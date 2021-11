Corona-Infizierte sollen Kontakte selbst informieren

Angesichts der Masse von Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Rheinland-Pfalz schaffen die Gesundheitsämter die Kontaktnachverfolgung nicht mehr. Vielerorts sollen Infizierte selbst ihre Kontakte informieren.

In der Pfalz haben die ersten Gesundheitsämter die Reißleine gezogen und fordern Corona-Infizierte auf, selbst ihre Kontaktpersonen aus den vergangenen zwei Tagen nach dem positiven Test zu benachrichtigen. Dies gilt für die Städte Landau, Pirmasens und Zweibrücken sowie die Landkreise Südwestpfalz und Südliche Weinstraße.

Anders ist die Situation bei einem Corona-Fall in einer Schule oder Kita. Dann ist weiterhin das Gesundheitsamt für die Kontaktverfolgung zuständig.

Gesundheitsämter in Rheinhessen rufen zur Mitarbeit auf

Auch in Rheinhessen und der Nahe-Region ist die Arbeit teilweise nicht mehr zu bewältigen. "Wir benötigen jetzt die Mitarbeit der Bevölkerung, um vor allem die vulnerablen Gruppen zu schützen", appelliert die Leiterin des Gesundheitsamtes im Landkreis Alzey-Worms, Berit Kohlhase-Griebel, an Corona-Infizierte. Diese sollten selbst ihre engen Kontaktpersonen informieren und die Quarantäne-Regeln einhalten.

"Wir benötigen jetzt die Mitarbeit der Bevölkerung, um vor allem die vulnerablen Gruppen zu schützen."

Für genesene oder vollständig geimpfte Kontaktpersonen, die über einen entsprechenden Nachweis verfügen, gilt laut Gesundheitsamt keine Quarantänepflicht, solange sie keine Symptome haben. Sie sollten aber Kontakte für die nächsten 14 Tage so weit wie möglich vermeiden und sich beim Auftreten von Symptomen an ihren Hausarzt wenden.

Auch das Gesundheitsamt Mainz-Bingen geht nach eigener Auskunft dazu über, positiv Getestete mit dem Benachrichtigen ihrer Kontaktpersonen zu beauftragen.

Gesundheitsämter in der Eifel am Limit

In der Eifel versuchen die Gesundheitsämter noch selbst, die Kontaktverfolgung zu erledigen, sind aber zunehmend überlastet. In der Kreisverwaltung in Daun hieß es, man gerate an die Grenzen des Machbaren. Ähnlich sieht es im Kreis Bernkastel-Wittlich aus: Bei weiter steigenden Infektionsfällen könne eine Kontaktverfolgung nicht mehr lückenlos betrieben werden, so eine Sprecherin.

Auch im Gesundheitsamt Trier haben die Mitarbeiter Probleme, die Menge an Fällen abzuarbeiten. Deshalb konzentriere man sich bei der Nachverfolgung auf das familiäre Umfeld, so ein Sprecher.