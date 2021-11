Die Corona-Lage in RLP im Herbst 2021 - mit einem Vergleich zu 2020

Seit mehreren Wochen steigen die Corona-Zahlen in Rheinland-Pfalz und deutschlandweit an. Die 2G+ Regel, die Impfkampagne und beginnende dritte Impfungen sollen das Infektionsgeschehen abschwächen und kontrollierbar halten.

Doch warum steigen die Zahlen zurzeit so stark? Welche Gefahr geht von Geimpften aus? Wie wirkt sich die Impfung auf die Intensivbettenbelegung aus? Was ist anders als im Herbst 2020? Ein Überblick.

Zeitreise in den Oktober und November 2020: Fußballspiele finden unter Ausschluss der Öffentlichkeit oder mit geringem Publikum statt. Innenveranstaltungen sind fast komplett abgesagt. Open-Air Veranstaltungen werden, auf Grund der Witterung, nicht mehr in großer Anzahl durchgeführt. Ab November tritt außerdem der "Lockdown Light" in Kraft, mit geschlossener Gastronomie und keinen Veranstaltungen. Die Schulen befinden sich im Wechselunterricht oder im Homeschooling.

Niemand in der Bevölkerung hatte bisher ein Impfangebot bekommen. In Rheinland-Pfalz steckten sich innerhalb von sieben Tagen im Durchschnitt 770 Menschen pro Tag mit dem Virus an, mehrheitlich Personen über 60.

In der Gegenwart: Durch die 2G+ Regel in Rheinland-Pfalz findet eine Annährung an ein "Leben vor der Pandemie" statt. Stadien dürfen halb oder sogar voll ausgelastet werden (2G), je nach Lage des Infektionsgeschehens sind bei Veranstaltungen und in der Gastronomie auch Personen ohne Impfschutz mit Schnelltest zugelassen. Weihnachtsmärkte können in Rheinland-Pfalz im Freien sogar ohne 3G stattfinden.

In Rheinland-Pfalz sind 71 Prozent der Bevölkerung erstgeimpft, 67 Prozent haben den vollständigen Impfschutz erhalten. Es stecken sich innerhalb von sieben Tagen im Durchschnitt 722 Menschen pro Tag mit dem Virus an. Mehrheitlich Personen zwischen 30 und 50.

Die ursprünglich als "Indische Variante" bezeichnete Delta-Variante ist seit Mitte Juli 2021 die verbreitetste Variante des Coronvirus in Deutschland. Laut einer Veröffentlichung des Ärzteblattes ist sie wesentlich ansteckender als der Corona-Wildtyp: In einem PCR-Abstrich von Delta-infizierten Personen werden tausendfach mehr Virusgene nachgewiesen.

In einer Studie des Boston Children’s Hospital wurde der Grund dieser erhöhten Population ermittelt: Delta dringt in ungefähr 60 Minuten in die Zellen ein. Bei dem Wildtyp des Virus lag diese Zeitspanne noch bei mehreren Stunden.

Für die Zahlen im Herbst 2021 ist diese Basis besonders wichtig: Eine mit der Delta-Variante infizierte, ungeimpfte Person gibt das Virus laut der Studie des Imperial College London zu 49 Prozent weiter. Bei vollständig geimpften Personen sinkt dieses Risiko auf 17 Prozent. Studien zeigen, dass geimpfte und ungeimpfte Personen hierbei ähnlich hohe Viruslasten weitergeben, aber bei geimpften Personen nur über einen sehr kurzen Zeitraum.

Forschende des Imperial College London haben im Sommer insgesamt 100.000 Proben von Studienteilnehmern untersucht. Das Ergebnis: Einer von 160 Probanden steckte sich mit dem Coronavirus an. Die Prävalenzrate lag in dieser Studie bei Ungeimpften bei 1,21 Prozent. Bei vollständig geimpften lag dieser Wert weitaus niedriger, bei 0,4 Prozent.

Prävalenzrate Wie viele Personen aus einer bestimmten Gruppe sich mit dem Corona-Virus anstecken, bezeichnet man als Prävalenzrate. Hier kann man nach bestimmten Aspekten die Studienteilnehmerinnen und Studienteilnehmer einteilen. Im Fall von Corona in geimpft/genesen und ungeimpft.

Die Universität Oxford beleuchtet in einer Studie die Virusweitergabe der geimpften und ungeimpften Gruppen: Eine vollständig geimpfte Person hat eine drei Mal geringere Quote, sich überhaupt mit dem Virus anzustecken (Prävalenzrate im Vergleich 1,2 zu 0,4 pro 100.000 Personen). Erfolgt trotzdem eine Infektion, schützten die Impfungen auch bei der Delta-Variante zu 80 Prozent vor einem Krankenhausaufenthalt und zu 96 Prozent vor einer Behandlung auf der Intensivstation. Mit einer Drittimpfung kann der Schutz vor einem Krankenhausaufenthalt von 80 auf 92 Prozent angehoben werden, zeigt eine Studie aus Israel.

In der Einordnung der dargestellten Daten ergeben sich bestimmte Aspekte: Schnelltests erkennen Viruslasten im Mund/Nasenraum mit einer Wahrscheinlichkeit um 80 Prozent, laut der englischen Gesundheitsbehörde. Doch Schnelltests zeigen erst vier Tage nach einer Infektion ein positives Ergebnis. Ansteckend ist die betroffene Person schon ab Tag zwei. Das Zeitfenster, in der eine negativ getestete Person trotzdem ansteckend sein kann liegt bei mindestens zwei Tagen.

Eine geimpfte Person kann zwar auch das Virus weitergeben, doch im Mund-Nasen-Raum kann sich keine größere Viruslast über einen längeren Zeitraum bilden. Bei geimpften Personen sorgt eine Virusansammlung zwar für die Möglichkeit der Virusweitergabe: Doch ein positives Schnelltestergebnis ist auf Grund der kurzen Zeitspanne der Ansteckung sehr unwahrscheinlich, da sich die Viruslast schneller wieder abbaut.

Die Wahrscheinlichkeit, dass ungeimpfte, mit Schnelltest negativ getestete Personen, trotzdem weitere Personen anstecken könnten, ist höher als bei geimpften oder genesenen Personen.

Hinzu kommt, dass bei 2G Veranstaltungen die potenziellen Empfänger eines Virus ebenfalls geimpft/genesen sind und aus diesem Grund eine stark reduzierte Wahrscheinlichkeit einer Infektion haben.

Geimpfte und genesene Personen, die Kontakt zu Infizierten haben, aber symptomfrei sind, müssen nicht in Quarantäne. Nach Empfehlung des Robert-Koch-Instituts sollen diese Personen sich selbst beobachten. Erst nach eintretenden Symptomen ist die Gefahr einer eigenen Infektion erhöht und damit auch die Möglichkeit der Virusweitergabe wahrscheinlich.

In Rheinland-Pfalz werden zurzeit im Präsenzunterricht einmal pro Woche Corona-Schnelltests durchgeführt. Sollte hierbei ein positiver Fall auftreten, werden die betroffenen Lerngruppen täglich Mithilfe der Schnelltests auf das Corona-Virus untersucht.

Am 5. November 2021 standen 1.732 positiv getestete Schülerinnen und Schüler auf der Liste der ADD Trier, wie die Direktion am 8. November mitteilte. Die Inzidenz der unter 20-Jährigen beträgt in Rheinland-Pfalz zur Zeit 217,7 und liegt damit weit über den 20 bis 59-Jährigen mit 121,4 und den über 60 Jährigen mit 69,0 (Stand 8.11.21). Ein Grund für die geringeren Zahlen in den höheren Altersgruppen: die bessere Impfquote.

SWR Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion RLP

Im Jahr 2020 befanden sich die Schulen in einer Wechselregelung (Präsenz/Homeschooling) oder komplett im Homeschooling – und das im Infektionsgeschehen ohne Delta-Variante.

Sind die Schulen nun die Infektionstreiber in der Pandemie? Zumindest haben sie einen Anteil an den hohen Zahlen, weshalb sich Kritik am Vorgehen der Landesregierung regt.

Bildungs- und Philologenverbände sowie die Gewerkschaften halten das Hygiene-Konzept nicht für ausreichend. Der Präsident des Deutschen Lehrerverbands, Heinz-Peter Meidinger, warnte vor einem Kontrollverlust an Schulen. Ähnlich äußerte sich Schulleiter Oliver Pick aus der Eifel. In der aktuellen Lage sei der Schritt der Landesregierung nicht nachvollziehbar.

Am 8. November 2021 waren deutschlandweit 1.313 Intensivbetten mit Corona-Patienten belegt. Dieser Wert liegt ähnlich hoch wie ein Jahr zuvor. Am 8. November 2020 belegten Corona-Patienten 1.307 Betten auf Intensivstationen. In diese Zahlen fließen keine beatmeten Patienten mit ein. Im Moment werden zusätzlich 1.320 Corona-Patienten auf den Intensivstationen beatmet, ein geringerer Wert als 2020. Im letzten Jahr wurden am 8. November 1.598 Corona-Patienten auf den Intensivstationen beatmet – 278 Personen mehr.

In Rheinland-Pfalz werden zurzeit 94 Personen wegen einer Corona-Infektion auf der Intensivstation behandelt, 53 benötigen keine künstliche Beatmung, 41 Corona-Patienten werden auf der Intensivstation beatmet.

Die direkten Zahlenvergleiche lassen diese Frage aufkommen. Doch der rheinland-pfälzische Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) betonte, dass auch bei weiter steigenden Infektionszahlen keine neuen Lockdown-Maßnahmen geplant seien. Für Geimpfte seien keine Einschränkungen vorgesehen. Diese beträfen nur ungeimpfte Bürgerinnen und Bürger.