Heute trifft sich das rheinland-pfälzische Corona-Kabinett, um über die Öffnungsstrategie ab kommender Woche zu beraten. Ob es überhaupt zu Öffnungen kommt, ist angesichts der Pandemielage ungewiss.

Die rheinland-pfälzische Staatskanzlei sieht angesichts der steigenden Zahl an Infektionen mit dem Coronavirus keine weiteren landesweiten Öffnungsschritte. "Die Infektionszahlen steigen deutschlandweit, und auch wenn sie in Rheinland-Pfalz deutlich besser sind als im Bundesdurchschnitt, sehen wir die Entwicklung mit Sorge", sagte Regierungssprecherin Andrea Bähner am Donnerstagabend. Daher könne es landesweit keine weiteren Öffnungsschritte geben.

Notbremse bei über 100 gilt weiter

In Regionen mit einer Inzidenz von mehr als 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern in den vergangenen sieben Tagen gelte selbstverständlich die sogenannte Notbremse. Ob es in Landkreisen oder kreisfreien Städten mit einer Inzidenz unter 100 in Abhängigkeit von Tests in behutsamen Schritten "Öffnen mit Testen" geben könne, werde derzeit beraten, sagte Bähner. Dazu liefen auch Gespräche zwischen dem Land und den kommunalen Spitzenverbänden, die noch nicht abgeschlossen seien.

Stufenplan von Bund und Ländern sieht Öffnungsmöglichkeiten vor

Der Stufenplan von Bund und Ländern sieht vor, dass ab dem 22. März Öffnungsstufe vier greifen könnte. Diese würde es der Außengastronomie gestatten, Gäste nach vorheriger Terminvereinbarung zu bewirten. Auch Theater, Opernhäuser und Kinos könnten ihre Türen wieder öffnen. Zudem wäre kontaktfreier Sport drinnen sowie Kontaktsport draußen möglich. Bedingung für sämtliche Öffnungen sind tagesaktuelle negative Schnell- oder Selbsttests der Teilnehmer.

Inzidenzwert in Rheinland-Pfalz stetig gestiegen

Ob es zu Öffnungsschritt vier kommen kann, ist angesichts der Infektionsdynamik allerdings fraglich. Denn Voraussetzung ist, dass sich die Sieben-Tage-Inzidenz im Land nach dem dritten Öffnungsschritt 14 Tage lang nicht verschlechtert hat. Das ist in Rheinland-Pfalz jedoch nicht der Fall. Hier ist der landesweite Inzidenzwert zuletzt stetig auf nunmehr 69,1 gestiegen.

Liveblog: Corona in Rheinland-Pfalz Die aktuellsten Informationen zur Corona-Pandemie in Rheinland-Pfalz finden Sie in unserem Liveblog.

Dreyer: Menschen sollen hier Urlaub machen

Weitere Themen, über die das Corona-Kabinett sprechen möchte, sind Urlaub und Tourismus. Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hatte am Donnerstag angekündigt, dass sie diese bei der nächsten Bund-Länder-Beratung thematisieren werde. "Ich will lieber, dass die Menschen bei uns wandern und mit Abstand und Hygiene in ein Gartenlokal gehen können, statt für die Osterferien nach Mallorca zu fliegen und uns möglicherweise Infektionen einzuschleppen", sagte Dreyer.