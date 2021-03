Niedergelassene Ärztinnen und Ärzte sollen ab April flächendeckend mit Corona-Impfungen beginnen. Das hat der Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz, Klaus Holetschek (CSU), bestätigt.

Nach einem flächendeckenden Start der Corona-Impfungen in den Arztpraxen könnte nach Einschätzung der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) in Rheinland-Pfalz bis Ende Mai jeder vierte Rheinland-Pfälzer geimpft sein. Der KV-Vorsitzende Peter Heinz sagte der "Rhein-Zeitung", bis Ende Mai könnte eine Impfquote von 25 Prozent locker erreicht werden. Dies wären mehr als eine Million Menschen.

Große Impfbereitschaft bei Ärzten

Bei den niedergelassenen Ärzten gebe es eine hohe Impfbereitschaft. In den Impfzentren sei nur eine kleine Zahl von Impfungen möglich, so Heinz. Dem stünden mindestens 2.500 Ärzte in 2.000 Praxen in Rheinland-Pfalz gegenüber, in denen pro Tag 20 bis 40 Impfungen leistbar seien. Das wären 40.000 bis 80.000 Impfungen pro Tag. Ärzte, die ihre Patienten oft schon lange kennen, seien auch gut geeignet, Überzeugungsarbeit zu leisten, sobald genügend Impfstoff vorhanden sei.

Auch Gruppe der über 70-jährigen Bettlägerigen soll zu Hause geimpft werden

Zudem wurde bekannt, dass in Rheinland-Pfalz sich demnächst alle bettlägerigen Patienten ab 70 zu Hause impfen lassen können. Das hat das Gesundheitsministerium mitgeteilt. Bis jetzt wurden nur über 80-Jährige Bettlägerige geimpft - in vier ausgewählten Praxen im Land. Die Neuregelung soll ab dem 22. März in Kraft treten.

Von diesem Donnerstag an könnten sich alle niedergelassenen Ärzte für diese Impfungen registrieren lassen. Die Organisation liege bei den Praxen, ergänzte Landesimpfkoordinator Alexander Wilhelm (SPD). Bei dem bundesweit ersten Pilotprojekt für bettlägerige Menschen seien in den vier Pilotpraxen im Land bisher 44 Patienten geimpft worden.

Impfstoffe von Biontech/Pfizer und Astrazeneca werden verimpft

Alle anderen rund 360.000 Menschen der Altersgruppe über 70 können sich von diesem Mittwoch an für Termine bei den Impfzentren im Land registrieren lassen. Landesimpfkoordinator Wilhelm riet, bei der telefonischen Terminanmeldung nachmittags und abends anzurufen, weil die Anrufer dann schneller durchkämen. Rheinland-Pfalz setze bereits die neue Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) um und spritze auch Menschen über 70 sowohl das Präparat von Astrazeneca als auch jenes von Biontech. "Der Impfstoff, der jetzt da ist, ist für alle da", sagte Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler. Bis Anfang April sollen alle impfbereiten über 80-Jährigen ihre Spritzen bekommen haben.

Bürokratischen Aufwand minimieren

Der Impfstoff soll auf normalem Weg über Großhandel und Apotheken in die Praxen kommen. Ziel sei es, den bürokratischen Aufwand auf ein Minimum zu reduzieren, hieß es nach der gestrigen Gesundheitsministerkonferenz.

Kritik kommt von Ständiger Impfkommission

Der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission, Thomas Mertens, warf den Bundesländern vor, de facto schon lange gegen die Impfpriorisierungen zu verstoßen. Der Deutschen Presseagentur sagt er, es seien schon jetzt viele geimpft worden, die nach wissenschaftlichen Kriterien der Reihenfolge noch nicht dran gewesen wären – etwa Erzieher, Lehrkräfte oder Polizisten. Er befürchte, dass die Einbindung niedergelassener Ärzte ab April zu einer weiteren Aufweichung der Impfpriorisierung führen werde.