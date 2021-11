Corona-Kontrollen Herausforderung für Unternehmen

per Mail teilen

Zutritt nur für geimpfte, genesene oder negativ getestete Personen - dieser Aushang wird ab Mittwoch des öfteren zu lesen sein. Denn dann gilt bundesweit die 3G-Regel, auch im öffentlichen Nahverkehr und am Arbeitsplatz. Eine Herausforderung, auf die sich die Unternehmen in kürzester Zeit vorbereiten mussten, auch in der Pfalz.