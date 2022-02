Hände und Oberflächen desinfizieren - wie wichtig ist es wirklich?

per Mail teilen

Desinfektionsmittel, Anleitungen zum Hände waschen, Türen mit dem Ellbogen öffnen - seit Beginn der Corona-Pandemie halten sich die Rheinland-Pfälzer an spezielle Hygieneregeln. Dabei ist eine Infektion über Oberflächen bislang gar nicht belegt.

Tagein, tagaus wird in Rheinland-Pfalz gewischt und geputzt: In Schulen werden regelmäßig Tische, Türklinken und Fensterhebel geschrubbt, beim Frisör Stühle und Waschbecken. Im Supermarkt, Einzelhandel oder Restaurant begrüßt der Spender für Handdesinfektion Gäste und Kunden direkt am Eingang.

In bestimmten Bereichen schreibt die Landesregierung Hygieneregeln vor. Gastronomen und Hoteliers haben etwa die Pflicht ein entsprechendes Konzept zu erarbeiten und vorzulegen. Für Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit gibt es Vorgaben vom Land - etwa das Waschen oder Desinfizieren der Hände oder das Desinfizieren von Kontaktflächen in Aufenthaltsräumen.

Sogenannte Schmierinfektion nicht nachgewiesen

Aber sind diese Maßnahmen überhaupt notwendig? Laut Bundesinstitut für Risikobewertung ist bislang kein Corona-Fall bekannt, der durch eine kontaminierte Oberfläche - sei es eines Türgriffes, eines Geldscheines oder Einkaufswagens - entstanden ist.

Fakt ist: Die Coronaviren können über Stunden, teils sogar Tage, auf unbelebten Oberflächen wie Metall, Glas oder Plastik überleben. Wie lange genau, das hängt von der Temperatur in der Umgebung, der Luftfeuchtigkeit und der Beschaffenheit der Oberfläche ab. Ist diese porös, wie etwa bei Stoff oder Papier hält sich das Virus nicht so gut, wie auf glatten Oberflächen, beispielsweise Glas. Dazu gibt es inzwischen diverse Studien aus den vergangenen zwei Jahren.

Wahrscheinlichkeit gering - aber nicht unmöglich

Allerdings muss das Virus auf der entsprechenden Oberfläche auch überleben - und dann ins Auge oder an die Nasenschleimhäute gelangen. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist sehr gering, erklärt der Bonner Virologe Hendrik Streeck. Nur eine Verkettung vieler Umstände könne zu einer sogenannten Schmierinfektion führen. Allerdings: Unmöglich sei es nicht. Auch das Robert Koch-Institut schreibt: "Eine Übertragung durch kontaminierte Oberflächen ist insbesondere in der unmittelbaren Umgebung der infektiösen Person nicht auszuschließen."

Der Hauptübertragungsweg des Virus geht aber über die Luft - übers Atmen, Sprechen, Husten, Singen oder Niesen, wie das RKI auf seiner Webseite beschreibt. Die meisten Ansteckungen finden über Tröpfchen oder Aerosole in der Atemluft statt - das ist inzwischen unbestritten.

Das Coronavirus wird hauptsächlich über Tröpfchen oder Aerosole übertragen. imago images IMAGO / Science Photo Library

Maske und Abstand wichtiger als Desinfektion

Deshalb ist die Desinfektion von Händen oder Flächen nicht der beste und wichtigste Weg, um sich gegen das Coronavirus zu schützen, sagt Virologe Streeck. Man dürfe sich dadurch nicht in einer Scheinsicherheit wiegen. Hände desinfizieren helfe zwar gegen andere Erreger, beim Coronavirus sei es wichtiger, Maske zu tragen oder auf Abstand zu gehen.

Auch wenn es wichtig ist, sich die Hände zu waschen oder zu desinfizieren gegen andere Erreger, ist der Hauptübertragungsweg beim Coronavirus der Aerosolübertragungsweg.

So sieht es auch der Präsident der Landesärztekammer Rheinland-Pfalz, Günther Matheis. Im privaten Umfeld, zu Hause, im Mehrfamilienhaus oder etwa am Arbeitsplatz sei das Desinfizieren überflüssig. Es reiche aus, die AHA-Regeln einzuhalten: "Normal reinigen, normal die Hände waschen, Abstand, wenn möglich. Das ist völlig hinreichend." Anders sehe es dagegen im Gesundheitsbereich aus, in Krankenhäusern oder Arztpraxen. Denn dort sei es wahrscheinlicher, einem Corona-Patienten zu begegnen.

Angepasste Hygienemaßnahmen in RLP

Rheinland-Pfalz hat die Hygienemaßnahmen im Laufe der Pandemie entsprechend angepasst, heißt es auf SWR-Anfrage aus dem Gesundheitsministerium. In der aktuellen Corona-Bekämpfungsordnung seien nicht mehr die gleichen strengen Hygieneregeln vorgeschrieben, wie noch zu Beginn der Pandemie.

Das bekräftigt auch Gereon Haumann, Präsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands Rheinland-Pfalz (DEHOGA). "Es war nicht erlaubt, Dekoration auf die Tische zu stellen, Pfeffer- und Salzstreuer mussten nach jedem Gast abgewaschen werden." Jetzt sei die Verordnung mehr zur Eigenverantwortung der Betriebe übergangen, die Betriebe könnten ihre Regeln selbst bestimmen. Haumann befürwortet das, da die Branche so vielfältig sei. Die Betriebe hätten großes Verständnis für die Maßnahmen und würden sie entsprechend umsetzen.

Desinfektion bleibt dennoch weiter Thema

Das trifft auch auf Gastro-Unternehmer Markus Hoffmann aus Mainz zu. In seinen fünf Betrieben werden die Tische und Oberflächen weiter fleißig desinfiziert. Auch wenn das vielleicht nicht der wichtigste Schritt in der Pandemiebekämpfung ist. "Wir sehen es so, dass wir im Zweifel den strengeren und sichereren Weg verfolgen", erklärt Hoffmann. "Zum Schutz der Gäste, zum Schutz der Mitarbeiter, um eine möglichst große Sicherheit gewährleisten zu können."

Wir sehen es so, dass wir im Zweifel den strengeren und sichereren Weg verfolgen.

Hygienemaßnahmen auch nach Pandemie

Grundsätzlich empfiehlt der DEHOGA seinen Betrieben sogar, die Maßnahmen aus den individuellen Hygienekonzepten auch über das Pandemie-Ende hinaus beizubehalten. "Wir bieten Menschen Getränke und Speisen, das hat mit Gesundheit zu tun. Hygiene, Sauberkeit, ordentliche Lagerhaltung, das ist schon seit jeher ein Thema in der Gastronomie und Hotellerie", so Haumann.

"Keiner weiß, ob demnächst irgendein anderes Virus kommt." Hand- und Flächendesinfektion, Tisch-Reservierungen - es habe eine Reihe an Maßnahmen gegeben, bei denen es sinnvoll sei, weiterzumachen.

Auch das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium plädiert dafür, die Hygienestandards weiter hoch zu halten. Die richtige Hygiene sei entscheidend, um die Verbreitung von Krankheitserregern zu vermeiden und Infektionsrisiken zu senken. Das gelte nicht nur in einer Pandemie.

Gegebenenfalls werden Kunden und Gäste also noch lange von Desinfektionsspendern am Eingang begrüßt - auch wenn Maske tragen und Abstand halten zur Bekämpfung des Coronavirus laut Experten deutlich effektiver ist.