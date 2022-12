Die letzten Corona-Impfzentren in Rheinland-Pfalz schließen

In Rheinland-Pfalz schließen in dieser Woche die letzten von insgesamt 23 Zentren für Corona-Impfungen. Das Land will Geld sparen und sieht kaum noch Bedarf für die Einrichtungen.

Aus einer Liste des rheinland-pfälzischen Gesundheitsministeriums geht hervor, dass heute die Impfzentren in Koblenz und in Pirmasens schließen. Am morgigen Freitag folgen dann die Impfzentren in Trier, Alzey-Worms, Speyer, Bitburg-Prüm, Bernkastel-Wittlich und Mainz. Bund zieht sich aus Finanzierung zurück Der Hauptgrund für die Schließung: Der Bund zieht sich aus der Finanzierung zurück und das Land ist nicht bereit, die Kosten allein zu übernehmen. Zumal nach Angaben des rheinland-pfälzischen Gesundheitsministeriums in den Impfzentren kaum noch Betrieb herrscht. Die Gesamtkosten der rheinland-pfälzischen Impfzentren und der mobilen Impf-Teams beliefen sich nach Angaben des Landes im Gesamtzeitraum bis Ende Oktober auf rund 218 Millionen Euro. Davon sei dem Land knapp die Hälfte aus Bundesmitteln erstattet worden. Ärzte sollen Bedarf abdecken Das Ministerium geht nach eigenen Angaben davon aus, dass der Impfbedarf in den Arztpraxen abgedeckt werden kann. Zusätzlich setze das Land bis April mobile Impfteams und Impfbusse ein. Diese Angebote hätten sich vor allem auf dem Land bewährt, heißt es. In den Impfzentren des Landes waren im September rund 11.000 und im Oktober mehr als 22.000 Menschen gegen eine Coronavirus-Infektion geimpft worden.