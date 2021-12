Corona-Impfprämien in Firmen - Wie sieht es aus in Rheinland-Pfalz?

Ein verzweifelter Bauunternehmer und ein Messebauer zahlen ihren ungeimpften Mitarbeitern eine Corona-Impfprämie. Einzelfälle in Rheinland-Pfalz?

Ungeimpfte Mitarbeiter stellen für viele Betriebe ein echtes Problem dar. Der Messebauer mac in Langenlonsheim (Kreis Bad Kreuznach) zahlt seinen Mitarbeitern daher eine Geldprämie, wenn sie sich gegen das Coronavirus impfen lassen. Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben damit inzwischen eine Impfquote von mehr als 90 Prozent erreicht.

Auch ein Unternehmer aus dem Raum Koblenz geht den gleichen Weg. Seine Monteure, die auf die Baustellen und in die Betriebe müssten, sind fast alle nicht geimpft. Für die Firma heißt das: die Monteure dürfen - je nach gerade gültiger Regelung - gar nicht erst in den Betrieb hinein. Neue Aufträge können dann teils auch gar nicht erst angenommen werden. Für die Firma eine unhaltbare Situation - die auch nicht gerade für ein gutes Klima innerhalb der Belegschaft sorgt.

Geimpft oder Ungeimpft? Eine Trennlinie in den Betrieben

Von einer aufgeheizten Stimmung spricht auch die Industrie- und Handelskammer (IHK) Pfalz. Schon jetzt gebe es oft eine sehr schlechte und gereizte Stimmung zwischen geimpften und ungeimpften Mitarbeitern in vielen Betrieben, sagte der stellvertretende Hauptgeschäftsführer der IHK Pfalz, Jürgen Vogel, dem SWR. Diese könnte durch eine Impfprämie noch zusätzlich angeheizt werden. Denn es stelle sich die Frage, was mit den Mitarbeitenden geschehe, die sich zuvor schon freiwillig haben impfen lassen? Gehen diese dann leer aus? Oder erhalten sie die Prämie rückwirkend?

Das Ganze vereinfachen könnte eine gesetzliche Impfpflicht: Dafür hatten sich in einer Umfrage der IHK immerhin rund 80 Prozent der Betriebe ausgesprochen. Vor allem aus wirtschaftlichen Gründen.

Keine offiziellen Angaben zu Impfprämien

Die Handwerkskammer Pfalz teilte dem SWR mit, dass seit Inkrafttreten der 3G-Regelung am Arbeitsplatz zwar mehr Unternehmen anfragen, wie die Regelungen umzusetzen seien. Dass Unternehmen ihren Mitarbeitern Corona-Impfprämien böten, davon sei der Kammer bislang nichts bekannt.

Von Impfprämien, die Firmen zahlen, habe auch sie noch nichts gehört, sagt Anja Obermann, Geschäftsführerin der Arbeitsgemeinschaft der Handwerkskammer Rheinland-Pfalz. Wohl aber von Problemen der Firmen, ungeimpfte Mitarbeiter einzusetzen. Dies betreffe vor allem Kleinbetriebe, die viele Privatkunden haben. Baubetriebe etwa, die gleich auf mehreren Baustellen tätig sind, hätten es da schon einfacher. Dort könnten ungeimpfte Mitarbeiter leichter umdisponiert werden - etwa auf Aufträge ohne direkten Kundenkontakt.

Kaum Rückmeldungen zum Impfstatus der Mitarbeiter

Mit Angaben über ungeimpfte Mitarbeiter oder möglicherweise angebotenen Impfprämien gingen Firmen auch nur ungern an die Öffentlichkeit, sagt Jörg Diehl von der Handwerkskammer Rheinhessen. "Kein Betrieb stehe gerne damit in der Zeitung, dass Teile der Mitarbeiterschaft nicht geimpft sind."

Bei den Betrieben gebe es derzeit viele Unsicherheiten, sagt auch Melanie Dietz, Pressesprecherin der IHK Rheinhessen. Es gebe viele Fragen, mit denen sich die Firmen herumschlagen müssen, etwa, wie man mit Mitarbeitern umgehen solle, die sich partout nicht impfen lassen wollen. Das Thema Impfprämie sei bei ihr aber bisher noch nicht aufgeschlagen.

Aufklärung statt Impfprämie

Auch in der Region Trier sind der zuständigen Handwerkskammer keine Impfprämien für Mitarbeiter im Handwerk bekannt. Die Handwerkskammer sieht darin den falschen Anreiz. Impfprämien für Unentschlossene, die vom Staat oder den Unternehmen gezahlt werden, würden ein zögerliches Verhalten, das entscheidend zur aktuellen problematischen Lage beigetragen hat, belohnen, sagt HWK-Geschäftsführer Matthias Schwalbach. Aus Sicht der Handwerkskammer seien "Aufklärung und bei Bedarf auch eine Impfpflicht bessere Instrumente."

BASF bietet keine Impfprämie - aber Impfung

Impfprämien sind auch bei einem der größten Arbeitgeber in Rheinland-Pfalz, der BASF, kein Thema. Das Unternehmen in Ludwigshafen zahlt keine Impfprämie. Vielmehr setze man hier darauf, die Impfquote unter den Mitarbeitenden voranzubringen, sagte BASF-Pressesprecherin Verena Lilge. Seit Frühjahr biete die BASF Impfungen in dem BASF-eigenen Impfzentrum. Seit vergangenen Dienstag werde dort auch wieder geimpft – Auffrischungsimpfungen, aber auch Erst-Immunisierungen. Das Angebot werde sehr gut angenommen. So seien bereits gut 90 Prozent der Mitarbeitenden bei der BASF geimpft, so Lilge.

Impfprämie sogar im Tarifvertrag der Stationierungsstreitkräfte

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) in Rheinland-Pfalz steht einer Corona-Impfprämie für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen durchaus positiv gegenüber. Alle Maßnahmen, die die Menschen von einer Impfung überzeugen, seien jetzt gut und richtig. Dabei könnten auch Prämien helfen, sagte Marc Ferder vom DGB Rheinland-Pfalz. Die Gewerkschaft ver.di habe kürzlich eine Impfprämie im Tarifvertrag für die Beschäftigten bei den Stationierungsstreitkräften vereinbart.