In den Kitas und Schulen in Rheinland-Pfalz gibt es immer mehr nachgewiesene Corona-Infektionen innerhalb kurzer Zeit. Experten sagen, das liege aber nicht allein daran, dass immer mehr getestet werde.

Die Zahl der nachgewiesenen Corona-Fälle in rheinland-pfälzischen Schulen und Kitas hat sich vor den Osterferien innerhalb einer Woche nahezu verdoppelt. Das geht aus der Antwort des Bildungsministeriums auf eine Anfrage des SWR hervor. Experten des Robert Koch-Instituts warnen schon seit längerem, dass gerade bei Kindern und Jugendlichen die nachgewiesenen Corona-Infektionen stark steigen.

Nahezu Verdoppelung der Corona-Fälle innerhalb einer Woche

In Rheinland-Pfalz wurden Mitte vergangener Woche etwas mehr als 700 infizierte Schülerinnen und Schüler registriert, sieben Tage zuvor waren es nur knapp über 400 - so die Zahlen aus dem Bildungsministerium. Bei den Kita-Kindern sei der Anstieg ähnlich hoch - hier liege die Zahl bei insgesamt 175 nachgewiesenen Corona-Infektionen. In der Woche zuvor seien es noch knapp 100 gewesen.

Nach Angaben des Landesuntersuchungsamtes wird zwar auch in Rheinland-Pfalz immer mehr getestet - das habe auf den gesamten Anstieg der Infektionszahlen derzeit aber nur einen vergleichsweise geringen Einfluss. Insgesamt gibt es in Rheinland-Pfalz laut Bildungsministerium etwa 520.000 Schülerinnen und Schüler sowie 140.000 Kita-Kinder.

Bei hohen Inzidenzzahlen wieder Fernunterricht möglich

Nach den Osterferien können Schulen in Regionen mit einer hohen Corona-Inzidenz auf den Fernunterricht umgestellt werden. Grundsätzlich bleibe es nach den Ferien aber beim Wechselunterricht in geteilten Klassen, hatte das Bildungsministerium mitgeteilt.

Nach den Osterferien regelmäßige Corona-Tests

Alle Kinder und Jugendliche an den Schulen in Rheinland-Pfalz können sich nach den Osterferien einmal in der Woche auf eine Corona-Infektion testen lassen. Das hatte Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) angekündigt. Unter Anleitung der Lehrkräfte könnten Schülerinnen und Schüler einen Selbsttest vornehmen. Die Teststrategie umfasse auch die Lehrkräfte sowie Erzieherinnen und Erzieher an den Kitas.