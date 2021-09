Rund 1.600 Corona-Fälle an Schulen in Rheinland-Pfalz

Seit einer Woche läuft an den Schulen in Rheinland-Pfalz wieder der Unterricht nach den Sommerferien - unter Corona-Bedingungen. Derzeit gibt es an den Schulen im Land mehr als 1.600 Infektionsfälle.

Nach Angaben der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) gelten derzeit 1.655 Schülerinnen und Schüler sowie 47 Lehrkräfte als infiziert. Die Zahlen stammen vom Montag (6.9.). Demnach sind 654 Schulen im Land betroffen. Am Freitag waren es noch 601 Schulen. Laut ADD läuft aber die Erfassung der Daten nach Schuljahresbeginn erst an. Rund zwei Drittel der Schulen hätten bislang entsprechende Meldungen abgegeben. Am letzten Schultag vor den Sommerferien gab es laut ADD 101 Corona-Fälle an den Schulen. 4.591 Schüler und 65 Lehrer sind (Stand: 6.9.) in Quarantäne, gelten als Verdachtsfall. Am Freitag waren es noch 3.352 Schüler. Das Bildungsministerium teilte dem SWR dazu mit, nach dem Schuljahresstart gebe es in Rheinland-Pfalz keine andere Bevölkerungsgruppe vergleichbarer Größe, die wie die über 520.000 Schülerinnen und Schüler so engmaschig und regelmäßig getestet werde. Dies habe natürlich Auswirkungen auf die Inzidenzwerte der Unter-18-Jährigen. Änderungen am Hygienekonzept? Die Maskenpflicht für Schülerinnen und Schüler gilt derzeit nur für die ersten beiden Schulwochen nach den Sommerferien. Bis zu den Herbstferien müssen zudem Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte, die nachweislich nicht geimpft sind, zwei Tests pro Woche machen. Liveblog: Corona in Rheinland-Pfalz Die aktuellsten Informationen zur Corona-Pandemie in Rheinland-Pfalz finden Sie in unserem Liveblog. Bundesweit einheitliche Quarantäneregeln sollen kommen Die Gesundheitsminister von Bund und Länder haben sich am Montagabend auf einheitliche Regeln geeinigt. Oberstes Ziel bei den Beratungen war, die Schulen weiter offen zu halten - auch wenn die Infektionszahlen im Herbst erwartungsgemäß steigen werden. Rheinland-pfälzische Landesregierung berät über neue Corona-Regeln Teilweise werden bereits jetzt nur die Sitznachbarn in Quarantäne geschickt. Viele Schülerinnen und Schüler sind noch nicht geimpft, weil es derzeit keine Impfstoffe gibt, die für Kinder unter zwölf Jahren offiziell zugelassen sind. Zuletzt waren die Infektionszahlen besonders in jüngeren Altersgruppen stark gestiegen.