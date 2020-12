Die Corona-Zahlen in Rheinland-Pfalz bleiben auf hohem Niveau - genau wie die Zahl der Patienten, die auf die Intensivstationen müssen. Fast drei Viertel aller Intensivbetten im Land waren zum Wochenende belegt.

In der Stadt Speyer, im Kreis Südliche Weinstraße, in Pirmasens, Kaiserslautern und Worms sowie im Rhein-Lahn-Kreis liegt der Anteil der freien Intensivbetten (Stand: 4. Dezember) laut DIVI-Register unter zehn Prozent. Alle anderen Städte und Kreise in Rheinland-Pfalz liegen darüber, die große Mehrzahl noch bei über 25 Prozent.

Nach Angaben der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) und des Robert-Koch-Institutes nennen 41 der 76 Krankenhaus-Standorte in Rheinland-Pfalz aktuell verfügbare Plätze für invasive Beatmung und vollständige intensivmedizinische Therapiemöglichkeiten. An 20 Standorten ist die Zahl begrenzt, elf geben an, sie seien aktuell ausgelastet. Von den restlichen Standorten gibt es keine Angaben. Dies bezieht sich auf Covid-19-Patienten und andere Erkrankte.

Zahl freier Intensivbetten verringerte sich in Monatsfrist um ein Drittel

Die Zahl der freien Intensivbetten in Rheinland-Pfalz hat sich im vergangenen Monat um mehr als ein Drittel verringert. Während am 4. November noch 501 Betten frei waren, sind es am 4. Dezember nur noch 329 der 1.225 aktuell betreibbaren Intensivbetten.

Corona-Intensivpatienten mit und ohne Beatmung

Die Zahl derjenigen Corona-Patienten, die in Rheinland-Pfalz auf Intensivstationen beatmet werden müssen, hat sich in den letzten vier Wochen sogar mehr als verdoppelt. Am 4. November waren es noch 48 Personen, am 4. Dezember sind es 98.

Landkreiskarte: Wo die Intensivstationen im Südwesten voll sind

Dabei ist die Auslastung der Intensivstationen im Land sehr unterschiedlich. Um zu erkennen, wo die intensivmedizinische Versorgung am ehesten an ihre Grenzen stößt, lohnt sich ein Blick auf unsere Landkreiskarte. Sie umfasst sowohl Covid-19-Fälle als auch andere Erkrankte.

Intensivbetten in Speyer belegt

So sind in Speyer alle 25 Intensivbetten belegt (Stand: 4. Dezember). Elf Covid-19-Patienten werden dort aktuell versorgt, sechs davon in Beatmung. Im Kreis Südliche Weinstraße war am 4. Dezember nur noch eines der 13 Intensivbetten frei. Im südpfälzischen Kandel und in Germersheim meldeten die Asklepioskliniken zuletzt eine hohe Auslastung.

Auch das Klinikum Ludwigshafen war Mitte der Woche an seine Grenzen gelangt, wie der Ärztliche Direktor des Klinikums im SWR-Interview berichtete.

Im Rhein-Lahn-Kreis sind von 43 Intensivbetten noch vier frei (Stand: 4. Dezember). Darunter sind aber nur drei Covid-19-Fälle, von denen zwei Menschen beatmet werden müssen.