in Rheinland-Pfalz sehen dies nicht uneingeschränkt so. Allerdings senke Impfen das Risiko deutlich.

"Wir sehen klar, dass die Impfungen wirken", heißt es von Seiten der Universitätsmedizin der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz. Die Sterblichkeit von Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen sei im Vergleich zu den ersten beiden Wellen zurückgegangen. "Wir sehen aber auch Durchbrüche bei Geimpften, diese weisen jedoch meist ein hohes Alter oder eine Vorerkrankung auf. Gerade deshalb sind Booster-Impfungen insbesondere für diese Gruppen zu begrüßen."

Infektionsrisiko auch nach Impfung gegeben

Kerstin Macher, Sprecherin vom Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein in Koblenz sagt, die Zahl der Corona-Infektionen sei bei Ungeimpften höher und die Verläufe deutlich schwerer. "Dennoch muss festgestellt werden, dass das Risiko einer Infektion auch nach einer Impfung gegeben ist." Von einer "Pandemie der Ungeimpften" wolle sie daher nicht uneingeschränkt sprechen. Auch in Koblenz stiegen wieder die Covid-Fälle an. "Und eben auch die, welche aufgrund der Infektion in eine stationäre Behandlung überführt werden müssen."

Hohe Impfquote verringert Zahl schwerer Verläufe

Im Brüderkrankenhaus Trier stelle man zurzeit fest, dass es sich bei intensivpflichtigen Covid-Patienten vor allem um Ungeimpfte handele. "Dabei könnte man mit einer höheren Impfquote die Zahl schwerer Covid-Verläufe verringern", sagt Tim Piepho, Chefarzt der Abteilung für Anästhesie und Intensivmedizin. Im Bereich der Normalstation, auf der man weniger schwere Fälle betreue, sei die Quote der geimpften Patienten höher als auf der Intensivstation, erzählt der Professor.